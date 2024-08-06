Роскошно жить можно и без миллиардов. Зачем инвестировать в индивидуальное жилье?
17 августа 2024
15:00
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В Чехии люди по-прежнему неохотно нанимают архитектора для строительства собственного дома. Многих из них объединяет мнение, что такой вариант обязательно будет стоить дороже, чем дом из каталога.
Архитектор Кристина Кирхнер считает это одним из самых больших мифов о своей профессии и рассказывает, почему правильно спроектированное индивидуальное здание может окупиться гораздо больше. «Когда вы объясняете людям разницу между домом по каталогу и домом, построенным по индивидуальному заказу, они могут принять решение об индивидуальном сотрудничестве», — говорит она.
Так какую же пользу может принести работа с архитектором? Прежде всего результат будет выглядеть гораздо лучше, чем мог бы предположить запланированный бюджет. Все заключается в правильных архитектурных решениях, которые может найти опытный профессионал.
«Вид, контакт с садом, дорогие материалы используются только в ограниченных частях, в некоторых местах используются окна большего размера, а в других нет. Этим простым способом можно сотворить много волшебства, но это не та тема, о которой люди знают», — говорит Киршнер.
По ее словам, неудачный проект дома может сильно удорожить строительство для будущих владельцев, например, в случае неудачно выбранной планировки. «Достаточно потратить 10 квадратных метров, и мы выкинули полмиллиона в окно, даже не подозревая об этом», — указывает она, а также подчеркивает возможные негативные последствия для качества жизни. Когда идешь в туалет через трит помещения или планируешь спальню рядом с гаражом, это ухудшает качество жизни.
Так сколько же стоит построить дом в Чехии, если нанять архитектора? По словам Киршнер, цена стандартного проекта начинается от 4-5 миллионов: «Работать можно с любым бюджетом, дело больше в идеях, чем в размерах. Построить качественный и красивый дом за 5 миллионов сложнее, чем за 15», — говорит она.
По ее словам, клиенты должны с самого начала знать, реалистичны ли их идеи о том, как уложиться в рамки бюджета, и именно в этом им должны помочь хорошие архитекторы. «Многие проекты отправляются в мусор, потому что у людей этого нет. Единственный способ сохранить бюджет — это работать над ним от начала и до конца проекта», — заключает она.
Так какую же пользу может принести работа с архитектором? Прежде всего результат будет выглядеть гораздо лучше, чем мог бы предположить запланированный бюджет. Все заключается в правильных архитектурных решениях, которые может найти опытный профессионал.
«Вид, контакт с садом, дорогие материалы используются только в ограниченных частях, в некоторых местах используются окна большего размера, а в других нет. Этим простым способом можно сотворить много волшебства, но это не та тема, о которой люди знают», — говорит Киршнер.
По ее словам, неудачный проект дома может сильно удорожить строительство для будущих владельцев, например, в случае неудачно выбранной планировки. «Достаточно потратить 10 квадратных метров, и мы выкинули полмиллиона в окно, даже не подозревая об этом», — указывает она, а также подчеркивает возможные негативные последствия для качества жизни. Когда идешь в туалет через трит помещения или планируешь спальню рядом с гаражом, это ухудшает качество жизни.
Так сколько же стоит построить дом в Чехии, если нанять архитектора? По словам Киршнер, цена стандартного проекта начинается от 4-5 миллионов: «Работать можно с любым бюджетом, дело больше в идеях, чем в размерах. Построить качественный и красивый дом за 5 миллионов сложнее, чем за 15», — говорит она.
По ее словам, клиенты должны с самого начала знать, реалистичны ли их идеи о том, как уложиться в рамки бюджета, и именно в этом им должны помочь хорошие архитекторы. «Многие проекты отправляются в мусор, потому что у людей этого нет. Единственный способ сохранить бюджет — это работать над ним от начала и до конца проекта», — заключает она.
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