Penta Hospitals впервые участвует в строительстве дома для пациентов с болезнью Альцгеймера

В общей сложности 10 больниц, 34 специализированных центра по уходу за больными Альцгеймером и еще десятки амбулаторных клиник различных типов — чешская группа Penta Hospitals является крупнейшим частным поставщиком услуг послеоперационного ухода и социальных интернатов. Теперь она станет девелопером недвижимости. До сих пор она брала в управление уже построенные здания, но теперь объявила о строительстве нового дома социального обслуживания на 111 мест для людей с деменцией в Быстржице-над-Пернштейнем, который станет флагманским объектом группы.



Строительство должно стать важной вехой в дальнейшем развитии чешской группы Penta Hospitals, которая входит в состав крупнейшего центральноевропейского медицинского холдинга Penta Hospitals International, чей оборот составляет почти 6 миллиардов крон. Одним из подразделений чешской группы является Alzheimer Home, крупнейший частный поставщик социальных услуг в Чешской Республике, рассчитанный на более чем 3 500 койко-мест. Это подразделение будет управлять новым учреждением в Быстржице.



«До сих пор мы концентрировались на своей роли поставщика медицинских и социальных услуг. Мы занимали готовые здания или приспосабливали их под свои нужды. Здание в Быстржице с самого начала было спроектировано в соответствии с нашими представлениями о том, как должно выглядеть высококачественное современное социальное учреждение. Это будет наш флагманский объект, который задаст форму другим нашим учреждениям», — сказала Барбора Вацуликова, генеральный директор Penta Hospitals Group.



В ходе строительства холдинг намерен использовать синергию со своей сестринской группой Penta Real Estate, которая имеет опыт в девелопменте. «Возможность объединить усилия и ноу-хау в рамках Penta Group была предложена логично. Мы верим, что это пробное сотрудничество не будет единственным, и мы найдем бизнес-модель, привлекательную для обеих сторон». Строительство жилья для пожилых людей и социальных услуг имеет многообещающий потенциал в связи со старением населения», — говорит Матей Грубый, менеджер по развитию бизнеса Penta Real Estate.



Вместе они построят дом для людей с особыми потребностями в Быстржице-над-Пернштейнем, который будет расположен между городским районом Сидлиште II и новым кварталом семейных домов в Фороте. Все здание будет доступно для инвалидов-колясочников и рассчитано на 111 мест в одноместных и двухместных номерах. «Проект является результатом многолетнего сотрудничества с экспертами из разных областей и отражает наш опыт в предоставлении социальных услуг людям с деменцией», — сказал Иван Черновский, директор подразделения Alzheimer Home.



Дом будет включать в себя специально благоустроенный сад с прямым выходом из комнат на первом этаже, комнаты отдыха для сотрудников, помещения для врачей, парикмахерскую, педикюрный кабинет и многофункциональную церковь. «Клиенты обретут не только комфортную обстановку, но и высококлассный медицинский и социальный уход», — добавил глава Alzheimer Home. Когда будет завершен проект и сколько он будет стоить, пока официально не сообщается.