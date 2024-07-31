Очередные улучшения в системе управления строительством. Бартоша просят уйти в отставку

С момента запуска 1 июля муниципальные власти, строители и проектировщики жалуются на системы оцифровки и считают их неработающими. Некоторые из них требуют серьезного улучшения к концу августа.



Министерство добавило в систему еще около трех десятков шаблонов документов, которые, как говорится в пресс-релизе, чаще всего используются строительными чиновниками. К ним относятся решения и обязательные заключения. Они автоматически заполняются данными, которые уже есть в системе, из существующего делопроизводства.



«Последние обновления информационной системы отвечают самым серьезным запросам наших партнеров из профессиональных организаций и органов местного самоуправления. Речь идет в основном об автоматизации работы, чтобы сделать управление процессами более простым и быстрым для сотрудников строительных органов. Правда, в первый месяц после запуска все было скорее наоборот», — говорит вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош. К концу августа количество шаблонов должно составить около 130, сообщает его ведомство.



Министерство внесло некоторые коррективы, основываясь на отзывах властей. В частности, оно переработало порядок действий при утверждении плана строительства, чтобы он лучше соответствовал практике. Кроме того, теперь система позволит отправлять на согласование сам документ только в формате PDF. Это позволит избежать ошибочной отправки документов в открытом формате, например, docx.



Однако, по словам представителей Министерства регионального развития, по-прежнему необходимо проверять подпись на документе, причем автоматическая проверка является частью запланированного усовершенствования. Ожидается, что информационная система также позволит осуществлять массовую проверку лиц, участков, предлагаемых зданий и сторон в судебном разбирательстве, на этой неделе также будет обновлено соответствующее руководство. Бартош ожидает, что запланированные изменения значительно ускорят и сделают более комфортной работу чиновников. «Я понимаю, что новые информационные системы не произвели на них хорошего первого впечатления, но каждое запланированное расширение принесет значительные улучшения с интервалом в две недели», — добавил он.



Муниципальные власти и строители жалуются на системы цифровизации с момента их запуска. По некоторым оценкам, проблемы с оцифровкой строительных процедур могут привести к миллиардным убыткам. В последние недели Бартош и другие представители министерства встречались с представителями профсоюзных групп, ассоциаций и союзов. Союз муниципалитетов, например, потребовал, чтобы основные недостатки в системах были устранены к 20 августа. По словам представителей профсоюзов, некоторые чиновники даже подумывают об увольнении, а другие — о забастовке из-за перехода на цифровые технологии. Однако после критики со стороны оппозиции и коалиционных политиков Бартош неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку.