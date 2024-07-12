Deloitte: Арендная плата в Чехии выросла до 305 крон за квадратный метр
1 августа 2024
08:00
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Во втором квартале арендная плата в Чешской Республике выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 305 крон за квадратный метр. Больше всего цены выросли в Градце-Кралове — на 5,7%, в Либерце — на 5,4% и в Брно — почти на 5%.
Цены выросли также во всех остальных региональных городах, кроме Оломоуца, где они снизились на 1,5%. Это следует из данных Индекса арендной платы консалтинговой и технологической компании Deloitte, имеющихся в распоряжении ČTK.
«Стоимость аренды жилья в Чехии продолжает расти, подтверждая среднесрочную тенденцию. По сравнению с первым кварталом этого года, когда рост составлял 1%, теперь рост идет немного быстрее и достигает 3,5%. Усиление роста рынка аренды в основном связано с текущими событиями в регионах», — говорит Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства компании Deloitte.
Самые высокие арендные ставки традиционно наблюдаются в столице. Во втором квартале в столице она выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом, и арендаторы платили в среднем 408 крон за квадратный метр в месяц. Быстрее всего стоимость аренды квадратного метра росла в Праге 6 — на 5,2% до 401 кроны, в Праге 9 — на 4% до 391 кроны и в Праге 5 — на 3,6% до 406 крон.
Средняя цена аренды во всех районах столицы также выросла. Исключение составили Прага 10, где цена осталась на уровне 377 крон за квадратный метр, и Прага 2, где арендная плата снизилась на 1,3 % до 452 крон за квадратный метр.
После Праги самая дорогая аренда в Чехии — в Брно, где цена квадратного метра во втором квартале составляла 345 крон. За ним следуют города Среднечешского края с ростом на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом до 276 чешских крон за квадратный метр, Злин с ростом на 1,8% до 277 крон и Градец-Кралове.
С другой стороны, самая низкая арендная плата наблюдается в Усти-над-Лабем (198 крон), Остраве (215 крон) и Карловых Варах (218 крон).
По данным Deloitte, самые высокие арендные ставки наблюдаются в новостройках и девелоперских проектах, где средняя цена за квадратный метр выросла на 1,9% до 367 крон за квадратный метр. В кирпичных домах арендная плата выросла на 3,7% до 307 крон за квадратный метр, а в сборных домах — на 4% до 260 крон за квадратный метр.
По словам Ганы, небольшое снижение цен в конце прошлого года было кратковременным явлением. Арендная плата снова растет, и темпы этого роста выше, чем в первом квартале. По его мнению, в последующие годы ситуация не должна измениться.
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