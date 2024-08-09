10 лет без еды — только тогда чех накопит на квартиру в Праге. Причем будет еще хуже

Чтобы купить квартиру в Праге, нужно десять чистых годовых доходов. Это следует из данных Индекса доходности, который составляет Golem Finance. Иными словами, человек может купить среднюю 70-метровую квартиру в столице, если проработает десять лет и больше ничего не купит.





Средняя цена квартиры в Праге на данный момент составляет 7,7 миллиона крон. В пересчете на среднюю заработную плату это ставит чешский мегаполис впереди мировых городов, таких как Лондон или Париж, в рейтинге цен на жилье. Лишь в одном городе Европы жилье менее доступное. «Чаще мы в лидерах рейтинга, иногда выходим на второе место. Амстердам обошел Прагу по данным за этот год», — комментирует Либор Остатек, эксперт по ипотеке из Broker Trust и Golem Finance, данные недавнего индекса недвижимости Deloitte.





Средняя цена квартиры по всей Чехии составляет 4,7 миллиона крон. Несмотря на это, у Чехии едва ли не самое дорогое жилье за ​​всю историю, мы оказались в конце списка вместе со Словакией, Израилем, Ирландией, Венгрией, Францией и Хорватией. С другой стороны, самое доступное жилье из исследуемых стран находится в Дании, Норвегии или в Италии и Греции.





Дешевые квартиры просуществовали недолго





После прошлогоднего падения цен доступность квартир возвращается в прежнее плачевное русло. «В прошлом году мы действительно наблюдали некоторое снижение цен на недвижимость, но оно было не таким значительным. Сейчас во многих городах ценв выше 2022 года», — утверждает Михал Пих, генеральный директор сервера недвижимости Reality Čechy. «Рынок недвижимости очень быстро стряхнул с себя негативные новости, шедшие со всех сторон, и пришел в норму. И я готов поспорить, что через пять лет цена будет выше, чем сейчас", - прогнозирует эксперт.





Не только Прага уже переписывает рекордные значения. Типичная 70-метровая квартира в Оломоуце в прошлом году снизилась по стоимости на 400 000 крон, но сейчас она вернулась к 4,1 миллионам. В прошлом году на квартиру в Пльзене тоже была скидка на 400 000, но даже она уже вернула более 4 миллионов вместе с ценой. В Злине аналогичная история с аналогичными ценами. После прошлогоднего падения квартира в Либерце стоит даже дороже, чем в 2022 году, она будет стоить 4,1 миллиона крон. А на среднестатистическую квартиру в Брно надо подготовить еще 5,5 миллионов.





«Многие инвесторы имели опыт работы в период с 2008 по 2012 год и не начали массово продавать недвижимость», — объясняет Михал Пих с сайта недвижимости Reality Čechy в подкасте Ve váta. Тогда они боялись грядущей рецессии, не в этот раз. «Повышение арендной платы шло рука об руку с этим, поэтому им было выгодно держаться и не отступать», - говорит он.





Ипотека не дешевеет





Не очень хорошая ситуация и на рынке ипотечного кредитования на приобретение жилья. Несмотря на снижение ставок CNB, ипотечные кредиты продолжают продаваться под 5%, согласно новому отчету Hypomonitor. Два года назад они стоили в среднем более 6%. Семейные бюджеты иногда сильно обременены финансированием жилья.





Но есть и больше покупателей, у которых нет проблем с финансированием второй или даже третьей недвижимости, отмечает Михал Пих. «За 20 лет изменилось соотношение людей, покупающих недвижимость. В течение долгого времени государство не предлагало людям альтернативы для сбережений. Когда у молодой перспективной семьи появляется лишняя крона, у них нет проблем взять ипотеку и купить, например, вторую или третью недвижимость и сдать ее в аренду. И этот спрос привел наши цены туда, где они сейчас».







