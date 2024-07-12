Указали 7 тысяч в месяц, а сдали за 19. Арендодатели научились взвинчивать цены на арендных аукционах
31 июля 2024
19:30
315
Диспропорция спроса и предложения на аренду квартир в крупных чешских городах открывает дорогу новой бизнес-стратегии. Арендодатель позволит потенциальным покупателям бороться между собой. Кто больше заплатит, тот и победит.
Прага и другие крупные чешские города испытывают рост спроса на аренду жилья по мере приближения начала нового учебного года. Помимо обычного наплыва в течение года, который в основном состоит из людей, переезжающих на новую работу, в этот период студенты также ищут жилье на следующий учебный год.
Данные сайта Sreality.cz, например, свидетельствуют об интересе: впервые в этом году количество объявлений о сдаче в аренду квартиры в столице опустилось ниже отметки в 7 000 предложений.
Кто больше заплатит, тот и будет жить
Однако, помимо обычных предложений, желающие снять квартиру все чаще могут найти на рекламных порталах предложения, в которых объявленная цена значительно ниже средней по рынку.
Согласно опубликованным объявлениям, стратегия «побеждает тот, кто предложит наибольшую цену» теперь чаще всего используется самими городами или, в случае со столицей, где аукционные предложения по аренде наиболее распространены, районами для сдачи в аренду недвижимости, оставшейся в их жилом фонде.
«Для городов, которые вынуждены выделять значительную часть своего жилого фонда под социальное жилье, а также жилье для людей нуждающихся профессий, аукционы могут стать способом заработать на оставшейся части жилого фонда», — говорит Ондржей Гавлас, директор по аукционам и торгам компании Gavlas, занимающейся недвижимостью и организующей аукционы для городских районов.
По его словам, очень важно придумать привлекательную цену, которая привлечет к объявлению как можно больше претендентов.
«Они конкурируют друг с другом. Это способ поднять цену на более высокий уровень, чем мы могли бы сделать в случае прямого предложения. Что, безусловно, экономически выгодно для арендодателя», — объясняет принцип стратегии продаж Ондржей Гавлас.
Например, в случае с выставленной на аукцион арендной квартирой в пражском районе Жижков, которую компания предложила в июне этого года, запрашиваемая цена была установлена на уровне 7 100 крон. Согласно информации на сайте, на аукционе двухкомнатная квартира была сдана за 19 200 крон в месяц.
«Муниципальный округ использует аукцион для выбора подходящего арендатора, потому что хочет действовать с должной осторожностью и не потерять деньги на аренде», — подтвердила Тереза Шейбалова, руководитель отдела внешних связей муниципального округа Прага 3.
Она также добавила, что на аукционе всегда устанавливается минимальная цена за квадратный метр. Если все условия соблюдены, побеждает тот, кто предложил наибольшую цену.
Арендатор в такой ситуации находится в невыгодном положении, поскольку он также проходит отбор у арендодателя и должен предложить достаточно, чтобы получить жилье.
Так, в случае с аукционом он предлагает сумму, которую готов платить за жилье в месяц. Однако если он в конце концов найдет в ограниченном предложении недвижимость, на которую хотел бы выставить свою цену, давление, связанное с незнанием того, сколько людей претендуют на аренду квартиры, может значительно увеличить первоначально намеченную сумму.
Аукцион был вызван ситуацией на рынке
По словам главного экономиста Creditas Петра Дуфека, рост использования этой практики, обеспечивающей арендодателям максимально возможную цену аренды, неудивителен по двум причинам.
«Первая — спад в жилищном строительстве, из-за которого на рынок выходит меньше квартир, чем он способен поглотить, вторая — миграция. Долгосрочная тенденция переезда в Прагу и Среднечешский край увеличивает спрос на жилье, а вместе с ним и арендную плату», — говорит эксперт.
Помимо столицы, в этом году аукционы по сдаче в аренду квартир были запущены также в Оломоуце и Турнове.
В случае с Оломоуцем около половины квартир, освобождающихся в городе ежегодно, будут предлагаться на электронных торгах.
«Это просто, прозрачно и для всех, кто соответствует установленным условиям. Среди них — отсутствие взысканий, долгов перед городом, в том числе перед Управлением недвижимости или Транспортной компанией, а также отсутствие проблем с арендой городской квартиры в прошлом», — перечислила в апреле заместитель мэра Катержина Доброземска.
