Квартиры в Чехии дорожают быстрее, чем ожидалось
31 июля 2024
10:00
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Повышенный интерес к покупке квартир отражается на их ценах. В этом году они снова начали расти сильнее, чем предполагали эксперты. Более выраженный рост цен можно увидеть не только в объявлениях агентств недвижимости, но и в реальных объемах продаж. Их средний показатель по Чешской Республике в первом квартале года был самым высоким в истории.
Средняя цена, рассчитанная по более чем 6 000 объектам, составила 99 300 крон за квадратный метр. Это значит, что 70-метровая квартира обойдется в этом случае в 7 миллионов крон. За первые три месяца этого года квартиры подорожали на 4%.
«Первый квартал этого года ознаменовался продолжающимся ростом. После четырех кварталов, когда цены на квартиры в Чехии имели тенденцию к падению, цены выросли второй раз подряд», — заявил Петр Гана, эксперт по рынку недвижимости консалтинговой компании Deloitte.
В своем очередном исследовании компания опирается на данные кадастра недвижимости. Таким образом, его данные доступны с большей скидкой, но также включают в себя все, что владельцы предоставляют во время продажи.
«Текущая ситуация на рынке недвижимости подтверждает, что тенденция к снижению, начавшаяся год назад с высокой инфляции и роста цен на энергоносители, повышения процентных ставок и цен на строительные работы, определенно завершилась», — добавил Гана.
Самым дорогим региональным городом традиционно считается Прага, где вышеупомянутая 70-метровая квартира стоит в среднем 8,7 миллиона крон. Напротив, дешевле всего покупать квартиры в Усти-над-Лабем. Там вы заплатите на 6,5 миллиона меньше.
По словам Ханы, в оставшуюся часть года можно ожидать роста цен. «Ряд заинтересованных лиц, ожидавших лучших условий, решили купить недвижимость. В связи с продолжающимся снижением процентных ставок я ожидаю, что развитие рынка недвижимости и дальше будет признаком повышения спроса», - сказал он.
Об этом также свидетельствует динамика цен предложения. У них уже известны данные за второй квартал. Данные крупнейшего рекламного сервера Sreality показывают, что по сравнению с концом прошлого года они выросли примерно на 7% по всей стране.
Предупреждение ЧНБ
Пока цены на квартиры растут значительно быстрее, чем предполагали многие экономисты или, например, Чешский банк. В прогнозе аналитики рассчитывали на постепенное повышение цен, которое должно было составить около пяти процентов за весь этот год. Сравнение текущего опроса Deloitte с прошлым годом показывает рост примерно на 7,7%.
Член правления ЧНБ Томаш Голуб уже признал на прошлой неделе в интервью газете E15, что если темпы роста цен на недвижимость значительно превысят ожидания, центральный банк может еще раз ужесточить лимиты предоставления кредита в зависимости от дохода заявителя.
Однако не все эксперты полагают, что стремительный рост цен сохранится до конца года. Например, по словам Хендрика Мейера, руководителя группы недвижимости EHS, управляющей порталом «Безреалитки», постепенно становится понятно, что финансовые возможности покупателей по-прежнему сохраняются.
Наиболее заметно это в предложениях крупных городов, где весенние цены на дома и квартиры проверили покупательную способность и обнаружили, что без шага назад не получится, сказал Мейер.
По его словам, собственники начнут предлагать скидки, которых в первом полугодии практически не было.
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