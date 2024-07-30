Министр Бартош заявил, что цифровая процедура строительства скоро полноценно заработает
12 августа 2024
21:00
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По словам министра регионального развития Ивана Бартоша, система цифрового согласования в строительстве полноценно заработает в августе. Бартош заявил об этом сегодня в программе Partie Plus на Prima TV. Министр сообщил, что из 6 000 заявок, поданных на данный момент в новой системе, обработано около 64% и принято около 500 решений, причем большинство из них — решения об утверждении.
«Большинство наиболее важных обновлений запланировано на этот месяц», — сказал министр, комментируя критику в адрес недостатков новой системы, которая была запущена в начале июля. Он объяснил это тем, что в работе системы должны быть задействованы другие ведомства. Бартош пообещал, что не возникнет ситуации, когда после двух месяцев работы новой системы автоматически будут разрешены постройки, которые не могут быть разрешены в ходе надлежащего слушания.
Бартош отказался назвать ситуацию катастрофой, как ее оценил заместитель председателя ANO Роберт Краличек, оппонент министра в дебатах. Ссылаясь на критику со стороны строителей и Союза городов и муниципалитетов, он сказал, что не уверен, что Бартош способен справиться с ситуацией. «Некорректно говорить о какой-то катастрофе после месяца работы системы», — сказал Бартош. «Система уже функционирует, но у нее есть свои проблемы», — сказал он, добавив, что в сентябре обсудит новую систему с президентом Петром Павелом.
В своих комментариях министр Бартош не уточнил, насколько отлаженной будет система с сентября. Сначала он сказал, что система будет развернута «до полной картины» в течение августа, но позже заявил, что система будет «более или менее» развернута в этом месяце. Бартош объяснил проблемы строительных властей тем, что к концу июня они были завалены заявлениями, которые нужно было обработать в рамках первоначальной системы.
Союз городов и муниципалитетов хочет, чтобы министерство Бартоша устранило серьезные недостатки в системе оцифровки строительных процедур к 20 августа, когда представители союза должны встретиться с министром. К ним профсоюз относит, например, автоматическое заполнение форм и идентификацию участников и участков. Ранее министерство обещало добавить в систему такие функции, как массовый ввод данных о лицах и участках, в первой половине августа.
Муниципальные власти, некоторые застройщики и профессиональные палаты и ассоциации жаловались на проблемы с электронной процедурой строительства с момента запуска системы в начале июля. По некоторым оценкам, проблемы с цифровизацией строительных процедур могут привести к потерям в миллиарды евро. Помимо оппозиции, на недостатки указывают и правительственные партнеры «Пиратов». Например, по мнению Яна Якоба, председателя депутатской группы TOP 09, министр должен взять на себя персональную ответственность, если система не будет исправлена к концу августа. Однако министр Бартош неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку.
Бартош отказался назвать ситуацию катастрофой, как ее оценил заместитель председателя ANO Роберт Краличек, оппонент министра в дебатах. Ссылаясь на критику со стороны строителей и Союза городов и муниципалитетов, он сказал, что не уверен, что Бартош способен справиться с ситуацией. «Некорректно говорить о какой-то катастрофе после месяца работы системы», — сказал Бартош. «Система уже функционирует, но у нее есть свои проблемы», — сказал он, добавив, что в сентябре обсудит новую систему с президентом Петром Павелом.
В своих комментариях министр Бартош не уточнил, насколько отлаженной будет система с сентября. Сначала он сказал, что система будет развернута «до полной картины» в течение августа, но позже заявил, что система будет «более или менее» развернута в этом месяце. Бартош объяснил проблемы строительных властей тем, что к концу июня они были завалены заявлениями, которые нужно было обработать в рамках первоначальной системы.
Союз городов и муниципалитетов хочет, чтобы министерство Бартоша устранило серьезные недостатки в системе оцифровки строительных процедур к 20 августа, когда представители союза должны встретиться с министром. К ним профсоюз относит, например, автоматическое заполнение форм и идентификацию участников и участков. Ранее министерство обещало добавить в систему такие функции, как массовый ввод данных о лицах и участках, в первой половине августа.
Муниципальные власти, некоторые застройщики и профессиональные палаты и ассоциации жаловались на проблемы с электронной процедурой строительства с момента запуска системы в начале июля. По некоторым оценкам, проблемы с цифровизацией строительных процедур могут привести к потерям в миллиарды евро. Помимо оппозиции, на недостатки указывают и правительственные партнеры «Пиратов». Например, по мнению Яна Якоба, председателя депутатской группы TOP 09, министр должен взять на себя персональную ответственность, если система не будет исправлена к концу августа. Однако министр Бартош неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку.
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