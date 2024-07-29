В Чехии возводится первое «грибное» здание. Оно надежное, но боится излишней влажности
9 августа 2024
18:00
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В Чехии строится первое здание с частичным использованием мицелия. Проект Samorost будет использоваться в основном для «глэмпинга» — более роскошного вида кемпинга. Часть первого модуля, который будет служить кухней, уже готова.
Об этом на сегодняшней презентации рассказали журналистам архитекторы проекта из ассоциации Mymo и представители компании Buřinka Česká spořitelna, которая финансирует проект. Здание, состоящее из двух отдельных модулей, должно быть готово к концу этого года.
«В настоящее время наступил первый этап производства. В первом модуле дома уже есть часть деревянной конструкции, в которую вставлены первые доски из мицелия. Внутри они будут служить звукоизоляцией, а снаружи деревянной фанеры — теплоизоляцией. В то же время мы собрали фундамент для части пола. Следующие этапы будут включать в себя, в частности, завершение укладки изоляционной облицовки, гидроизоляцию, изготовление центральной части и второго модуля, крепление черепицы и подготовку интерьера», — говорит архитектор Катержина Сысова. Энергию в Samorost будут получать от двух фотоэлектрических панелей.
Мицелий — это скопление переплетенных волокон, характерное в основном для грибов и некоторых видов бактерий. По словам Сысовой, мицелий в панелях не является живым и поэтому не может расширяться, а микроорганизмы — размножаться. Однако если материал обильно поливать, то в нем могут процветать бактерии. Поэтому к зданиям с мицелием предъявляются повышенные требования по дезинфекции. Для его производства необходима чистая среда. Лабораторные условия не обязательны, но его нельзя производить, например, в мастерской. Во время производства рабочие надевают перчатки и маску. Грибок растет примерно от трех недель до месяца.
По словам авторов, использование мицелия и древесины делает конструкцию полностью экологичной. В процессе производства не образуется отходов, и плиты могут быть повторно использованы. Однако здание является самонесущим, и в нем нельзя монтировать никакие элементы интерьера. В этом случае используется древесина. Например, кухонный гарнитур или гвоздь для картины приходится крепить отдельно к деревянной доске. По словам председателя совета директоров компании Mymo Якуба Зайферта, кратковременное воздействие воды не вредит доскам, изготовленным из недр земли. А вот длительное воздействие может навредить, как и в случае с другими биологическими материалами.
По мнению Либора Вошицкого, председателя совета директоров компании Buřinka, Samorost демонстрирует, что мицелий можно использовать в качестве еще одного экологичного материала для строительства. По горючести и прочности он схож с материалами, обычно используемыми в строительстве. «Мы хотим, чтобы о свойствах и возможностях использования грибов в строительстве узнала как можно более широкая общественность, особенно научные круги и потенциальные инвесторы, которые могли бы взять этот материал на вооружение и внедрить его в промышленное производство и устойчивое строительство», — добавил он.
Ассоциация Mymo объединяет научных деятелей, которые поставили перед собой задачу заложить основы мицелиальной архитектуры в стране. Среди них эксперты архитектурного факультета Чешского технического университета и компании Mykilio.
«В настоящее время наступил первый этап производства. В первом модуле дома уже есть часть деревянной конструкции, в которую вставлены первые доски из мицелия. Внутри они будут служить звукоизоляцией, а снаружи деревянной фанеры — теплоизоляцией. В то же время мы собрали фундамент для части пола. Следующие этапы будут включать в себя, в частности, завершение укладки изоляционной облицовки, гидроизоляцию, изготовление центральной части и второго модуля, крепление черепицы и подготовку интерьера», — говорит архитектор Катержина Сысова. Энергию в Samorost будут получать от двух фотоэлектрических панелей.
Мицелий — это скопление переплетенных волокон, характерное в основном для грибов и некоторых видов бактерий. По словам Сысовой, мицелий в панелях не является живым и поэтому не может расширяться, а микроорганизмы — размножаться. Однако если материал обильно поливать, то в нем могут процветать бактерии. Поэтому к зданиям с мицелием предъявляются повышенные требования по дезинфекции. Для его производства необходима чистая среда. Лабораторные условия не обязательны, но его нельзя производить, например, в мастерской. Во время производства рабочие надевают перчатки и маску. Грибок растет примерно от трех недель до месяца.
По словам авторов, использование мицелия и древесины делает конструкцию полностью экологичной. В процессе производства не образуется отходов, и плиты могут быть повторно использованы. Однако здание является самонесущим, и в нем нельзя монтировать никакие элементы интерьера. В этом случае используется древесина. Например, кухонный гарнитур или гвоздь для картины приходится крепить отдельно к деревянной доске. По словам председателя совета директоров компании Mymo Якуба Зайферта, кратковременное воздействие воды не вредит доскам, изготовленным из недр земли. А вот длительное воздействие может навредить, как и в случае с другими биологическими материалами.
По мнению Либора Вошицкого, председателя совета директоров компании Buřinka, Samorost демонстрирует, что мицелий можно использовать в качестве еще одного экологичного материала для строительства. По горючести и прочности он схож с материалами, обычно используемыми в строительстве. «Мы хотим, чтобы о свойствах и возможностях использования грибов в строительстве узнала как можно более широкая общественность, особенно научные круги и потенциальные инвесторы, которые могли бы взять этот материал на вооружение и внедрить его в промышленное производство и устойчивое строительство», — добавил он.
Ассоциация Mymo объединяет научных деятелей, которые поставили перед собой задачу заложить основы мицелиальной архитектуры в стране. Среди них эксперты архитектурного факультета Чешского технического университета и компании Mykilio.
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