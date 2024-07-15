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Убытки в миллиарды евро? Трудности с оцифровкой строительных процедур принесут громадный ущерб

Анастасия Князева
2 августа 2024
15:00
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Проблемы с оцифровкой управления строительством, по некоторым оценкам, могут привести к убыткам в миллиарды евро. Союз городов и муниципалитетов (SMO) попросил министра регионального развития Ивана Бартоша провести переговоры с заинтересованными организациями. Представители министерства встретились сегодня с представителями Чешской палаты архитекторов (ČKA) и Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT), которые также попросили о встрече. По словам представителей профессиональных организаций, многие проблемы возникли из-за плохой коммуникации со стороны Министерства регионального развития (MMR). Президент Петр Павел надеется, что трудности будут устранены в ближайшее время. По словам представителей ММР, многие проблемы вызваны неправильными или отсутствующими настройками ролей пользователей в ведомствах.
Спустя месяц после запуска процедуры цифрового строительства появились первые оценки потерь, к которым могут привести сложности в работе системы. По данным SMO, проблемы могут привести к тому, что 13 000 разрешений на строительство на сумму 100 миллиардов чешских крон могут задержаться с реализацией, причем если систему удастся ввести в эксплуатацию к началу сентября.

Экономист компании Datarun Петр Бартон подсчитал, что потери составят 770 миллионов чешских крон в день, если пропускная способность системы выдачи разрешений на строительство сократится вдвое. Даже с учетом смежных отраслей, по его словам, потери могут достигать миллиарда крон в день.

Однако в ММР заявили, что методика подсчета убытков, на которую ссылается SMO, неясна. «Министерство регионального развития не располагает информацией о том, на каких данных она основана и позволяет ли она объективно сравнивать. Следует подчеркнуть, что нынешний июль является исключительным по количеству и характеру обращений в органы управления строительством и заинтересованные структуры. Помимо прочего, большое количество заявок, поданных в соответствии со старым законом о строительстве в первой половине года, оказало существенное влияние», — говорится в заявлении Министерства регионального развития.

SMO сегодня критикует оцифровку процедуры строительства. По словам председателя профсоюза Франтишека Лукла, она была подготовлена в хаотичном порядке, а строительные органы наводнены заявками, которые по старым правилам закончились к концу июня, и страдают от длительного отставания. Профсоюз предупредил о риске обвальной ситуации в органах власти и о дальнейшем ущербе, который может возникнуть из-за невозможности воспользоваться заранее оговоренными субсидиями.

Кроме SMO, о проведении встречи по проблемам цифровизации строительной процедуры попросила и Платформа за разумный закон о строительстве, в которую входят Ассоциация строительных предпринимателей, Чешская палата архитекторов и Ассоциация застройщиков. По мнению группы, цифровизация страдает от таких проблем, как неработающая и неподготовленная система, отсутствие удобства для пользователя и сложные интерфейсы с неясными процедурами.

Представители MMR встретились сегодня с некоторыми членами платформы. После встречи члены Чешской палаты архитекторов и Чешской палаты дипломированных инженеров и техников, работающих в сфере строительства, заявили, что многие трудности возникли из-за плохой коммуникации со стороны MMR, и министерство сегодня объяснило некоторые из них. По словам представителей организаций, встреча была полезной, но их не устроили некоторые даты запланированных изменений в оцифровке. По их мнению, они запланированы слишком поздно.

Министр регионального развития Бартош написал сегодня в сети X, что понимает разочарование чиновников, которые «и без новой информационной системы находятся в затруднительном положении». Оцифровка строительных процедур и новый закон о строительстве должны решить текущие трудности строительных процедур, хотя результаты не появятся сразу, добавил он. По его словам, многие проблемы в работе с цифровыми строительными процедурами вызваны неправильными или отсутствующими настройками ролей пользователей в органах власти.

Новый закон о строительстве вступил в силу 1 июля. Например, он отменяет двойные разрешения на строительство и объединяет процедуры зонирования и строительства в одну. Процедуры должны стать цифровыми для всех участников благодаря объединению Портала застройщика для населения и Информационной системы строительных процедур (ISSŘ) для чиновников и других систем.
недвижимость строительство Чехия

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