Миллиардерам есть из чего выбрать. ТЦ Flora, Vaňkovka и Hilton выставлены на продажу

Рынок недвижимости в Чехии не испытывает недостатка в гигантских сделках. Одним из примеров является проект нового офисного здания на улице Роханске набржежи в пражском районе Карлин, о покупке которого компания Creditas объявила во вторник. Здание будет готово в течение трех лет. Однако в этом году может состояться еще несколько сделок на миллиард долларов. Редакция SZ Byznys представляет подборку самых дорогих объектов недвижимости, которые ищут покупателей в Чехии.



Торговые центры

По мнению Йозефа Караса, руководителя инвестиционного отдела консалтинговой компании Knight Frank, наиболее интересными и крупными предложениями на рынке являются первые два, а именно портфолио недвижимости закрывающегося фонда и пражский OC Atrium Flora. По его словам, долгое время инвесторы не проявляли большого интереса к торговым центрам, но сейчас ситуация меняется.



«Долгое время торговые центры были скорее в немилости у инвесторов, но сейчас качественные центры стабилизировались и показывают хорошие результаты. В то же время они остаются относительно привлекательными по цене по сравнению с другими секторами коммерческой недвижимости. Благодаря этим факторам интерес инвесторов и объем капитала, вкладываемого в этот сегмент, также вернулись. Количество сделок и их общий объем подтверждают это», — поясняет Карас.



Продажа портфеля Redside

У инвесторов появилась возможность приобрести весь портфель недвижимости фонда, который сворачивает свою деятельность. Продажей занимается фонд Nova Real Estate, которым управляет инвестиционная компания Redside.



В число привлекательных объектов фонда входят несколько офисных комплексов в пражском районе Андел, включая Smíchov Gate, где располагаются фармацевтическая компания Pfizer и интернет-компания Google. Фонду также принадлежат торговые точки Obi и Penny и торговый центр Orlice Park в Градец-Кралове.



В общей сложности фонд владеет 16 объектами недвижимости, пять из которых — офисные комплексы в Праге. Остальные объекты — это торговые парки и недвижимость в различных частях Чешской Республики. Общая балансовая стоимость этих объектов составляет более 200 миллионов евро, или около 5 миллиардов чешских крон. Продажей занимается компания Savills.



OC Atrium Flora, Прага

Известный торговый центр, куда посетители приходят, например, ради уникальной кинопроекционной технологии IMAX, также выставлен на продажу. Помимо кинотеатра, арендодатели включают в него несколько магазинов модной одежды, магазин Albert и рестораны. В остальной части здания расположены офисы. По мнению экспертов отрасли, его цена превышает 200 миллионов евро (пять миллиардов крон).



Торгово-административное здание Myslbek, Прага, На Пржикопе

Центр Myslbek, расположенный в самом центре Праги, который посещают многие пражане и туристы для совершения покупок, также выставлен на продажу. Многофункциональное здание, в котором расположены не только магазины, но и офисы, в настоящее время принадлежит инвестиционному фонду французской группы AEW. Скорее всего, его цена превысит отметку в 100 миллионов евро (2,5 миллиарда чешских крон).



OC Galerie Vaňkovka, Брно

Крупная сделка по продаже недвижимости намечается и в Брно, где на продажу выставлен торговый центр Galerie Vaňkovka, второй по величине торговый центр в Брно. Его цена может превысить 5 миллиардов чешских крон. За продажу отвечает немецкий фонд недвижимости ECE миллиардера Александра Отта, который также построил этот центр в 2005 году.



Отели

Вместе с растущим числом туристов, отправляющихся в Чехию, оживает и рынок отелей, и в настоящее время в продаже есть несколько из них. И это не просто отели. На продажу выставлены одни из самых роскошных в стране.



По словам Караса, сделки в гостиничном секторе в течение нескольких лет были затруднены пандемией коронавируса и геополитическим кризисом. Однако сейчас появилось больше возможностей и наступило более благоприятное время для продажи.



«Владельцы этих объектов несколько лет ждали улучшения рыночных условий. Теперь обстоятельства изменились, и время стало более благоприятным. Те, кто заинтересован в продаже, фиксируют подходящую ситуацию для своего намерения. Важно отметить, что в течение нескольких лет не было возможности ожидать более высокого спроса в гостиничном секторе и успешно завершить сделку. Время для продажи идеальное. Туристы снова возвращаются в Прагу, гостиничный бизнес на подъеме, заполняемость растет, а в целом и результаты, и настроение в секторе улучшаются», — добавляет он.



Вацлав Гржибал из JAN Hospitality также подтверждает спрос на отели, особенно на те, что находятся в центре мегаполиса.



«Несмотря на то, что заинтересованные стороны в основном иностранцы, предложения могут поступать и от внутренних инвесторов, как в случае с отелем Four Seasons, где очень серьезный интерес проявила самая богатая женщина Чехии Рената Келлнерова. Или отель Intecontinental в Праге, который купила чешская инвестиционная компания миллиардера Олдржиха Шлемра», — объясняет он.



По его словам, в регионах также имеются легендарные отели. В Карловых Варах на продажу выставлен отель Sanssouci, а также одна из местных достопримечательностей — отель Imperial. Недавно была завершена сделка по продаже четырехзвездочного отеля Harmony Club в Шпиндлерув-Млине.



Hilton Prague

Пражский Hilton первоначально должен был быть продан в 2014 году, но переговоры были прерваны из-за затянувшегося судебного процесса, а пандемия нанесла окончательный удар по сделке. Теперь, однако, он снова выставлен на продажу, и его цена, как ожидается, составит около 300 миллионов евро (7,5 миллиарда чешских крон).



С момента постройки в 1991 году компанией Čedok в партнерстве с французской компанией CBC Paris, пятизвездочный отель Hilton принимал у себя множество знаменитостей. Гости могут посетить бар на крыше с видом на Прагу, несколько ресторанов, казино, тренажерный зал и спа-салон.



Four Seasons

Отель Four Seasons, расположенный недалеко от Карлова моста, также ищет нового владельца. Его продает американская инвестиционная группа Northwood Investors, а также им заинтересовалась самая богатая женщина Чехии Рената Келлнерова. Однако переговоры в итоге закончились, потому что Келлнерова и американцы не сошлись в цене. По данным издания Hospodářské noviny, стоимость отеля составляет около 150 миллионов евро (3,7 миллиарда чешских крон).



Mandarin Oriental

Mandarin Oriental расположен в Малой Стране Праги, на месте бывшего доминиканского монастыря XIV века. В настоящее время он принадлежит китайской государственной инвестиционной группе CITIC, и, по данным издания Hospodářské noviny, ожидается, что его стоимость будет исчисляться миллиардами крон.



Отделение почты в Йиндржишке

К числу значимых сделок с недвижимостью в этом году можно отнести громкую попытку продать отделение почты в Праге 1 примерно за 1,5 миллиарда чешских крон. Однако в первой половине года государственное предприятие отказалось от продажи после безуспешных поисков заинтересованной стороны.