Муниципалитеты и строители призывают вернуться к первоначальным системам управления строительством
27 августа 2024
18:00
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Франтишек Лукл, председатель Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики, представил предложение по выходу из критической ситуации в области оцифровки управления строительством.
Ассоциации муниципалитетов и строителей призывают вернуться к использованию оригинальных систем управления строительством. По словам ее участников, новые системы все еще не функционируют, и нельзя гарантировать, что чиновники смогут работать в них в соответствии с законом. Они хотят найти законодательное решение, чтобы использовать оригинальные системы в соответствии с новым законом о строительстве. Об этом их представители заявили сегодня журналистам на пресс-конференции в Праге. Министерство регионального развития ранее отвергло возврат к первоначальным системам. Некоторые эксперты также указывают на длительность законодательного процесса для такого шага.
«Невозможно модифицировать систему в манере „кое-как“, но необходимо перейти к решению, которое будет радикальным. И которое появится не через месяцы, как предполагает министерство, а лучше всего через дни», — заявил сегодня Франтишек Лукл, председатель Союза городов и муниципалитетов. По его словам, Министерство регионального развития должно вести переговоры с поставщиками первоначальной системы о возможном переносе, а не с ассоциациями и союзами.
По словам Яна Холицкого, председателя Ассоциации секретарей городских и муниципальных органов власти, информационная система управления строительством настолько неработоспособна, что некоторые вещи в ней невозможно выполнить. По его словам, возможность идентификации иностранных лиц до сих пор не работает, а файлы можно просмотреть только через устройство, на котором чиновник вошел в систему. «Система демонстрирует непрозрачность», — сказал Холицкий.
Ранее министерство объявило о обновлении функций портала застройщика. Например, добавлены некоторые элементы в разделы автозаполнения заявок. Кроме того, теперь заявитель сможет указать, например, лицо, уполномоченное действовать от имени физического лица. В то же время был увеличен лимит данных для загрузки документации.
Министр регионального развития Иван Бартош встретится с представителями муниципалитетов, строителей и проектировщиков и представит им изменения и дополнения в системе. Ранее Бартош обещал, что основные функции будут добавлены в системы к концу августа. Политики как коалиции, так и оппозиции критикуют его за текущее состояние цифровизации. Некоторые призывают его уйти в отставку, но Бартош заявил, что не планирует покидать пост министра регионального развития. По его мнению, это не решит проблему, и он будет считать это бегством от работы, которую он уже начал делать.
По словам Йиржи Ноуза, президента Союза предпринимателей в строительной отрасли, проблема вызвана не только плохо работающим порталом строителя и Информационной системой управления строительством, но и неработающим Национальным геопорталом территориального планирования. По его словам, в настоящее время инвестор не может выполнить обязанность по внесению в геопортал договоров о реализации с соответствующими муниципалитетами. Таким образом, невозможно соблюсти предусмотренные законом процедуры, что приводит к правовой неопределенности.
Президент Торговой палаты Чешской Республики Зденек Заичек добавил, что форма нового закона о строительстве и параметры процедуры цифровизации строительства уже получили поддержку большинства в Палате представителей и Сенате во время обсуждения в 2019 году. Поэтому предложенное ассоциациями изменение законодательства также может получить политическую поддержку.
«Невозможно модифицировать систему в манере „кое-как“, но необходимо перейти к решению, которое будет радикальным. И которое появится не через месяцы, как предполагает министерство, а лучше всего через дни», — заявил сегодня Франтишек Лукл, председатель Союза городов и муниципалитетов. По его словам, Министерство регионального развития должно вести переговоры с поставщиками первоначальной системы о возможном переносе, а не с ассоциациями и союзами.
По словам Яна Холицкого, председателя Ассоциации секретарей городских и муниципальных органов власти, информационная система управления строительством настолько неработоспособна, что некоторые вещи в ней невозможно выполнить. По его словам, возможность идентификации иностранных лиц до сих пор не работает, а файлы можно просмотреть только через устройство, на котором чиновник вошел в систему. «Система демонстрирует непрозрачность», — сказал Холицкий.
Ранее министерство объявило о обновлении функций портала застройщика. Например, добавлены некоторые элементы в разделы автозаполнения заявок. Кроме того, теперь заявитель сможет указать, например, лицо, уполномоченное действовать от имени физического лица. В то же время был увеличен лимит данных для загрузки документации.
Министр регионального развития Иван Бартош встретится с представителями муниципалитетов, строителей и проектировщиков и представит им изменения и дополнения в системе. Ранее Бартош обещал, что основные функции будут добавлены в системы к концу августа. Политики как коалиции, так и оппозиции критикуют его за текущее состояние цифровизации. Некоторые призывают его уйти в отставку, но Бартош заявил, что не планирует покидать пост министра регионального развития. По его мнению, это не решит проблему, и он будет считать это бегством от работы, которую он уже начал делать.
По словам Йиржи Ноуза, президента Союза предпринимателей в строительной отрасли, проблема вызвана не только плохо работающим порталом строителя и Информационной системой управления строительством, но и неработающим Национальным геопорталом территориального планирования. По его словам, в настоящее время инвестор не может выполнить обязанность по внесению в геопортал договоров о реализации с соответствующими муниципалитетами. Таким образом, невозможно соблюсти предусмотренные законом процедуры, что приводит к правовой неопределенности.
Президент Торговой палаты Чешской Республики Зденек Заичек добавил, что форма нового закона о строительстве и параметры процедуры цифровизации строительства уже получили поддержку большинства в Палате представителей и Сенате во время обсуждения в 2019 году. Поэтому предложенное ассоциациями изменение законодательства также может получить политическую поддержку.
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