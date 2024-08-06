Анализ: Цены на аренду жилья в Чехии были самыми высокими в июле
19 августа 2024
08:00
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В июле цены на аренду были самыми высокими в истории. По сравнению с прошлым годом они выросли на 4,5%. Наибольший рост зафиксирован в небольших квартирах в очень хорошем состоянии. С точки зрения регионов арендная плата увеличилась больше всего в Праге.
Это следует из анализа платформы Valuo. Помимо арендной платы, за последние три месяца цены на квартиры также выросли на 1,8%, а на семейные дома — на 1,5%. Однако по сравнению с прошлым годом они стали дешевле.
За последние три месяца арендная плата в Чехии выросла на 1,2% в июле и на полпроцента по сравнению с июнем. По сравнению с январем 2020 года цены на аренду выросли на 24%. Для небольших квартир в очень хорошем состоянии они выросли на 5,6% в годовом исчислении. Однако почти аналогичным образом подорожали средние и большие квартиры в очень хорошем состоянии. Напротив, Valuo зафиксировал самый низкий рост цен на аренду — на 4,4% — на большие квартиры в новостройках. В Праге цены на аренду выросли в годовом исчислении на 5,8%, а в Злинском крае — на 5,6%.
Предложение квартир в аренду на порталах недвижимости сократилось в среднем на 11% в годовом исчислении, но остается выше, чем в июле 2022, 2019 и 2018 годов. При этом, например, в Высочине предложение упало почти на четверть, в Южночешском крае свободных квартир для сдачи в аренду стало на 14% больше.
Хотя квартиры за последние три месяца подорожали, они на 1,9% дешевле в годовом исчислении и на 7% ниже пикового уровня 2022 года. Наибольший рост цен зафиксирован в июле на малогабаритные квартиры до реконструкции, цены на которые за последние три месяца выросли на 2,5%. Быстрее всего цены росли в Краловеградецком и Пардубицком краях, также на 2,5%. По мнению экспертов, рост цен за три месяца свидетельствует об оживлении рынка недвижимости Чехии.
Количество предложений квартир на продажу в июле сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опустившись ниже уровня 2018 года, согласно анализу. Однако количество предлагаемых квартир по-прежнему на 54% выше, чем в июле 2021 года при ипотеке, когда процентные ставки были ниже 3%, а цены на недвижимость выросли на десятки процентов в годовом исчислении. Наибольшее падение количества предложений произошло в Устецком и Моравско-Силезском краях, где оно сократилось более чем на пятую часть. Напротив, в Карловарском и Либерецком регионах предложения остались на том же уровне, что и в июле 2023 года.
То же самое произошло и с ценами на семейные дома. Хотя за последние три месяца они подорожали, их цены упали более чем на 4% в годовом исчислении. По сравнению с максимальными ценами 2022 года они дешевле почти на 11%, однако с января 2020 года их цены выросли почти на 60%. Однако, по словам аналитиков, цены на жилье существенно различаются от региона к региону. Например, в Праге за последние три месяца цены упали на 0,4%, а в Пльзенском крае зафиксирован рост на 3,3%.
Количество выставленных на продажу домов выросло менее чем на 4% в годовом исчислении. Однако в некоторых регионах, таких как Южноморавский и Моравско-Силезский край, Высочина и Прага, предложение немного снизилось по сравнению с июлем 2023 года.
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