Тренды на экономичные решения для жилья в Чехии. Что выбирают покупатели?
6 августа 2024
15:30
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Все больше чехов ищут энергоэффективные решения для жилья и уделяют особое внимание энергетическим характеристикам недвижимости при ее покупке. Такую тенденцию отмечают три четверти из 51 девелоперской компании. Однако, по мнению оставшейся четверти, энергоэффективные решения повышают цену недвижимости, что является одним из ключевых факторов для многих клиентов при принятии решения о покупке. Об этом говорится в исследовании аналитической компании CEEC Research. По словам представителей Ассоциации поставщиков сборных домов (ADMD), интерес к деревянным зданиям как к экологичной альтернативе традиционным строениям также растет.
«Рынок недвижимости постоянно развивается в пользу более экологичных и энергоэффективных решений. Многие компании пытаются подстроиться под эту тенденцию и предлагают более сложные технические решения. Однако это означает увеличение стоимости строительства, что в сочетании с более высокими процентными ставками и длительными процессами получения разрешений существенно влияет на цену строительства и увеличивает конечную стоимость недвижимости», — говорит Михал Вацек, директор CEEC Research.
По словам застройщиков, чаще всего люди ищут недвижимость с надлежащей изоляцией внешней оболочки здания. Однако для них также важны внешние системы затенения, которые предотвращают чрезмерный нагрев внутренних помещений. В Чехии, по данным компаний, также растет интерес к установке интеллектуальных домашних систем, повышающих энергоэффективность, которые в остальное время популярны в основном за рубежом. Это могут быть усовершенствованные термостаты, системы интеллектуального освещения или контроля качества воздуха.
Что касается снижения углеродного следа и энергетической автономности, то, по словам девелоперов, здесь также все чаще используются системы, производящие энергию из возобновляемых источников. Чаще всего люди и предприятия выбирают фотовольтаику, использующую солнечную энергию. Другими популярными технологиями являются геотермальные скважины и тепловые насосы. С другой стороны, биоэнергетические системы, электростанции на основе биомассы или гидро- и ветроэлектростанции, согласно опросу, не очень популярны. Они могут занимать много места и дорого стоить.
В связи с повышенным интересом чехов к экологии и устойчивому развитию возрос интерес к недвижимости из дерева. «В прошлом году в Чехии было построено 2 595 деревянных домов, что составляет 14,6% от общего числа новых семейных домов и немного больше, чем в предыдущем году. Как показывает статистика, в популярности индивидуальных построек не произошло значительных изменений: по-прежнему популярны легкие каркасные, сборные и построенные на месте дома», — говорит Бланка Новачкова, директор ADMD.
По данным ADMD, основанным на данных Чешского статистического управления, меньше всего деревянных домов в прошлом году было построено в Южночешском крае. С другой стороны, наибольший интерес показал Либерецкий край, где доля деревянных домов в общем количестве новых семейных домов достигла 25,2%. По сравнению с европейскими странами Чехия находится на среднем уровне по количеству построек из дерева. Больше всего деревянных домов строится в Швеции, где их доля составляет 80%.
По словам застройщиков, чаще всего люди ищут недвижимость с надлежащей изоляцией внешней оболочки здания. Однако для них также важны внешние системы затенения, которые предотвращают чрезмерный нагрев внутренних помещений. В Чехии, по данным компаний, также растет интерес к установке интеллектуальных домашних систем, повышающих энергоэффективность, которые в остальное время популярны в основном за рубежом. Это могут быть усовершенствованные термостаты, системы интеллектуального освещения или контроля качества воздуха.
Что касается снижения углеродного следа и энергетической автономности, то, по словам девелоперов, здесь также все чаще используются системы, производящие энергию из возобновляемых источников. Чаще всего люди и предприятия выбирают фотовольтаику, использующую солнечную энергию. Другими популярными технологиями являются геотермальные скважины и тепловые насосы. С другой стороны, биоэнергетические системы, электростанции на основе биомассы или гидро- и ветроэлектростанции, согласно опросу, не очень популярны. Они могут занимать много места и дорого стоить.
В связи с повышенным интересом чехов к экологии и устойчивому развитию возрос интерес к недвижимости из дерева. «В прошлом году в Чехии было построено 2 595 деревянных домов, что составляет 14,6% от общего числа новых семейных домов и немного больше, чем в предыдущем году. Как показывает статистика, в популярности индивидуальных построек не произошло значительных изменений: по-прежнему популярны легкие каркасные, сборные и построенные на месте дома», — говорит Бланка Новачкова, директор ADMD.
По данным ADMD, основанным на данных Чешского статистического управления, меньше всего деревянных домов в прошлом году было построено в Южночешском крае. С другой стороны, наибольший интерес показал Либерецкий край, где доля деревянных домов в общем количестве новых семейных домов достигла 25,2%. По сравнению с европейскими странами Чехия находится на среднем уровне по количеству построек из дерева. Больше всего деревянных домов строится в Швеции, где их доля составляет 80%.
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