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Продажи квартир в Праге взлетели до небес

Анастасия Князева
7 августа 2024
19:30
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Интерес к проживанию в новой и собственной квартире в Праге растет. В первой половине этого года в столице зафиксирован рост на 112% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен на квартиры также ускорился.
Последние данные с рынка жилья показывают, что интерес к новому жилью в Праге растет. За первые шесть месяцев этого года в столице было продано 3 500 новых квартир, что является третьим лучшим результатом за более чем десятилетие. Это следует из анализа рынка, проведенного девелоперскими компаниями Central Group, Skanska Residential и Trigema.

После значительного падения в 2022 году рынок непрерывно растет на протяжении шести кварталов, и продажи даже достигли более высокого уровня, чем до прихода пандемии. Во втором квартале этого года было продано 1 900 квартир. Это на 90% больше, чем в предыдущем году, и является самым большим показателем с рекордного второго квартала 2021 года, когда было продано 2 650 квартир.

В первой половине этого года было продано 3 500 единиц жилья. Это на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало одним из лучших шести месяцев для продаж за все время наблюдения за рынком.

Согласно анализу, росту спроса способствовало несколько ключевых факторов: постепенное снижение процентных ставок, смягчение условий ипотечного кредитования, улучшение экономической ситуации и продолжающийся рост арендной платы.

Немалую роль сыграли и различные маркетинговые стимулы и бонусы. Однако в настоящее время продавцы значительно сокращают их количество. Благодаря совокупности этих факторов на рынок возвращается спрос, который покупатели откладывали в течение последних двух лет. Более того, можно ожидать, что интерес к новому жилью будет расти, поскольку процентные ставки продолжают снижаться.

«Интерес к новым домам сейчас огромен. Благодаря снижению процентных ставок рынок ипотечного кредитования, который является связующим звеном с рынком жилья, существенно восстанавливается. Отложенный спрос предыдущих двух лет возвращается на рынок, и мы ожидаем, что эта тенденция будет усиливаться по мере дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Вскоре мы можем ожидать новых рекордов продаж», — комментирует Душан Куновский, председатель правления Central Group.

В конце второго квартала средняя цена предложения новых квартир достигла 156 780 крон за квадратный метр, что представляет собой рост почти на 3% с начала года и новый исторический максимум. Во втором квартале цены продаж выросли до 146 961 кроны за квадратный метр.

В условиях резкого роста спроса и долгосрочного дефицита предложения ожидается, что цены продолжат незначительно расти. В своем последнем отчете о финансовой стабильности Чешский национальный банк прогнозирует, что в этом году цены вырастут примерно на пять процентов.

«Развитие цен на новые квартиры в Праге по-прежнему сопровождается стабильностью выше уровня 150 000 крон за квадратный метр. Маркетинговые мероприятия и предварительные цены, возможно, привели к небольшому снижению цен, но в целом рынок стабилен», — комментирует Марсель Сураль, председатель правления инвестиционной группы Trigema.

Хотя во втором квартале этого года было построено больше всего новых квартир за последние четыре года, высокий спрос привел лишь к незначительному увеличению общего количества объектов. Объем предложения вырос чуть менее чем на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,6% в годовом исчислении. По состоянию на конец 2022 года предложение находится примерно на половине уровня, необходимого для удовлетворения долгосрочного спроса в столице. В конце июня на рынке Праги было представлено 5 700 новых квартир.

Новый закон о строительстве и его влияние на скорость выдачи разрешений на новое строительство, которое уже давно препятствует стабильному развитию Праги, добавляет неопределенности в общую ситуацию. Рост рынка также замедляется из-за большего количества предложений по аренде жилья.

«В период отложенного спроса инвесторы завершили подготовку проектов, которые они вывели на рынок только сейчас, когда интерес к новым квартирам был в самом разгаре. Согласно имеющимся статистическим данным, власти также стали более успешно выдавать разрешения на реализацию новых проектов, и вызывает сомнение, является ли это долгосрочной тенденцией или же это просто повышенная активность перед запуском нового закона о строительстве. Во втором квартале этого года на продажу было выставлено самое большое количество квартир за последние четыре года, однако рынок все еще восполняет дефицит предыдущих лет, а также благодаря очень высокому спросу, предложение увеличилось незначительно», — объясняет Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.
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