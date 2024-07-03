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Квартиры в первом квартале подорожали до 99 300 крон за квадратный метр

Анастасия Князева
26 июля 2024
16:30
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В первом квартале этого года средняя цена на квартиры в Чехии выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 99 300 крон. Больше всего цены выросли в Либерецком, Злинском, Оломоуцком и Моравско-Силезском краях. Напротив, на Высочине и в Пардубицком краях цены на квартиры снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Это следует из данных, поступивших в распоряжение ČTK от технологической консалтинговой компании Deloitte.
«Первый квартал этого года был отмечен непрерывным ростом. После четырех кварталов, когда цены на квартиры в Чехии имели тенденцию к снижению, цены выросли второй раз подряд. Текущая ситуация на рынке недвижимости подтверждает, что тенденция к снижению определенно закончилась. С начала этого года наблюдается возобновление и рост спроса, что отражается и на ценах на квартиры», — говорит Петр Гана, эксперт по рынку недвижимости из компании Deloitte.

Наибольший рост цен за квартал по всей стране был зафиксирован в Либерецком крае — на 8%. В Злинском крае квартиры подорожали на 6,4%, в Оломоуцком крае — на 5%, а в Моравско-Силезском крае — на 4,2%. Цены на квартиры также выросли на 2,6% в Праге, самом дорогом регионе, и на 1,7% в Карловарском крае. С другой стороны, квартиры подешевели более чем на 11% в Высочине и более чем на 9 % в Пардубицком крае. Однако квартиры в Усти-над-Лабем также подешевели в среднем менее чем на 5%, а в Южной Чехии — на 2,9%.

Самые дорогие квартиры по-прежнему находятся в столице, где квадратный метр в квартире стоит в среднем 124 900 крон. Пражские квартиры подорожали во всех районах города. Самый быстрый рост зафиксирован в Праге 4 — на 11%, до 119 100 крон за квадратный метр, а в Праге 5 — на 7,8%, до 137 900 крон. Также квартиры подорожали на 5,6% в Праге 10, до 117 200 крон за квадратный метр, и на 4,2%, до 112 700 чешских крон, в Праге 9.

После Праги самые дорогие квартиры находятся в Южноморавском крае с ценой 102 000 крон за квадратный метр и в Среднечешском крае, где квадратный метр стоит около 79 000 крон за квадратный метр. Самые низкие цены на квартиры — в Устецком крае с ценой 33 500 крон за квадратный метр, в Моравско-Силезском регионе, где квадратный метр стоит 44 700 крон, и в Карловарском крае, где квадратный метр стоит примерно на 1 700 крон дороже, чем в Остраве.

По данным Ганы, в первом квартале было продано в общей сложности 6 127 квартир, из них 2 929 — в новостройках, а в 1 965 случаях это были первые продажи. 1 875 квартир были проданы в панельных домах и 1 323 — в кирпичных.

В связи с продолжающимся снижением процентных ставок Гана ожидает, что спрос будет расти, а цены на квартиры — повышаться. Статистика Чешской банковской ассоциации Hypomonitor показывает, что в июне банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 24,2 миллиарда крон, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. По сравнению с маем это на 2% больше и на 73% больше в годовом исчислении. Процентные ставки по новым кредитам немного снизились, до 5,06% с 5,07% в мае.

Цены за квадратный метр в отдельных городах Чехии в первом квартале:

  • Брно — 101 977 CZK
  • Бенешов — 65 636 CZK
  • Бероун — 70 704 CZK
  • Ческе-Будеёвице — 62 387 CZK
  • Градец-Кралове — 70 957 CZK
  • Йиглава — 52 353 CZK
  • Карловы Вары — 42 567 CZK
  • Либерец — 61 519 CZK
  • Оломоуц — 68 784 CZK
  • Острава — 44 739 CZK
  • Пардубице — 65 076 CZK
  • Пльзень — 65 922 CZK
  • Усти-над-Лабем — 33 413 CZK
  • Злин — 58 391 CZK

Цена за квадратный метр в пражских квартирах в первом квартале:

  • Прага 1 — 196 308 CZK
  • Прага 2 — 147 263 CZK
  • Прага 3 — 132,426 CZK
  • Прага 4 — 119 055 CZK 
  • Прага 5 — 137 911 CZK 
  • Прага 6 — 127 539 CZK 
  • Прага 7 — 128 393 CZK 
  • Прага 8 — 126 295 CZK 
  • Прага 9 — 112 739 CZK 
  • Прага 10 — 117 171 CZK 
  • Прага-Восток — 86 124 CZK 
  • Прага-Запад — 96 392 CZK
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