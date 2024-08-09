Пример для Чехии: в Вене любой, кто подаст заявку, получит муниципальную квартиру в среднем за полтора года
26 августа 2024
10:00
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По словам Кристиана Шантла из муниципальной организации Wiener Wohnen, которая управляет сотнями тысяч городских квартир в Вене, любой человек с ежемесячным доходом менее 95 000 крон в семье, состоящей из одного человека, имеет право на муниципальную квартиру. Средний доход в Австрии составляет примерно 70 000 в месяц.
Хотя, по данным Чешской банковской ассоциации, июнь этого года стал лучшим за более чем два года с объемом вновь выданных ипотечных кредитов, составившим 20,2 миллиарда крон, это не означает, что ипотечные кредиты снова становятся доступным источником жилищного финансирования для населения. более широкие массы людей. Выплаты по ипотеке выросли на 10 тысяч, а рост средней заработной платы был нивелирован инфляцией. Между тем, за границей любой, кто подаст заявку, получит городскую квартиру в среднем за полтора года. Как это возможно?
Прага: Динамичные изменения и недоступность жилья
Возврат к низким процентным ставкам по ипотечным кредитам ниже двух процентов, вероятно, останется исторической аномалией. С 2016 года цены на недвижимость в Чехии выросли более чем вдвое. Помимо низких ставок, на рынок повлияли и длительные сроки разрешений на жилищное строительство.
Даже более быстрое строительство может не гарантировать более высокую доступность жилья, поскольку застройщики и банки подстраивают предложение под спрос и не в их интересах, чтобы доступность жилья увеличивалась за счет снижения цен на недвижимость. Вдохновением может служить Вена, где в органах государственного управления имеется более 400 000 муниципальных квартир, тогда как в Праге их всего 30 000. Среднее время ожидания муниципальной квартиры в Вене составляет 1,5 года, а арендная плата — около 168 крон за квадратный метр. Доступное жилье, которое может показаться чехам маленьким чудом, имеет более чем столетнюю традицию, но каждая долгосрочная устойчивая модель должна когда-то начинаться и адаптироваться к меняющимся условиям.
Вена: Модель доступного жилья
В отличие от Праги, Вена имеет давнюю традицию предоставления доступного жилья. Всего в Вене около миллиона квартир. Из них 220 000 квартир принадлежат городу и еще 200 000 квартир принадлежат некоммерческим кооперативам. Арендная плата за муниципальные квартиры стабильна и предсказуема, благодаря чему арендаторы имеют безопасность жизни, которой не хватает многим в Праге. Стабильность обеспечивается австрийским законодательством об аренде, которое также предотвращает резкий рост цен. Арендная плата развивается в соответствии с индексом потребительских цен.
Жилищная политика Вены основана на широкой социальной политике, которая гарантирует, что примерно 80% населения Вены соответствует пороговому уровню доходов, позволяющему претендовать на получение городской квартиры. По словам Кристиана Шантла из муниципальной организации Wiener Wohnen, которая управляет сотнями тысяч городских квартир Вены, любой человек с ежемесячным доходом менее 95 000 крон в семье, состоящей из одного человека, имеет право на городскую квартиру. Средний доход в Австрии составляет примерно 70 000 в месяц.
Финансирование и строительство в Вене
Финансирование доступного жилья в Вене обеспечивается за счет подоходного налога, из которого город ежегодно получает 250 миллионов евро на цели жилищного строительства. Этот метод финансирования позволяет планировать крупномасштабные жилищные программы, которые были бы невозможны при чисто рыночной жилищной политике. В городе имеется 3,1 миллиона квадратных метров свободной земли, доступной для строительства нового доступного жилья.
«Наш фонд жилищного финансирования составляет чуть более 400 миллионов евро. Из них 45 миллионов в прошлом году было потрачено на субсидии -, то есть индивидуальную помощь физическим лицам -. Около 360 миллионов евро пойдут на строительство новых зданий и реконструкцию. В 2022 году его построили за 237 миллионов евро и отремонтировали за 125 миллионов евро», — заключает Кристиан Шантл.
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