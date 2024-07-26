К омбудсмену поступает все больше жалоб на цифровизацию от строительных органов

По мнению строительных властей, новая информационная система не ускоряет работу, а, наоборот, затягивает ее. «Одной из самых серьезных оговорок, которая повторяется в ответах строительных властей, я считаю то, что новая система замедляет работу чиновников, а не упрощает и ускоряет ее», — заявил омбудсмен Станислав Кржечек.



Строительные власти указывают на недостатки на Портале строителя, который является шлюзом для связи между строителями и властями, и в информационной системе процедур строительства, которая используется властями для обработки заявлений строителей. Не все данные, указанные в заявлении застройщика, переносятся с портала застройщика в информационную систему. По мнению омбудсмена, это может привести к серьезным проблемам. В результате неработающего механизма для соответствующих органов власти существует риск появления так называемых фиктивных обязывающих заключений. Речь идет о ситуации, когда из-за отсутствия заключения в установленный срок соответствующий орган считается выдавшим заключение в пользу строительства без каких-либо условий.



В связи с этим омбудсмен обратился к министру регионального развития Ивану Бартошу, который также является заместителем премьер-министра по вопросам цифровизации. «Мне интересно узнать, какие меры по исправлению ситуации предпримет его министерство», — пояснил омбудсмен. В связи с вступлением в силу нового закона о строительстве омбудсмен также готовится к увеличению числа жалоб от строителей.



С начала июля муниципальные власти, некоторые строители, профессиональные ассоциации и палаты жалуются на проблемы с оцифровкой строительных процедур. По некоторым оценкам, проблемы с оцифровкой строительных процедур могут привести к потерям в миллиарды евро. Министерство регионального развития сейчас разбирается с замечаниями. В последние дни представители министерства встречались, например, с членами Чешской палаты архитекторов, Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, работающих в строительстве, Ассоциации секретарей муниципальных и городских властей, а также с представителями коалиционного движения STAN.