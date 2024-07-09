Интерес чехов к покупке жилья растет. Рынок недвижимости снова ожил

Однако с началом года, когда процентные ставки вновь начали падать по сравнению с рекордами последних лет, ситуация начала улучшаться. Покупатели, желающие профинансировать собственное жилье с помощью ипотечного кредита, вернулись в банки для переговоров. По данным Чешской банковской ассоциации, объемы новых кредитов вновь начали расти.





«Спрос на собственное жилье увеличился. Я также ощущаю более высокий интерес со стороны инвесторов. Объем сделок увеличился примерно на десять процентов по сравнению с прошлым годом», — комментирует ежедневную практику на рынке Франтишек Крупа, брокер по недвижимости из Archer Reality.





Рост интереса к недвижимости подтверждают и данные портала недвижимости Sreality.cz, как по количеству поисковых запросов, так и по количеству отображаемых рекламных деталей.





«Количество поисковых запросов выросло примерно на 2,2% по сравнению с прошлым годом. При этом рост был обусловлен главным образом повышенным интересом к квартирам, по которым мы зафиксировали рост на 4,6%. Что касается количества отображаемой рекламы, мы можем говорить о годовом росте примерно на 7,4%», — говорит Павел Хмелик, аналитик данных Sreality.cz.





Какие будут проценты по ипотеке





По сравнению с быстрым снижением процентных ставок, которое начал Чешский национальный банк, чешские банки будут сниждать ставки более медленными темпами.





В целом потенциальные покупатели не только чаще просматривают предложения, но и быстрее принимают решение о самой покупке. Согласно данным Offer Price Compass, основанным на данных Sreality.cz, продолжительность рекламируемых предложений также значительно сокращается.





Например, в Праге, где еще в июне прошлого года средняя продажа квартиры рекламировалась 109 дней, это время сократилось почти на треть. В июне этого года предложение на портале находилось всего 84 дня.





Эту же тенденцию копирует большинство регионов Чешской Республики. Исключением являются Высочина, Пльзеньский и Либерецкий регионы, где среднее рекламное время, наоборот, увеличилось незначительно. Однако следует добавить, что на развитие событий могла повлиять публикация предложений, к которым заинтересованные стороны долгое время не проявляли интереса.





Цены снова начинают расти





Цены также начинают реагировать на растущее число людей, заинтересованных в покупке недвижимости.





«В 2023 году цены на новостройки скорее стагнировали, а на старые снизились. Наибольшее снижение наблюдалось в квартирах в панельных домах. В начале этого года произошел перелом, и все сегменты, в зависимости от местоположения, вернулись к умеренному росту», — говорит Петр Хана, директор департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte.





По данным Sreality.cz, цены предложения в некоторых регионах уже достигли максимального уровня 2022 года и соответствуют снижению по сравнению с прошлым годом.





Наибольший рост цен наблюдался на квартиры, предлагаемые в Моравскосилезском, Либерецком, Злинском и Южноморавском краях, где цены подскочили более чем на десять процентов в годовом исчислении.





Но цены в предложениях выросли по всей Чехии. Наименьшая разница сейчас зафиксирована в Пльзеньском крае, где средняя цена квадратного метра за последний год выросла примерно на шестьсот крон.





«Однако квартир на рынке меньше, и многие продавцы ждут, пока на рынке не появится достаточное количество платежеспособных покупателей и не сравняются реальные цены», — добавляет Павел Хмелик, аналитик данных Sreality.cz, добавляя, что цены на жилье могут продолжать расти. в будущем .





Это подтверждает и брокер по недвижимости Франтишек Крупа. По его словам, большую роль в дальнейшем ценообразовании будет играть развитие предложения всего рынка недвижимости.





«Новые строительные проекты сокращаются. В 2023 году разрешений на строительство жилых домов было выдано меньше всего за последние 10 лет. Но спрос продолжает расти. В основном это касается крупных городов и желаемых мест», — поясняет Крупа для SZ Byznys.





В то же время добавляются и другие факторы, которые в настоящее время оказывают давление на цены на недвижимость.





Сегодня строятся более роскошные здания. При этом само строительство стало дороже. Время также играет роль. Покупатели готовы платить больше после более длительного поиска, что случалось очень часто в последние месяцы, рассказал эксперт по недвижимости.





Хотя интерес к покупке собственной квартиры среди чехов в этом году растет, на семейные дома, по данным Sreality.cz, спрос на данный момент довольно стагнирует.





Такая же ситуация сложилась и в отношении загородных домов, по которым в годовом сравнении с начала этого года наблюдается снижение на 8 процентов.





«Рынок, вероятно, все еще переживает коррекцию после сильных Covid-годов. Напротив, количество предложений из года в год выросло практически во всех регионах. Небольшое снижение произошло только в Среднечешском и Карловарском краях», — комментирует Хана Контриш, менеджер филиалов Seznam.cz.





В Чехии дорожает аренда





Вопреки бурному развитию недвижимости, предназначенной для продажи, в сфере арендного жилья продолжается непрерывный рост, считают в консалтинговой компании Deloitte.





В среднем арендная плата по всей Чешской Республике выросла примерно на один процент в первом квартале этого года. Наибольший рост зафиксирован в воеводских городах Оломоуц и Градец-Кралове, где среднюю квартиру площадью 70 кв. м. сегодня можно снять примерно за 18,5 тысяч крон.





Прага остается самой дорогой в долгосрочной перспективе, где за ту же квартиру арендатор заплатил бы почти на десять тысяч крон больше.





«Арендная плата растет, и я не думаю, что в ближайшие месяцы ситуация изменится. Однако я ожидаю, что ничего драматичного не будет и что это будет скорее умеренный рост», — заключает Хана из Deloitte.