Досрочное погашение ипотеки с 1 сентября обойдется в десятки тысяч крон

На практике это означает, что если кому-то осталось, скажем, три с половиной года до окончания фиксации и он захочет досрочно погасить ипотеку, из которой ему предстоит выплатить еще 2,7 миллиона, он заплатит еще 27 000 крон, чтобы погасить кредит. До сих пор удавалось избежать этих расходов.





Конкретная сумма комиссии будет зависеть от двух величин. Банк рассчитывает потерянные проценты, которые заемщик заплатил бы при первоначальных условиях, и одновременно рассчитывает комиссию в размере 0,25% от оставшейся суммы основного долга за каждый год до окончания фиксации. Впоследствии клиент платит меньшую из двух сумм.





Так называемая базовая ставка, объявленная Чешским национальным банком, будет иметь решающее значение. «Она состоит из средних процентных ставок по потребительским жилищным кредитам, согласованных на период трех последовательных календарных месяцев», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.





ЧНБ установил несколько ставок для банков. В упомянутом случае, когда до окончания фиксации осталось три с половиной года, она составляет 4,54%.





Есть исключения





Из новых правил есть исключения. Например, они не будут распространяться на контракты, заключенные до 1 сентября 2024 года, и те, которые имеют фиксированную процентную ставку. И так до тех пор, пока эта фиксация не истечет.





«Даже через год клиент сможет снова досрочно погасить ипотеку в нынешних условиях», — сказал Давид Эйм, заместитель председателя правления посреднической компании Gepard Finance.





Меньшую комиссию будут платить те, кто решит погасить кредит в начале месяца, предшествующего годовщине заключения договора. Тогда можно погасить до четверти оставшейся задолженности за один раз.





Также бесплатно погасить ипотечный кредит можно будет в случае развода и раздела совместного имущества супругов. И это при условии, что это касается и недвижимости, финансируемой за счет кредита.





Клиенты строительных обществ также находятся в особом положении. Для них ЧНБ устанавливает другую базовую ставку, чем для банков. Сейчас в упомянутом модельном случае она составляет 5,86%. Она настолько высока, что люди, имеющие ипотеку, смогут получить досрочное погашение бесплатно даже после 1 сентября. Оно будет действовать как минимум до тех пор, пока центральный банк не скорректирует ставки. Это должно происходить раз в месяц.





Аналитик Сикора также отметил, что даже во многих других случаях комиссии не должны быть такими значительными. И это в то время, когда ставки на рынке будут падать очень медленно.





В качестве примера низких комиссий он привел клиента, который в июне этого года подписал ипотечный кредит со ставкой 5,23%. В тот момент, когда ему придется заплатить миллион крон по контракту с трехлетней фиксацией в сентябре, его базовая процентная ставка составит 5,14%. Таким образом, банку придется заплатить около 3 500 крон за досрочное погашение.





«Если снижение ставок будет медленным, то может просто случиться так, что в случае досрочного погашения клиент не заплатит даже тысячу крон в качестве комиссии за необходимые административные расходы», — заявил Сикора.