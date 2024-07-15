Убытки в миллиарды евро? Трудности с оцифровкой строительных процедур принесут громадный ущерб
2 августа 2024
15:00
228
Проблемы с оцифровкой управления строительством, по некоторым оценкам, могут привести к убыткам в миллиарды евро. Союз городов и муниципалитетов (SMO) попросил министра регионального развития Ивана Бартоша провести переговоры с заинтересованными организациями. Представители министерства встретились сегодня с представителями Чешской палаты архитекторов (ČKA) и Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT), которые также попросили о встрече. По словам представителей профессиональных организаций, многие проблемы возникли из-за плохой коммуникации со стороны Министерства регионального развития (MMR). Президент Петр Павел надеется, что трудности будут устранены в ближайшее время. По словам представителей ММР, многие проблемы вызваны неправильными или отсутствующими настройками ролей пользователей в ведомствах.
Спустя месяц после запуска процедуры цифрового строительства появились первые оценки потерь, к которым могут привести сложности в работе системы. По данным SMO, проблемы могут привести к тому, что 13 000 разрешений на строительство на сумму 100 миллиардов чешских крон могут задержаться с реализацией, причем если систему удастся ввести в эксплуатацию к началу сентября.
Экономист компании Datarun Петр Бартон подсчитал, что потери составят 770 миллионов чешских крон в день, если пропускная способность системы выдачи разрешений на строительство сократится вдвое. Даже с учетом смежных отраслей, по его словам, потери могут достигать миллиарда крон в день.
Однако в ММР заявили, что методика подсчета убытков, на которую ссылается SMO, неясна. «Министерство регионального развития не располагает информацией о том, на каких данных она основана и позволяет ли она объективно сравнивать. Следует подчеркнуть, что нынешний июль является исключительным по количеству и характеру обращений в органы управления строительством и заинтересованные структуры. Помимо прочего, большое количество заявок, поданных в соответствии со старым законом о строительстве в первой половине года, оказало существенное влияние», — говорится в заявлении Министерства регионального развития.
SMO сегодня критикует оцифровку процедуры строительства. По словам председателя профсоюза Франтишека Лукла, она была подготовлена в хаотичном порядке, а строительные органы наводнены заявками, которые по старым правилам закончились к концу июня, и страдают от длительного отставания. Профсоюз предупредил о риске обвальной ситуации в органах власти и о дальнейшем ущербе, который может возникнуть из-за невозможности воспользоваться заранее оговоренными субсидиями.
Кроме SMO, о проведении встречи по проблемам цифровизации строительной процедуры попросила и Платформа за разумный закон о строительстве, в которую входят Ассоциация строительных предпринимателей, Чешская палата архитекторов и Ассоциация застройщиков. По мнению группы, цифровизация страдает от таких проблем, как неработающая и неподготовленная система, отсутствие удобства для пользователя и сложные интерфейсы с неясными процедурами.
Представители MMR встретились сегодня с некоторыми членами платформы. После встречи члены Чешской палаты архитекторов и Чешской палаты дипломированных инженеров и техников, работающих в сфере строительства, заявили, что многие трудности возникли из-за плохой коммуникации со стороны MMR, и министерство сегодня объяснило некоторые из них. По словам представителей организаций, встреча была полезной, но их не устроили некоторые даты запланированных изменений в оцифровке. По их мнению, они запланированы слишком поздно.
Министр регионального развития Бартош написал сегодня в сети X, что понимает разочарование чиновников, которые «и без новой информационной системы находятся в затруднительном положении». Оцифровка строительных процедур и новый закон о строительстве должны решить текущие трудности строительных процедур, хотя результаты не появятся сразу, добавил он. По его словам, многие проблемы в работе с цифровыми строительными процедурами вызваны неправильными или отсутствующими настройками ролей пользователей в органах власти.
Новый закон о строительстве вступил в силу 1 июля. Например, он отменяет двойные разрешения на строительство и объединяет процедуры зонирования и строительства в одну. Процедуры должны стать цифровыми для всех участников благодаря объединению Портала застройщика для населения и Информационной системы строительных процедур (ISSŘ) для чиновников и других систем.
Экономист компании Datarun Петр Бартон подсчитал, что потери составят 770 миллионов чешских крон в день, если пропускная способность системы выдачи разрешений на строительство сократится вдвое. Даже с учетом смежных отраслей, по его словам, потери могут достигать миллиарда крон в день.
Однако в ММР заявили, что методика подсчета убытков, на которую ссылается SMO, неясна. «Министерство регионального развития не располагает информацией о том, на каких данных она основана и позволяет ли она объективно сравнивать. Следует подчеркнуть, что нынешний июль является исключительным по количеству и характеру обращений в органы управления строительством и заинтересованные структуры. Помимо прочего, большое количество заявок, поданных в соответствии со старым законом о строительстве в первой половине года, оказало существенное влияние», — говорится в заявлении Министерства регионального развития.
SMO сегодня критикует оцифровку процедуры строительства. По словам председателя профсоюза Франтишека Лукла, она была подготовлена в хаотичном порядке, а строительные органы наводнены заявками, которые по старым правилам закончились к концу июня, и страдают от длительного отставания. Профсоюз предупредил о риске обвальной ситуации в органах власти и о дальнейшем ущербе, который может возникнуть из-за невозможности воспользоваться заранее оговоренными субсидиями.
