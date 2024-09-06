Сколько государство получает с вашей квартиры? О чем нельзя забывать при уплате налога на недвижимость
25 сентября 2024
18:00
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В этом году он значительно вырос, поэтому в первой половине этого года вокруг него было много шума. «Размер налога и коэффициент для его расчета определялся каждым муниципалитетом. Если в Праге за среднюю квартиру можно было заплатить несколько тысяч, то в маленьком муниципалитете — несколько крон», — рассказывает в подкасте налоговый консультант Зузана Бартушкова из BKP Finance. И она рада, что налоги в контексте недвижимости стали предметом обсуждения. Что еще может нас удивить?
«В Чешской Республике налоговое и административное бремя незначительно», — рассказывает Зузана Бартушкова в начале подкаста. «Покупатели находятся в наиболее легкой ситуации. Налог на приобретение недвижимости отменен с 2021 года, и, кроме классического налога на недвижимость, который в этом году значительно вырос, это, по сути, единственная обязанность. Вы заплатите подоходный налог только при подаче следующей налоговой декларации, вам не нужно ничего платить сразу», — объясняет Бартушкова.
А как быть, если мы получаем недвижимость в подарок? «Именно здесь клиенты часто попадают в затруднительное положение. В случае дарения в пределах ближайшего окружения до определенной стоимости недвижимость не облагается налогом. Но в подавляющем большинстве случаев о подарке все равно нужно сообщить в налоговую инспекцию. Вам не нужно ничего платить, просто сообщите об этом. Довольно часто люди не знают об этом требовании, и тогда могут набежать штрафы и пени. Я советую клиентам сообщать о каждом таком дарении, начиная с определенной суммы».
Предостережение о краткосрочной аренде
Как быть, если вы купили недвижимость и решили сдавать ее в аренду? «Если это обычный доход от аренды, вы включаете его раз в год в свою налоговую декларацию. Вы заявляете либо фиксированную стоимость расходов в размере 30%, либо реальную стоимость расходов. Второй вариант подразумевает больше работы, но может быть более прибыльным», — говорит Бартушкова.
«Однако ваши обязательства могут значительно возрасти, если вы решите предложить свою недвижимость на таких платформах, как Booking или Airbnb, вместо традиционной долгосрочной аренды. Финансовое управление рассматривает предоставление услуг по размещению как бизнес. Вам необходимо получить лицензию на ведение бизнеса, а для поставщиков услуг существуют дополнительные обязательства.Если это заработок, вы должны платить социальное страхование и медицинскую страховку», — рассказывает Бартушкова.
А как быть, если мы получаем недвижимость в подарок? «Именно здесь клиенты часто попадают в затруднительное положение. В случае дарения в пределах ближайшего окружения до определенной стоимости недвижимость не облагается налогом. Но в подавляющем большинстве случаев о подарке все равно нужно сообщить в налоговую инспекцию. Вам не нужно ничего платить, просто сообщите об этом. Довольно часто люди не знают об этом требовании, и тогда могут набежать штрафы и пени. Я советую клиентам сообщать о каждом таком дарении, начиная с определенной суммы».
Предостережение о краткосрочной аренде
Как быть, если вы купили недвижимость и решили сдавать ее в аренду? «Если это обычный доход от аренды, вы включаете его раз в год в свою налоговую декларацию. Вы заявляете либо фиксированную стоимость расходов в размере 30%, либо реальную стоимость расходов. Второй вариант подразумевает больше работы, но может быть более прибыльным», — говорит Бартушкова.
«Однако ваши обязательства могут значительно возрасти, если вы решите предложить свою недвижимость на таких платформах, как Booking или Airbnb, вместо традиционной долгосрочной аренды. Финансовое управление рассматривает предоставление услуг по размещению как бизнес. Вам необходимо получить лицензию на ведение бизнеса, а для поставщиков услуг существуют дополнительные обязательства.Если это заработок, вы должны платить социальное страхование и медицинскую страховку», — рассказывает Бартушкова.
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