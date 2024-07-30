В июле чешские банки выдали ипотечных кредитов на 23,8 млрд крон, что на 109% больше, чем в прошлом году

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.





Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования в июле достиг 19,6 млрд крон. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 6,5 процента. Объем рефинансированных кредитов, то есть внутри страны или из другого учреждения, составил 4 миллиарда крон, как и в июне. Число новых ипотечных кредитов достигло 5 204, что представляет собой снижение на восемь процентов по сравнению с предыдущим месяцем, однако это значение выше среднегодового показателя в 4 774 ипотечных кредитов в месяц.





«В последние годы летний сезон и праздники ассоциируются с интересом к инвестированию в курортную недвижимость за рубежом. В этом году эта тенденция еще больше усилилась, и некоторые клиенты также используют возможность использовать приобретенную зарубежную недвижимость в качестве залога под залог недвижимости. ипотека для приобретения недвижимости в отдельных соседних странах», — заявил директор Oberbank CR Филип Ваврушка.





Ставки по ипотечным кредитам реагируют с задержкой в ​​несколько месяцев, главным образом, на развитие рыночных процентных ставок с более длительными сроками погашения. После неустойчивого снижения с марта этого года они снова начали расти. Однако в июне ситуация изменилась. Таким образом, внутренние ставки по более длительным срокам погашения в настоящее время находятся на самом низком уровне в этом году и в то же время на самом низком уровне с начала 2021 и 2022 годов. По сравнению с прошлым месяцем они примерно на 0,25 процентных пункта ниже среднего уровня за этот год. .





«Развитие рыночных ставок с более длительными сроками погашения в последние недели вновь открывает пространство для снижения ставок по ипотечным кредитам, которое прекратилось в последние месяцы. Рынок делает ставку на более быстрое снижение ставок американского центрального банка ФРС. , также привело к более значительному снижению ставок на внутреннем рынке, которые сейчас являются одними из самых низких в этом году и в то же время находятся на самом низком уровне с рубежа 2021 и 2022 годов», — заявил главный экономист ассоциации Якуб Сейдлер.





Средняя сумма ипотечного кредита в июле продолжила расти с 3,72 до 3,77 миллиона крон. Таким образом, с апреля средний размер ипотеки превысил предыдущий рекордный уровень ноября 2021 года. Достижение более высокого уровня ипотеки стало возможным благодаря постепенному снижению ставок по ипотечным кредитам или смягчению макропруденциальных лимитов доходов ЧНБ вместе с постепенным ростом реальных доходов домохозяйств. Это также связано с динамикой цен на недвижимость.





Увеличение ставки по ипотеке на один процентный пункт означает увеличение ежемесячного платежа примерно на 1500–2000 крон за средний размер ипотеки. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в предыдущие годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного платежа по средней ипотеке примерно на 6000 крон. Погашение ипотеки в размере одного миллиона крон со сроком погашения тридцать лет по текущим процентным ставкам составляет около 5500 крон.