Кроме SMO, о проведении встречи по проблемам цифровизации строительной процедуры попросила и Платформа за разумный закон о строительстве, в которую входят Ассоциация строительных предпринимателей, Чешская палата архитекторов и Ассоциация застройщиков. По мнению группы, цифровизация страдает от таких проблем, как неработающая и неподготовленная система, отсутствие удобства для пользователя и сложные интерфейсы с неясными процедурами.
Представители MMR встретились сегодня с некоторыми членами платформы. После встречи члены Чешской палаты архитекторов и Чешской палаты дипломированных инженеров и техников, работающих в сфере строительства, заявили, что многие трудности возникли из-за плохой коммуникации со стороны MMR, и министерство сегодня объяснило некоторые из них. По словам представителей организаций, встреча была полезной, но их не устроили некоторые даты запланированных изменений в оцифровке. По их мнению, они запланированы слишком поздно.
Министр регионального развития Бартош написал сегодня в сети X, что понимает разочарование чиновников, которые «и без новой информационной системы находятся в затруднительном положении». Оцифровка строительных процедур и новый закон о строительстве должны решить текущие трудности строительных процедур, хотя результаты не появятся сразу, добавил он. По его словам, многие проблемы в работе с цифровыми строительными процедурами вызваны неправильными или отсутствующими настройками ролей пользователей в органах власти.
Новый закон о строительстве вступил в силу 1 июля. Например, он отменяет двойные разрешения на строительство и объединяет процедуры зонирования и строительства в одну. Процедуры должны стать цифровыми для всех участников благодаря объединению Портала застройщика для населения и Информационной системы строительных процедур (ISSŘ) для чиновников и других систем.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
1 АВГУСТА 2024
643
Во втором квартале арендная плата в Чешской Республике выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 305 крон за квадратный метр. Больше всего цены выросли в...
19:30
31 ИЮЛЯ 2024
3653
УКАЗАЛИ 7 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ, А СДАЛИ ЗА 19. АРЕНДОДАТЕЛИ НАУЧИЛИСЬ ВЗВИНЧИВАТЬ ЦЕНЫ НА АРЕНДНЫХ АУКЦИОНАХ
Диспропорция спроса и предложения на аренду квартир в крупных чешских городах открывает дорогу новой бизнес-стратегии. Арендодатель позволит потенциальным покупателям бороться между собой. Кто...
10:00
31 ИЮЛЯ 2024
2051
Повышенный интерес к покупке квартир отражается на их ценах. В этом году они снова начали расти сильнее, чем предполагали эксперты. Более выраженный рост цен можно увидеть не только в объявлениях...
18:00
30 ИЮЛЯ 2024
1285
После двух лет ожидания покупатели полностью возвращаются на рынок квартир. Те, кто интересуется недвижимостью, стараются успеть совершить покупку до того, как она значительно подорожает. Шансы...
09:30
30 ИЮЛЯ 2024
1572
На рынке недвижимости последние два года наблюдается затишье. Дорогая ипотека и нестабильное развитие экономики Чехии заставили тысячи чехов отказаться от планов приобретения собственного дома....
22:00
29 ИЮЛЯ 2024
1664
К 2035 году деревянные здания должны составлять четверть новых жилых домов в Чешской Республике. Это предусматривает стратегия, утвержденная правительством на этой неделе. Документ также направлен...
09:00
27 ИЮЛЯ 2024
1985
Цены на квартиры в Чехии стремительно растут, но обывателю сложно уследить за тенденциями. Карты цен подскажут вам, как не переплатить и не прогадать при покупке квартиры. Но не все карты...
16:30
26 ИЮЛЯ 2024
1085
В первом квартале этого года средняя цена на квартиры в Чехии выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 99 300 крон. Больше всего цены выросли в Либерецком, Злинском,...
11:30
26 ИЮЛЯ 2024
9426
Сейчас пик сезона, и продавцы снижают цены на загородные дома и дачи до максимума. В этом году они идут против тренда. Средняя цена — 2,5 миллиона крон, но загородная недвижимость стоимостью 15...
13:30
24 ИЮЛЯ 2024
2399
В Чехии есть строители, которые не ждут, пока им выдадут разрешение на работы. Государство хочет бороться с растущим числом «черных» зданий с помощью нового закона о строительстве. Теперь получить...
09:00
23 ИЮЛЯ 2024
1070
В первой половине июля министр финансов Збынек Станюра (ODS) и Алена Шиллерова из оппозиционной партии ANO спорили в нижней палате парламента о том, дал ли Станюра политическое задание увеличить...
10:30
22 ИЮЛЯ 2024
1815
Застройщики подгоняют предложение под спрос и не заинтересованы в том, чтобы сделать жилье более доступным за счет снижения цен на недвижимость, пишет редактор журнала SZ Byznys Мартин Яшминский.
19:30
20 ИЮЛЯ 2024
996
Строительные органы уже третью неделю работают с новой цифровой системой. Однако к началу этой недели ни одно из поданных заявлений не было обработано. Чиновникам мешают накопившиеся заявки,...
21:00
16 ИЮЛЯ 2024
1297
Рынок недвижимости переживает небольшое оживление, по крайней мере по мнению Петра Козоеда из консалтинговой компании EY. Однако, по мнению руководителя группы по недвижимости, предложение новых...
09:30
15 ИЮЛЯ 2024
1067
В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ БЕРУТ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ, — РОСТ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
Почти треть покупателей берут ипотечный кредит на покупку новой квартиры в этом году. Это продолжает тенденцию роста по сравнению с прошлым годом, когда кредит взяли около 28% жителей Чехии, в то...