Но пока отдельные арендодатели не проявляют особого интереса к аукционам по сдаче квартир в аренду. По словам Петра Ганы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, частные арендодатели далеко не всегда ориентируются на цену.
«Его главная задача — выбрать правильного, надежного и, по возможности, беспроблемного арендатора. Каждый арендодатель выбирает по своему усмотрению и, как правило, проводит хотя бы базовую проверку потенциального арендатора. Это может быть, например, встреча во время осмотра квартиры или проверка в социальных сетях», — рассказывает эксперт.
«Любой может выиграть аукцион, и даже если цена выше первоначально запрошенной, она может не устроить арендодателя», — заключает Петр Гана.
Данные сайта Sreality.cz, например, свидетельствуют об интересе: впервые в этом году количество объявлений о сдаче в аренду квартиры в столице опустилось ниже отметки в 7 000 предложений.
Кто больше заплатит, тот и будет жить
Однако, помимо обычных предложений, желающие снять квартиру все чаще могут найти на рекламных порталах предложения, в которых объявленная цена значительно ниже средней по рынку.
Согласно опубликованным объявлениям, стратегия «побеждает тот, кто предложит наибольшую цену» теперь чаще всего используется самими городами или, в случае со столицей, где аукционные предложения по аренде наиболее распространены, районами для сдачи в аренду недвижимости, оставшейся в их жилом фонде.
«Для городов, которые вынуждены выделять значительную часть своего жилого фонда под социальное жилье, а также жилье для людей нуждающихся профессий, аукционы могут стать способом заработать на оставшейся части жилого фонда», — говорит Ондржей Гавлас, директор по аукционам и торгам компании Gavlas, занимающейся недвижимостью и организующей аукционы для городских районов.
По его словам, очень важно придумать привлекательную цену, которая привлечет к объявлению как можно больше претендентов.
«Они конкурируют друг с другом. Это способ поднять цену на более высокий уровень, чем мы могли бы сделать в случае прямого предложения. Что, безусловно, экономически выгодно для арендодателя», — объясняет принцип стратегии продаж Ондржей Гавлас.
Например, в случае с выставленной на аукцион арендной квартирой в пражском районе Жижков, которую компания предложила в июне этого года, запрашиваемая цена была установлена на уровне 7 100 крон. Согласно информации на сайте, на аукционе двухкомнатная квартира была сдана за 19 200 крон в месяц.
«Муниципальный округ использует аукцион для выбора подходящего арендатора, потому что хочет действовать с должной осторожностью и не потерять деньги на аренде», — подтвердила Тереза Шейбалова, руководитель отдела внешних связей муниципального округа Прага 3.
Она также добавила, что на аукционе всегда устанавливается минимальная цена за квадратный метр. Если все условия соблюдены, побеждает тот, кто предложил наибольшую цену.
Арендатор в такой ситуации находится в невыгодном положении, поскольку он также проходит отбор у арендодателя и должен предложить достаточно, чтобы получить жилье.
Так, в случае с аукционом он предлагает сумму, которую готов платить за жилье в месяц. Однако если он в конце концов найдет в ограниченном предложении недвижимость, на которую хотел бы выставить свою цену, давление, связанное с незнанием того, сколько людей претендуют на аренду квартиры, может значительно увеличить первоначально намеченную сумму.
Аукцион был вызван ситуацией на рынке
По словам главного экономиста Creditas Петра Дуфека, рост использования этой практики, обеспечивающей арендодателям максимально возможную цену аренды, неудивителен по двум причинам.
«Первая — спад в жилищном строительстве, из-за которого на рынок выходит меньше квартир, чем он способен поглотить, вторая — миграция. Долгосрочная тенденция переезда в Прагу и Среднечешский край увеличивает спрос на жилье, а вместе с ним и арендную плату», — говорит эксперт.
Помимо столицы, в этом году аукционы по сдаче в аренду квартир были запущены также в Оломоуце и Турнове.
В случае с Оломоуцем около половины квартир, освобождающихся в городе ежегодно, будут предлагаться на электронных торгах.
«Это просто, прозрачно и для всех, кто соответствует установленным условиям. Среди них — отсутствие взысканий, долгов перед городом, в том числе перед Управлением недвижимости или Транспортной компанией, а также отсутствие проблем с арендой городской квартиры в прошлом», — перечислила в апреле заместитель мэра Катержина Доброземска.
