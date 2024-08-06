Более тысячи квартир построят в пражском районе Малешице на заброшенном участке площадью 70 000 кв. метров

Новый район будет характеризоваться экологичной инфраструктурой, энергоэффективностью PENB-A и высокими стандартами качества и экологически чистых материалов. Проект будет включать в себя фотоэлектрические и фототермические панели, зеленые крыши, переработку сточных вод, централизованную рекуперацию и другие инновационные технологии. Энергосберегающее жилье категории PENB-A представляет собой наиболее энергоэффективные здания Skanska.





«В Habitat мы используем уникальные ноу-хау, которые мы кропотливо приобретали в течение нескольких десятилетий в Skanska. Здесь мы объединяем процедуры и технологии, которые мы опробовали в других местах, в целостную концепцию, отвечающую потребностям современных городских жителей. В итоге это будет ценная инфраструктура с удобствами и богатым общественным пространством, полным зелени и мест для встреч и спокойного проведения досуга», — сказал Павел Томек, руководитель проекта Skanska Residential.





Ландшафтная архитектура будет экологически чистой, сохранятся части оригинальной растительности и взрослые деревья, будут вновь посажены луговые цветы.





Habitat реагирует на растущий спрос на зоны отдыха: зеленые насаждения будут дополнены беговыми дорожками, велосипедными дорожками и игровыми элементами для детей разных возрастных групп.





Генеральным архитектором проекта является известная студия Chapman Taylor.





«Habitat — это типичный современный район, который будет одним из самых прогрессивных в свое время, а это влечет за собой применение актуальных тенденций современной жизни. Если вы живете обычной семейной жизнью, вы оцените тихое место и очень хорошую транспортную доступность. Рядом есть крупные торговые центры или станции метро, ​​вас окружает качественная городская зелень и хорошо организованный транспорт», — рассказал Филип Покорный, главный архитектор проекта от Chapman Taylor.





Первая очередь из семи секций создаст полуоткрытый двор с обилием зелени, игровыми элементами и беседками для отдыха. Квартиры имеют планировки 2+кк и 3+кк, небольшие студии и просторные 4+кк на верхних этажах. В каждой квартире есть лоджия, терраса или балкон. В подвале расположены подвалы, навес для велосипедов с навесом для карет и душ для мытья велосипедов и домашних животных. Имеется 135 гаражных мест с возможностью зарядки электромобилей.





Новый жилой дом на 124 квартиры уже продается по цене от 113 000 крон за квадратный метр, включая НДС. Строительство начнется в начале 2025 года, а завершение первой фазы запланировано на начало 2027 года. Весь проект должен быть завершен примерно через десять лет.