Банки на тормозах. Ипотека в Чехии остается дорогой, несмотря на действия Центробанка

По словам Иржи Сикоры, ипотечного аналитика Swiss Life Select, не совсем понятно, почему это происходит. Одна из версий заключается в том, что банки создают подушку безопасности для возможного досрочного погашения кредитов.





Сделать это можно практически бесплатно до конца августа. Таким образом, клиенты могут легко переходить от одного банка к другому даже во время фиксации в зависимости от того, кто из них предложит им более дешевый кредит. Эта возможность закончится в начале сентября, когда людям придется платить значительно больше денег за досрочное погашение.





В качестве второго варианта Сикора упомянул возможность того, что банки «восстанавливаются после тех лет, когда ставки, а, следовательно, и маржа банков, были на очень низких значениях».





Процентные ставки упали на 0,95 процентного пункта с пика в феврале 2023 года, когда средняя ставка предложения составляла 6,37 процента. Чешский национальный банк снизил ключевую ставку за тот же период на 2,5 процентных пункта до нынешних 4,5 процента.





Три фактора будут влиять на дальнейшее развитие





По мнению Тома Кадержабека, руководителя продуктового отдела Swiss Life Select, дальнейшее развитие ставок по ипотечным кредитам будет зависеть от трех факторов. Во-первых, это развитие инфляции. Чем инфляция ниже, тем быстрее ЧНБ снизит процентные ставки и, следовательно, вышеупомянутые процентные свопы также упадут.





Второй переменной будет маржа банка. По мнению Кадержабека, этому может способствовать конкурентная борьба отдельных учреждений. Так поступил, например, банк Moneta Money Bank, который несколько месяцев назад первым на рынке объявил, что при определенных условиях будет предлагать населению ипотечные кредиты со ставкой от 3,99 процента.





Добиться этого могут те, кто установит ставки на пять лет вперед и оформит кредит на сумму до 55 процентов стоимости заложенного имущества. Таким образом, предложение будет привлекательным в первую очередь для кредитоспособных клиентов с более высокой нормой сбережений или для тех, кто переходит из другого банка и уже погасил часть первоначального кредита.





«Мы готовим чрезвычайно выгодное предложение, чтобы в конкурентной среде выделить те банки, которые повышают или удерживают процентные ставки вне зависимости от общего снижения рыночных ставок», — сказал Томаш Спурный, председатель правления и генеральный директор Moneta Money Bank.





По мнению Кадержабека, решающее значение будет также иметь то, насколько большую подушку безопасности банки продолжат создавать против потенциальных попыток клиентов перейти на сторону конкурентов. Это будет зависеть от того, возобладает ли борьба за клиентов или страх банков перед потерями, вызванными досрочным погашением кредитов.





«Если принять во внимание текущую макроэкономическую ситуацию и оценки, вполне вероятно, что ставки по ипотеке могут подняться выше уровня 4,5 процента к концу года, а в 2025 году мы можем ожидать ставки по ипотеке на уровне около 4 процентов. Более того, возможно, через долгое время появятся трехпроцентные ипотечные кредиты», — добавил Кадержабек.