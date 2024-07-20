Тренды на экономичные решения для жилья в Чехии. Что выбирают покупатели?

«Рынок недвижимости постоянно развивается в пользу более экологичных и энергоэффективных решений. Многие компании пытаются подстроиться под эту тенденцию и предлагают более сложные технические решения. Однако это означает увеличение стоимости строительства, что в сочетании с более высокими процентными ставками и длительными процессами получения разрешений существенно влияет на цену строительства и увеличивает конечную стоимость недвижимости», — говорит Михал Вацек, директор CEEC Research.



По словам застройщиков, чаще всего люди ищут недвижимость с надлежащей изоляцией внешней оболочки здания. Однако для них также важны внешние системы затенения, которые предотвращают чрезмерный нагрев внутренних помещений. В Чехии, по данным компаний, также растет интерес к установке интеллектуальных домашних систем, повышающих энергоэффективность, которые в остальное время популярны в основном за рубежом. Это могут быть усовершенствованные термостаты, системы интеллектуального освещения или контроля качества воздуха.



Что касается снижения углеродного следа и энергетической автономности, то, по словам девелоперов, здесь также все чаще используются системы, производящие энергию из возобновляемых источников. Чаще всего люди и предприятия выбирают фотовольтаику, использующую солнечную энергию. Другими популярными технологиями являются геотермальные скважины и тепловые насосы. С другой стороны, биоэнергетические системы, электростанции на основе биомассы или гидро- и ветроэлектростанции, согласно опросу, не очень популярны. Они могут занимать много места и дорого стоить.



В связи с повышенным интересом чехов к экологии и устойчивому развитию возрос интерес к недвижимости из дерева. «В прошлом году в Чехии было построено 2 595 деревянных домов, что составляет 14,6% от общего числа новых семейных домов и немного больше, чем в предыдущем году. Как показывает статистика, в популярности индивидуальных построек не произошло значительных изменений: по-прежнему популярны легкие каркасные, сборные и построенные на месте дома», — говорит Бланка Новачкова, директор ADMD.



По данным ADMD, основанным на данных Чешского статистического управления, меньше всего деревянных домов в прошлом году было построено в Южночешском крае. С другой стороны, наибольший интерес показал Либерецкий край, где доля деревянных домов в общем количестве новых семейных домов достигла 25,2%. По сравнению с европейскими странами Чехия находится на среднем уровне по количеству построек из дерева. Больше всего деревянных домов строится в Швеции, где их доля составляет 80%.