Указали 7 тысяч в месяц, а сдали за 19. Арендодатели научились взвинчивать цены на арендных аукционах

Прага и другие крупные чешские города испытывают рост спроса на аренду жилья по мере приближения начала нового учебного года. Помимо обычного наплыва в течение года, который в основном состоит из людей, переезжающих на новую работу, в этот период студенты также ищут жилье на следующий учебный год.



Данные сайта Sreality.cz, например, свидетельствуют об интересе: впервые в этом году количество объявлений о сдаче в аренду квартиры в столице опустилось ниже отметки в 7 000 предложений.



Кто больше заплатит, тот и будет жить

Однако, помимо обычных предложений, желающие снять квартиру все чаще могут найти на рекламных порталах предложения, в которых объявленная цена значительно ниже средней по рынку.



Согласно опубликованным объявлениям, стратегия «побеждает тот, кто предложит наибольшую цену» теперь чаще всего используется самими городами или, в случае со столицей, где аукционные предложения по аренде наиболее распространены, районами для сдачи в аренду недвижимости, оставшейся в их жилом фонде.



«Для городов, которые вынуждены выделять значительную часть своего жилого фонда под социальное жилье, а также жилье для людей нуждающихся профессий, аукционы могут стать способом заработать на оставшейся части жилого фонда», — говорит Ондржей Гавлас, директор по аукционам и торгам компании Gavlas, занимающейся недвижимостью и организующей аукционы для городских районов.



По его словам, очень важно придумать привлекательную цену, которая привлечет к объявлению как можно больше претендентов.



«Они конкурируют друг с другом. Это способ поднять цену на более высокий уровень, чем мы могли бы сделать в случае прямого предложения. Что, безусловно, экономически выгодно для арендодателя», — объясняет принцип стратегии продаж Ондржей Гавлас.



Например, в случае с выставленной на аукцион арендной квартирой в пражском районе Жижков, которую компания предложила в июне этого года, запрашиваемая цена была установлена на уровне 7 100 крон. Согласно информации на сайте, на аукционе двухкомнатная квартира была сдана за 19 200 крон в месяц.



«Муниципальный округ использует аукцион для выбора подходящего арендатора, потому что хочет действовать с должной осторожностью и не потерять деньги на аренде», — подтвердила Тереза Шейбалова, руководитель отдела внешних связей муниципального округа Прага 3.



Она также добавила, что на аукционе всегда устанавливается минимальная цена за квадратный метр. Если все условия соблюдены, побеждает тот, кто предложил наибольшую цену.



Арендатор в такой ситуации находится в невыгодном положении, поскольку он также проходит отбор у арендодателя и должен предложить достаточно, чтобы получить жилье.



Так, в случае с аукционом он предлагает сумму, которую готов платить за жилье в месяц. Однако если он в конце концов найдет в ограниченном предложении недвижимость, на которую хотел бы выставить свою цену, давление, связанное с незнанием того, сколько людей претендуют на аренду квартиры, может значительно увеличить первоначально намеченную сумму.



Аукцион был вызван ситуацией на рынке

По словам главного экономиста Creditas Петра Дуфека, рост использования этой практики, обеспечивающей арендодателям максимально возможную цену аренды, неудивителен по двум причинам.



«Первая — спад в жилищном строительстве, из-за которого на рынок выходит меньше квартир, чем он способен поглотить, вторая — миграция. Долгосрочная тенденция переезда в Прагу и Среднечешский край увеличивает спрос на жилье, а вместе с ним и арендную плату», — говорит эксперт.



Помимо столицы, в этом году аукционы по сдаче в аренду квартир были запущены также в Оломоуце и Турнове.



В случае с Оломоуцем около половины квартир, освобождающихся в городе ежегодно, будут предлагаться на электронных торгах.



«Это просто, прозрачно и для всех, кто соответствует установленным условиям. Среди них — отсутствие взысканий, долгов перед городом, в том числе перед Управлением недвижимости или Транспортной компанией, а также отсутствие проблем с арендой городской квартиры в прошлом», — перечислила в апреле заместитель мэра Катержина Доброземска.



Но пока отдельные арендодатели не проявляют особого интереса к аукционам по сдаче квартир в аренду. По словам Петра Ганы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, частные арендодатели далеко не всегда ориентируются на цену.



«Его главная задача — выбрать правильного, надежного и, по возможности, беспроблемного арендатора. Каждый арендодатель выбирает по своему усмотрению и, как правило, проводит хотя бы базовую проверку потенциального арендатора. Это может быть, например, встреча во время осмотра квартиры или проверка в социальных сетях», — рассказывает эксперт.



«Любой может выиграть аукцион, и даже если цена выше первоначально запрошенной, она может не устроить арендодателя», — заключает Петр Гана.