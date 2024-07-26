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К омбудсмену поступает все больше жалоб на цифровизацию от строительных органов

Анастасия Князева
8 августа 2024
16:30
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В адрес омбудсмена поступает все больше жалоб от строительных органов, обеспокоенных проблемами с оцифровкой строительных процедур. Они жалуются на постоянные проблемы и нефункциональность информационной системы строительных процедур. В связи с этим омбудсмен обратился к министру регионального развития с просьбой исправить ситуацию. В настоящее время запрашивается мнение министерства.
По мнению строительных властей, новая информационная система не ускоряет работу, а, наоборот, затягивает ее. «Одной из самых серьезных оговорок, которая повторяется в ответах строительных властей, я считаю то, что новая система замедляет работу чиновников, а не упрощает и ускоряет ее», — заявил омбудсмен Станислав Кржечек.

Строительные власти указывают на недостатки на Портале строителя, который является шлюзом для связи между строителями и властями, и в информационной системе процедур строительства, которая используется властями для обработки заявлений строителей. Не все данные, указанные в заявлении застройщика, переносятся с портала застройщика в информационную систему. По мнению омбудсмена, это может привести к серьезным проблемам. В результате неработающего механизма для соответствующих органов власти существует риск появления так называемых фиктивных обязывающих заключений. Речь идет о ситуации, когда из-за отсутствия заключения в установленный срок соответствующий орган считается выдавшим заключение в пользу строительства без каких-либо условий.

В связи с этим омбудсмен обратился к министру регионального развития Ивану Бартошу, который также является заместителем премьер-министра по вопросам цифровизации. «Мне интересно узнать, какие меры по исправлению ситуации предпримет его министерство», — пояснил омбудсмен. В связи с вступлением в силу нового закона о строительстве омбудсмен также готовится к увеличению числа жалоб от строителей.

С начала июля муниципальные власти, некоторые строители, профессиональные ассоциации и палаты жалуются на проблемы с оцифровкой строительных процедур. По некоторым оценкам, проблемы с оцифровкой строительных процедур могут привести к потерям в миллиарды евро. Министерство регионального развития сейчас разбирается с замечаниями. В последние дни представители министерства встречались, например, с членами Чешской палаты архитекторов, Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, работающих в строительстве, Ассоциации секретарей муниципальных и городских властей, а также с представителями коалиционного движения STAN.
Чехия технологии строительство

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