Кто возместит ущерб, если строительные управления Чехии из-за цифровизации парализованы?

Проблемы с цифровизацией управления строительством внесли хаос, чиновников завалили не только заявлениями, поступившими в конце июня, но и новыми, которые поступили в уже новую проблемную систему.





Давно запланированное строительство также является сложным, в том числе для которого выделяются субсидии или которое требует одобрения, что, помимо прочего, оказывает сильное влияние на муниципалитеты.





Поэтому Союз городов и муниципалитетов (СМО) призвал министра регионального развития Ивана Бартоша («Пираты») начать переговоры с заинтересованными организациями. С одной стороны, как как можно быстрее решить сложившуюся ситуацию, но и как действовать в будущем. Проблемы с системой могут представлять собой отставание 13 000 строительных работ на сумму 100 миллиардов крон, и только в том случае, если проблемы будут решены к началу сентября. В министерстве пока не подтвердили проведение встречи.





«Никто пока не может точно оценить ущерб, нанесенный неудачной оцифровкой», — считает Радка Владыкова, директор Союза городов и муниципалитетов. Однако, по ее словам, последствия будут серьезными и их ощутят все. По ее словам, пока не ясно, кто оплатит причиненный ущерб.





«На данный момент мы не знаем, кто будет возмещать ущерб за то, что строительные разбирательства будут непропорционально долгими, потому что даже там нам могут грозить иски против власти. Мы даже не знаем, захотят ли они перенести или изменить условия субсидирования. Мы не знаем, как будут распределяться убытки и будет ли государство их вообще выплачивать», — описывает Владыкова, добавляя, что профсоюз уже начал решать проблемы с премьер-министром Петром Фиалой.





По словам председателя отдела территориального и регионального развития Торгово-промышленной палаты Ханы Ландовой, размер ущерба пока оценить невозможно. «Это будет индивидуально, мы не можем сегодня оценить сумму ущерба, это преждевременно. Компенсация любого ущерба тогда должна будет быть возмещена из налогов всех нас», — рассказала она.





Министерство надеется, что серьезного ущерба не будет, а если таковой все же произойдет, отдельные случаи всегда будут оцениваться индивидуально.





«Если ущерб произошел, первоочередной задачей будет определить его причину и оценить, можно ли было его предотвратить. Однако, учитывая установленные сроки, мы считаем, что серьезного ущерба не произойдет. Цифры ущерба, которые были распространены в СМИ, никак не обоснованы и легко опровергаются», — сказал руководитель отдела коммуникаций министерстваПетр Валечко.





По его словам, министерство оказывает поддержку строительным управлениям и заинтересованным органам с первых дней вступления в полную силу нового Закона о строительстве, причем одновременно на двух уровнях.





«Первый — цифровой, два контактных телефона и контактный адрес электронной почты. Необходимо объективно признать длительную задержку с ответами – мы благодарим все строительные и заинтересованные органы за терпение. В настоящее время мы значительно усилили этот колл-центр, чтобы ответы давались в кратчайшие сроки. Второй — методический уровень, здесь также работают два контактных телефона и контактный адрес электронной почты, по которому мы успеваем ответить на вопросы обычно в течение 48 часов», — поясняет Валечко. По его словам, офис также регулярно присылает информацию о методологиях, тренингах, а также вопросы и ответы.





«До вступления в силу нового Закона о строительстве сотрудники министерства проходили обучение во всех регионах, в основном по территориальному планированию и строительным нормам. Это был тренинг на целый день, в котором было достаточно места для вопросов», — добавляет он.





Некоторые возвращаются к бумажной системе





По словам Владыковой, в некоторых муниципалитетах сейчас возникают проблемы с тем, что им нужно отчитаться по дотациям до конца года, или сдать здание в эксплуатацию в конкретный срок⁠⁠⁠, например, школы в начале сентября.





«Недавно я был в деревне под Прагой, где мэр сказал мне, что ему нужно подать разрешение, а так как подать его невозможно, он нашел в Google какую-то старую форму и подал ее на бумаге. Потому что иначе было бы невозможно, и ему нужно в этом году использовать деньги на субсидии Национального агентства по спорту и профинансировать их», — описывает Владыкова.





По ее словам, бывают и ситуации, когда чиновники делают согласования по-старому, чтобы помочь муниципалитетам и городам.





«Они делают это еще в бумажном виде, потому что иначе они не смогут отпустить учеников в школу, потому что их не одобрят. Но каждый идет на огромный риск. В будущем это может стать проблемой. Поэтому нам нужно все обсудить с правительством, что это должно будет быть принято и проверяющими органами», — поясняет он.





По словам Валечко, методология процедур согласования будет доступна в ближайшие несколько дней, как и другие пошаговые инструкции в Информационной системе управления строительством.