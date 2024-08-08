Люди в Чехии начали массово скупать новые квартиры. Цены возвращаются к рекордным максимумам

По их данным, в первом полугодии в столице было продано 3500 новых квартир. Это всего на 500 меньше, чем за весь прошлый год. Застройщики сообщили о 1900 новых квартирах во втором квартале, что является четвертым по величине показателем с 2011 года, когда компании собирали данные.





Больше квартир было продано за один квартал только на рубеже 2020 и 2021 годов. В то время рынок двигался за счет чрезвычайно дешевой ипотеки и попыток людей защитить свои сбережения, опасаясь будущей инфляции.





Чрезвычайный рост цен способствовал большому интересу в то время: новые и старые квартиры подорожали примерно на пятую часть за год. «Пока нецелесообразно предполагать столь значительный рост цен, но он, конечно, будет зависеть от того, что произойдет на рынке», — говорит Милан Рочек, генеральный директор аналитической компании Dataligence.





Девелоперы уже пытаются продать новые квартиры в Праге за рекордные суммы. Средняя цена предложения выросла на 3,4 процента в годовом исчислении и составила 156 780 крон за метр. На практике это означает, что они рекламируют 70-метровую квартиру примерно за 11 миллионов, хотя цена, по которой они реально продают недвижимость, в среднем примерно на десять тысяч крон за метр ниже.





«Цены вряд ли будут падать дальше, напротив, можно ожидать, что они будут расти быстрее», — заявил Вит Градил, главный экономист Cyrrus.





Скидки заканчиваются





Чешские новостройки сейчас являются одними из самых труднодоступных в Европе. В прошлом году, согласно анализу Deloitte, чтобы купить 70-метровую квартиру, чехам понадобилось 13,3 среднегодовой заработной платы.





Покупателям сложнее получить скидки, скрытые за различными маркетинговыми акциями, такими как бесплатные кухни или гаражи или субсидированная ипотека. Застройщики постепенно отменяют их ввиду растущего спроса. «С 31 августа мы прекращаем все наши акции, включая ипотеку с гарантированно более низкой ставкой», — подтвердил Душан Куновский, владелец Central Group.





В этом году застройщики смогут продать до 7 тысяч квартир, что примерно на три четверти больше, чем в прошлом году. В настоящее время в его покупке все больше заинтересованы не только люди, которые ищут собственное жилье, но и инвесторы. В некоторых проектах, по словам продавцов, индивидуальные покупатели квартир могут составлять до 40 процентов заинтересованных лиц.





Кроме того, в последние годы к ним присоединились институциональные покупатели — фонды недвижимости или крупные компании, которые легко купят жилой дом целиком. «Но лучший период для них уже закончился. Девелоперы не будут столь открыты для предложения проектов этим инвесторам, которые, конечно, будут ожидать оптовых скидок», — сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.





Кроме того, давление на рост цен будет поддерживаться и тем, что предложение новых квартир с трудом поспевает за спросом. Во втором квартале на рынок столицы поступило 2200 квартир, больше всего за последние четыре года. На конец июня непроданными остались только 300 из них.





Рекорды падают и в Брно





Спрос на новые квартиры высок не только в Праге. В Брно, согласно анализу девелоперской компании Trikaya, во втором квартале было продано 372 квартиры, что более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Это также был самый сильный квартал со времен бума Covid.





По словам Далибора Ламки, исполнительного директора и председателя правления Trikaya, несколько более дешевые ипотечные кредиты и смягчение правил Чешским национальным банком привлекли покупателей. Благодаря им больше людей могут получить доступ к кредиту. «Оба фактора способствуют росту цен на квартиры, хотя и постепенно», — сказал Ламка.





Цены предложения новых квартир в Брно аналогичны ценам в Праге и уже достигли рекордных цифр. В среднем продавцы рекламируют их по цене 129 400 крон за квадратный метр. Так образцовая 70-метровая квартира стоит чуть больше девяти миллионов. Средняя цена, по которой фактически продается недвижимость, составила 127 500 крон за метр, что примерно на пять процентов больше, чем в прошлом году.





Спрос может быть поддержан в ближайшие месяцы продолжающимся дисконтированием ипотечных кредитов. Банки по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки, но, по оценкам аналитиков, в следующем году они могут стабилизироваться ниже четырех процентов. Таким образом, они приблизятся к пределу, при котором погашение кредита окажется дешевле, чем ежемесячная арендная плата. Это может стать дополнительной мотивацией для заинтересованных лиц, почему они предпочитают выбирать собственное жилье.