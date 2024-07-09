Забудьте о скидках. Владельцы квартир перестают уступать покупателям

Еще в прошлом году можно было договориться о скидках в сотни тысяч крон для пражских жилых комплексов. Теперь преимущество снова у продавцов.



«Скидок на новостройки у застройщиков сегодня практически нет, по крайней мере в Праге. В случае со старыми квартирами скидка обычно возможна только в том случае, если объявленная цена не соответствует рыночной цене конкретной квартиры. Это видно, например, если квартира предлагается уже несколько недель, а желающих нет», — говорит Лео Габриэль, брокер по недвижимости в Century 21.



Такая квартира может быть расположена, например, в неудачном районе, который обычно не очень интересует людей. Или в ней могут быть какие-то дефекты, которые нужно устранять за счет покупателя.



«Также, конечно, это зависит от типа недвижимости и ее оборота. В противном случае скидка на большой семейный дом в не очень привлекательном месте будет больше, чем на маленькую квартиру в Праге», — говорит Штепан Гьюрич, брокер из офиса RE/MAX Horizont.



В случае с более привлекательной недвижимостью, однако, скидки уже уходят в прошлое. По словам Габриэля, наоборот, снова происходит так, что благодаря большему количеству покупателей удается продать недвижимость дороже, чем изначально планировали владельцы.



По словам специалистов, если людям и удается договориться о скидках, то они обычно не очень большие. Конкретная сумма зависит от того, насколько первоначальная цена отклонялась от реальности. Однако разница может составлять всего десятки тысяч крон. В начале прошлого года, например, покупатели в пражских жилых комплексах получали скидки в сотни тысяч.



«На рынке, наверное, никогда не будет исключительной ситуации, когда либо скидка невозможна, либо, наоборот, она всегда возможна. Но, конечно, рынок недвижимости проходит через разные фазы, и нынешняя фаза скорее в пользу продавцов, чем покупателей», — говорит Гьюрич.



Владельцы просят больше

О том, что преимущество покупателей исчезло, говорят и настроения среди продавцов. Данные Sreality, крупнейшего чешского сервера объявлений, показывают, что владельцы пытаются продать свою недвижимость значительно дороже, чем год назад.



В Праге, например, средняя цена предложения, то есть цена, указанная в объявлениях, выросла на 7,7% по сравнению с прошлым годом и составила в июне 136 308 крон за квадратный метр. На практике это означает, что продавцы предлагают 70-метровую квартиру за 9,5 млн крон.



В других региональных городах наблюдается еще более стремительный рост. В Брно цены выросли почти на 13%, в Остраве — на 16%. За вышеупомянутую 70-метровую квартиру в Брно хотят около 8 млн крон, а в Остраве — менее 4 млн крон.



Резкий рост цен на предложения не означает, что реальная стоимость недвижимости также будет расти. Данные, основанные на объявлениях, благодаря их почти мгновенной доступности, могут отражать тенденции, но на них влияют идеи продавцов и упомянутые выше завышенные цены на жилые дома, которые не пользуются спросом.



О динамике реальной стоимости квартир лучше свидетельствуют данные кадастровых служб. В них содержится информация о суммах, за которые были проданы объекты недвижимости. Однако из-за административных процессов они обычно предоставляются с большой задержкой.