Но пока отдельные арендодатели не проявляют особого интереса к аукционам по сдаче квартир в аренду. По словам Петра Ганы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, частные арендодатели далеко не всегда ориентируются на цену.
«Его главная задача — выбрать правильного, надежного и, по возможности, беспроблемного арендатора. Каждый арендодатель выбирает по своему усмотрению и, как правило, проводит хотя бы базовую проверку потенциального арендатора. Это может быть, например, встреча во время осмотра квартиры или проверка в социальных сетях», — рассказывает эксперт.
«Любой может выиграть аукцион, и даже если цена выше первоначально запрошенной, она может не устроить арендодателя», — заключает Петр Гана.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
31 ИЮЛЯ 2024
863
Повышенный интерес к покупке квартир отражается на их ценах. В этом году они снова начали расти сильнее, чем предполагали эксперты. Более выраженный рост цен можно увидеть не только в объявлениях...
18:00
30 ИЮЛЯ 2024
931
После двух лет ожидания покупатели полностью возвращаются на рынок квартир. Те, кто интересуется недвижимостью, стараются успеть совершить покупку до того, как она значительно подорожает. Шансы...
09:30
30 ИЮЛЯ 2024
1271
На рынке недвижимости последние два года наблюдается затишье. Дорогая ипотека и нестабильное развитие экономики Чехии заставили тысячи чехов отказаться от планов приобретения собственного дома....
22:00
29 ИЮЛЯ 2024
1610
К 2035 году деревянные здания должны составлять четверть новых жилых домов в Чешской Республике. Это предусматривает стратегия, утвержденная правительством на этой неделе. Документ также направлен...
09:00
27 ИЮЛЯ 2024
1924
Цены на квартиры в Чехии стремительно растут, но обывателю сложно уследить за тенденциями. Карты цен подскажут вам, как не переплатить и не прогадать при покупке квартиры. Но не все карты...
16:30
26 ИЮЛЯ 2024
1026
В первом квартале этого года средняя цена на квартиры в Чехии выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 99 300 крон. Больше всего цены выросли в Либерецком, Злинском,...
11:30
26 ИЮЛЯ 2024
9300
Сейчас пик сезона, и продавцы снижают цены на загородные дома и дачи до максимума. В этом году они идут против тренда. Средняя цена — 2,5 миллиона крон, но загородная недвижимость стоимостью 15...
13:30
24 ИЮЛЯ 2024
2340
В Чехии есть строители, которые не ждут, пока им выдадут разрешение на работы. Государство хочет бороться с растущим числом «черных» зданий с помощью нового закона о строительстве. Теперь получить...
09:00
23 ИЮЛЯ 2024
1025
В первой половине июля министр финансов Збынек Станюра (ODS) и Алена Шиллерова из оппозиционной партии ANO спорили в нижней палате парламента о том, дал ли Станюра политическое задание увеличить...
10:30
22 ИЮЛЯ 2024
1766
Застройщики подгоняют предложение под спрос и не заинтересованы в том, чтобы сделать жилье более доступным за счет снижения цен на недвижимость, пишет редактор журнала SZ Byznys Мартин Яшминский.
19:30
20 ИЮЛЯ 2024
968
Строительные органы уже третью неделю работают с новой цифровой системой. Однако к началу этой недели ни одно из поданных заявлений не было обработано. Чиновникам мешают накопившиеся заявки,...
21:00
16 ИЮЛЯ 2024
1265
Рынок недвижимости переживает небольшое оживление, по крайней мере по мнению Петра Козоеда из консалтинговой компании EY. Однако, по мнению руководителя группы по недвижимости, предложение новых...
09:30
15 ИЮЛЯ 2024
1025
В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ БЕРУТ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ, — РОСТ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
Почти треть покупателей берут ипотечный кредит на покупку новой квартиры в этом году. Это продолжает тенденцию роста по сравнению с прошлым годом, когда кредит взяли около 28% жителей Чехии, в то...
14:00
12 ИЮЛЯ 2024
1168
Пражская девелоперская компания (PDS), дочерняя компания столицы, подала заявки на получение разрешений на строительство нескольких жилых объектов, в которых она хочет построить около 450 квартир....
13:00
12 ИЮЛЯ 2024
1043
Банки и строительные общества Чешской Республики выдали в июне ипотечных кредитов на сумму 24,2 млрд крон, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. Это на 73% больше, чем в прошлом...