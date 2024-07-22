Падение на дно. Чехи вынуждены копить на жилье дольше всех в Европе

«Доступность жилья в Чехии остается низкой, и пока не похоже, что ситуация изменится», — говорит Мирослав Линхарт, старший партнер отдела финансовых консультаций компании Deloitte.





В своем исследовании Property Index консалтинговая компания рассчитывает средний доход в данной стране и ситуацию, когда люди откладывают всю свою зарплату только на жилье. В качестве объекта недвижимости рассматривается новая квартира средней площадью 70 квадратных метров. Чтобы купить ее, чеху потребуется 13,3 годовых зарплаты, что соответствует уровню прошлого года.





Чехия поменялась местами в рейтинге со Словакией, где людям приходится копить 12,7 лет. С другой стороны, датчане и норвежцы имеют самое доступное жилье. В обеих странах на покупку уходит менее пяти годовых зарплат.





Из отдельных городов Амстердам является самым сложным для покупки квартиры. В голландской столице покупателям необходимо иметь в своем распоряжении около 15 годовых зарплат. Прага занимает второе место в рейтинге. Срок накопления здесь составляет 13,5 лет.





Аренда вместо собственности





По мнению социолога Мартина Люкса, занимающегося исследованием жилья в Институте социологии Академии наук, от дорогого жилья особенно страдает молодежь. «Следствием этого является то, что они чаще живут в съемном жилье или остаются с родителями. Мы также провели исследование, которое показало, что если бы не помощь поколений, только треть молодых людей могла бы позволить себе собственное жилье», — говорит Лакс.





Увеличение доли людей, живущих в съемных квартирах, уже заметно по статистике. Если раньше в съемном жилье жила примерно пятая часть населения, то теперь — почти четверть. Это оказывает повышательное давление на арендную плату. Во втором квартале средняя арендная плата по стране составляла 305 чешских крон за квадратный метр в месяц. За вышеупомянутую 70-метровую квартиру люди платили 21 350 чешских крон в месяц, что примерно на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года.





Недоступность жилья затрагивает и некоторые крупные города. Прага, например, планирует строительство нескольких тысяч городских квартир со льготной арендной платой.





По мнению Линхарта из Deloitte, ускоренное строительство квартир коммерческими застройщиками также поможет сделать жилье более доступным. К этому должно привести упрощение строительных норм и разрешений.





Ускоренное получение разрешений должно быть обеспечено новым законом о строительстве. Однако в настоящее время из-за проблем с цифровизацией строители и проектировщики опасаются, как бы строительная отрасль не замерла полностью во второй половине года.





По данным компании Deloitte, в прошлом году Чехия находилась в среднем по Европе по темпам строительства. В этом году темпы немного замедлились. Последний опрос Чешского статистического управления показал, что в первом полугодии строители начали возведение 17 230 квартир. Это примерно на пять процентов меньше, чем в прошлом году.





По мнению Линхарта, значительную помощь может оказать повышение доступности ипотечных кредитов, которые в настоящее время остаются дорогими. Он также выступает за более активную поддержку девелоперских проектов, направленных на строительство доступного жилья. За редким исключением, частные застройщики сейчас лишь незначительно или вовсе не участвуют в таких проектах.





Цены быстро растут





В своем последнем прогнозе Чешский национальный банк предсказал, что доступность жилья в этом году повысится, поскольку рост заработной платы будет опережать рост цен на жилье. Однако нет уверенности в том, что этот прогноз действительно сбудется. На самом деле, нынешний высокий спрос на жилье, занимаемое владельцами, толкает цены вверх быстрее, чем предполагал центральный банк.





Средняя цена продажи квартиры в первом квартале этого года составила 99 300 чешских крон за квадратный метр. Это означает, что 70-метровая квартира стоила почти семь миллионов крон. За первые три месяца этого года она подорожала на четыре процента. ЧНБ рассчитывал на пятипроцентный рост в течение всего года.



Однако некоторые эксперты считают, что осенью рост цен замедлится. Например, по словам Хендрика Мейера, главы риелторской группы EHS, которая управляет порталом Bezrealitky, постепенно становится ясно, что финансовые возможности покупателей все еще ограничены. «Это наиболее заметно в предложениях крупных городов, где весенние цены на дома и квартиры проверили покупательскую способность и обнаружили, что без шага назад пока не обойтись», — говорит Мейер.