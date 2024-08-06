Роскошно жить можно и без миллиардов. Зачем инвестировать в индивидуальное жилье?

Архитектор Кристина Кирхнер считает это одним из самых больших мифов о своей профессии и рассказывает, почему правильно спроектированное индивидуальное здание может окупиться гораздо больше. «Когда вы объясняете людям разницу между домом по каталогу и домом, построенным по индивидуальному заказу, они могут принять решение об индивидуальном сотрудничестве», — говорит она.



Так какую же пользу может принести работа с архитектором? Прежде всего результат будет выглядеть гораздо лучше, чем мог бы предположить запланированный бюджет. Все заключается в правильных архитектурных решениях, которые может найти опытный профессионал.



«Вид, контакт с садом, дорогие материалы используются только в ограниченных частях, в некоторых местах используются окна большего размера, а в других нет. Этим простым способом можно сотворить много волшебства, но это не та тема, о которой люди знают», — говорит Киршнер.



По ее словам, неудачный проект дома может сильно удорожить строительство для будущих владельцев, например, в случае неудачно выбранной планировки. «Достаточно потратить 10 квадратных метров, и мы выкинули полмиллиона в окно, даже не подозревая об этом», — указывает она, а также подчеркивает возможные негативные последствия для качества жизни. Когда идешь в туалет через трит помещения или планируешь спальню рядом с гаражом, это ухудшает качество жизни.



Так сколько же стоит построить дом в Чехии, если нанять архитектора? По словам Киршнер, цена стандартного проекта начинается от 4-5 миллионов: «Работать можно с любым бюджетом, дело больше в идеях, чем в размерах. Построить качественный и красивый дом за 5 миллионов сложнее, чем за 15», — говорит она.



По ее словам, клиенты должны с самого начала знать, реалистичны ли их идеи о том, как уложиться в рамки бюджета, и именно в этом им должны помочь хорошие архитекторы. «Многие проекты отправляются в мусор, потому что у людей этого нет. Единственный способ сохранить бюджет — это работать над ним от начала и до конца проекта», — заключает она.