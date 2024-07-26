Кто возместит ущерб, если строительные управления Чехии из-за цифровизации парализованы?
9 августа 2024
10:00
58
Кто оплатит ущерб, нанесенный цифровизацией строительных процессов? Пока не ясно, Союз городов и муниципалитетов хочет обсудить это на встречах с министром регионального развития Иваном Бартошем и премьер-министром Петром Фиалой.
Проблемы с цифровизацией управления строительством внесли хаос, чиновников завалили не только заявлениями, поступившими в конце июня, но и новыми, которые поступили в уже новую проблемную систему.
Давно запланированное строительство также является сложным, в том числе для которого выделяются субсидии или которое требует одобрения, что, помимо прочего, оказывает сильное влияние на муниципалитеты.
Поэтому Союз городов и муниципалитетов (СМО) призвал министра регионального развития Ивана Бартоша («Пираты») начать переговоры с заинтересованными организациями. С одной стороны, как как можно быстрее решить сложившуюся ситуацию, но и как действовать в будущем. Проблемы с системой могут представлять собой отставание 13 000 строительных работ на сумму 100 миллиардов крон, и только в том случае, если проблемы будут решены к началу сентября. В министерстве пока не подтвердили проведение встречи.
«Никто пока не может точно оценить ущерб, нанесенный неудачной оцифровкой», — считает Радка Владыкова, директор Союза городов и муниципалитетов. Однако, по ее словам, последствия будут серьезными и их ощутят все. По ее словам, пока не ясно, кто оплатит причиненный ущерб.
«На данный момент мы не знаем, кто будет возмещать ущерб за то, что строительные разбирательства будут непропорционально долгими, потому что даже там нам могут грозить иски против власти. Мы даже не знаем, захотят ли они перенести или изменить условия субсидирования. Мы не знаем, как будут распределяться убытки и будет ли государство их вообще выплачивать», — описывает Владыкова, добавляя, что профсоюз уже начал решать проблемы с премьер-министром Петром Фиалой.
По словам председателя отдела территориального и регионального развития Торгово-промышленной палаты Ханы Ландовой, размер ущерба пока оценить невозможно. «Это будет индивидуально, мы не можем сегодня оценить сумму ущерба, это преждевременно. Компенсация любого ущерба тогда должна будет быть возмещена из налогов всех нас», — рассказала она.
Министерство надеется, что серьезного ущерба не будет, а если таковой все же произойдет, отдельные случаи всегда будут оцениваться индивидуально.
«Если ущерб произошел, первоочередной задачей будет определить его причину и оценить, можно ли было его предотвратить. Однако, учитывая установленные сроки, мы считаем, что серьезного ущерба не произойдет. Цифры ущерба, которые были распространены в СМИ, никак не обоснованы и легко опровергаются», — сказал руководитель отдела коммуникаций министерстваПетр Валечко.
По его словам, министерство оказывает поддержку строительным управлениям и заинтересованным органам с первых дней вступления в полную силу нового Закона о строительстве, причем одновременно на двух уровнях.
«Первый — цифровой, два контактных телефона и контактный адрес электронной почты. Необходимо объективно признать длительную задержку с ответами – мы благодарим все строительные и заинтересованные органы за терпение. В настоящее время мы значительно усилили этот колл-центр, чтобы ответы давались в кратчайшие сроки. Второй — методический уровень, здесь также работают два контактных телефона и контактный адрес электронной почты, по которому мы успеваем ответить на вопросы обычно в течение 48 часов», — поясняет Валечко. По его словам, офис также регулярно присылает информацию о методологиях, тренингах, а также вопросы и ответы.
«До вступления в силу нового Закона о строительстве сотрудники министерства проходили обучение во всех регионах, в основном по территориальному планированию и строительным нормам. Это был тренинг на целый день, в котором было достаточно места для вопросов», — добавляет он.
Некоторые возвращаются к бумажной системе
По словам Владыковой, в некоторых муниципалитетах сейчас возникают проблемы с тем, что им нужно отчитаться по дотациям до конца года, или сдать здание в эксплуатацию в конкретный срок, например, школы в начале сентября.
«Недавно я был в деревне под Прагой, где мэр сказал мне, что ему нужно подать разрешение, а так как подать его невозможно, он нашел в Google какую-то старую форму и подал ее на бумаге. Потому что иначе было бы невозможно, и ему нужно в этом году использовать деньги на субсидии Национального агентства по спорту и профинансировать их», — описывает Владыкова.
По ее словам, бывают и ситуации, когда чиновники делают согласования по-старому, чтобы помочь муниципалитетам и городам.
«Они делают это еще в бумажном виде, потому что иначе они не смогут отпустить учеников в школу, потому что их не одобрят. Но каждый идет на огромный риск. В будущем это может стать проблемой. Поэтому нам нужно все обсудить с правительством, что это должно будет быть принято и проверяющими органами», — поясняет он.
По словам Валечко, методология процедур согласования будет доступна в ближайшие несколько дней, как и другие пошаговые инструкции в Информационной системе управления строительством.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
8 АВГУСТА 2024
295
В адрес омбудсмена поступает все больше жалоб от строительных органов, обеспокоенных проблемами с оцифровкой строительных процедур. Они жалуются на постоянные проблемы и нефункциональность...
19:30
7 АВГУСТА 2024
3511
Интерес к проживанию в новой и собственной квартире в Праге растет. В первой половине этого года в столице зафиксирован рост на 112% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен на квартиры также...
09:00
7 АВГУСТА 2024
726
Чешские банки пока не спешат снижать ставки по ипотечным кредитам. В начале августа средняя ставка составляла 5,42%. Это всего на 0,07% меньше, чем месяц назад. Таким образом, ежемесячный платеж по...
22:00
6 АВГУСТА 2024
1393
Чехам крайне сложно обзавестись собственным жильем. Их жизнь осложняют дорогие ипотечные кредиты и высокие цены на квартиры, которые после небольшого перерыва снова начали расти. В прошлом году...
15:30
6 АВГУСТА 2024
2657
Все больше чехов ищут энергоэффективные решения для жилья и уделяют особое внимание энергетическим характеристикам недвижимости при ее покупке. Такую тенденцию отмечают три четверти из 51...
10:00
6 АВГУСТА 2024
2068
Мэрии пражских районов Велка-Хухле, Радотин и Збраслав не согласны с планом девелоперской компании Karlín Group построить многотысячный жилой комплекс на земельном участке возле ипподрома....
15:00
2 АВГУСТА 2024
662
Проблемы с оцифровкой управления строительством, по некоторым оценкам, могут привести к убыткам в миллиарды евро. Союз городов и муниципалитетов (СГМ) попросил министра регионального развития Ивана...
08:00
1 АВГУСТА 2024
990
Во втором квартале арендная плата в Чешской Республике выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 305 крон за квадратный метр. Больше всего цены выросли в...
19:30
31 ИЮЛЯ 2024
4313
УКАЗАЛИ 7 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ, А СДАЛИ ЗА 19. АРЕНДОДАТЕЛИ НАУЧИЛИСЬ ВЗВИНЧИВАТЬ ЦЕНЫ НА АРЕНДНЫХ АУКЦИОНАХ
Диспропорция спроса и предложения на аренду квартир в крупных чешских городах открывает дорогу новой бизнес-стратегии. Арендодатель позволит потенциальным покупателям бороться между собой. Кто...
10:00
31 ИЮЛЯ 2024
2375
Повышенный интерес к покупке квартир отражается на их ценах. В этом году они снова начали расти сильнее, чем предполагали эксперты. Более выраженный рост цен можно увидеть не только в объявлениях...
18:00
30 ИЮЛЯ 2024
1525
После двух лет ожидания покупатели полностью возвращаются на рынок квартир. Те, кто интересуется недвижимостью, стараются успеть совершить покупку до того, как она значительно подорожает. Шансы...
09:30
30 ИЮЛЯ 2024
1840
На рынке недвижимости последние два года наблюдается затишье. Дорогая ипотека и нестабильное развитие экономики Чехии заставили тысячи чехов отказаться от планов приобретения собственного дома....
22:00
29 ИЮЛЯ 2024
1815
К 2035 году деревянные здания должны составлять четверть новых жилых домов в Чешской Республике. Это предусматривает стратегия, утвержденная правительством на этой неделе. Документ также направлен...
09:00
27 ИЮЛЯ 2024
2123
Цены на квартиры в Чехии стремительно растут, но обывателю сложно уследить за тенденциями. Карты цен подскажут вам, как не переплатить и не прогадать при покупке квартиры. Но не все карты...
16:30
26 ИЮЛЯ 2024
1229
В первом квартале этого года средняя цена на квартиры в Чехии выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 99 300 крон. Больше всего цены выросли в Либерецком, Злинском,...