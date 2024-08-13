Жара в Чехии меняет требования к новому жилью. Кондиционер и жалюзи уже входят в стандартную комплектацию квартир

Высокие летние температуры меняют предпочтения тех, кто заинтересован в покупке новостроек. Покупатели чаще всего ищут встроенные системы кондиционирования и затемнения в квартирах и домах.





«Вообще, в своих рекламных объявлениях владельцы гораздо чаще стараются подчеркнуть климат в квартире и то, как его можно регулировать. На первый план все чаще выходят упоминания о кондиционерах, затемняющих жалюзи, тепловых барьерах или, наоборот, хорошей циркуляции воздуха в квартире», — говорит Франтишек Брож, представитель службы «Безреалитка».





Разработчики также стараются удовлетворить эти требования. Меры по снижению температуры в зданиях зачастую уже включены в базовое оборудование новостроек.





«Для квартир южной ориентации готовим жалюзи, которые очень эффективно предотвращают перегрев квартиры. В последнее время мы наблюдаем, что среди клиентов значительно возрос интерес к кондиционерам, которые, однако, относятся к сверхстандартному оборудованию квартиры», — поясняет генеральный директор и председатель правления «Экоспол» Евжен Корец.





Например, Central Group уже включила систему кондиционирования и наружные жалюзи в стандартное оборудование для своих более роскошных проектов. Это, например, проект Rezidence Parková čtvrť в Праге 3 в Жижкове, но новым владельцам не придется приобретать подобные меры и в другом месте.







«Даже в „обычных“ местах кондиционеры и наружные шторы уже являются стандартными для квартир и включены в стоимость отдельных квартир (квартир на верхних этажах и других специально отведенных квартир). В ряде других проектов рекуперация с последующим охлаждением является стандартной», — говорит главный аналитик Central Group Ондржей Штястны.





Тем не менее, клиенты также могут приобрести кондиционер и навесы для своих квартир. «В среднем около трети квартир в наших типовых проектах оборудованы кондиционерами», — поясняет Штястный.





Однако системы охлаждения и затенения, конечно же, включены в стоимость домов и квартир. «Эти технологии повышают комфорт проживания, а их включение в проект увеличивает стоимость строительства, поэтому они также отражаются на цене», — подтверждает Штястны.





В целом недвижимость, оборудованная этими улучшениями, может продаваться на несколько процентов дороже, чем аналогичные квартиры, не имеющие этих удобств, говорит эксперт, отмечая, что цена также зависит от региона и общего качества недвижимости.





Агенты по недвижимости отмечают, что в последнее время покупатели все чаще отдают предпочтение энергосберегающему жилью с хорошо утепленными стенами, герметичными окнами или технологиям, снижающим энергопотребление, например, солнечным электростанциям. «Для старых и новых квартир, конечно, решается вопрос их технического состояния, утепления или утепления, что влияет на энергопотребление, цены на которое взлетели два года назад», — говорит брокер по недвижимости RE/MAX Артем Сайкин.





Напротив, старые дома, которые плохо изолированы и содержат менее экономичное отопление, продаются по более низким ценам. Но в этой тенденции нет ничего нового.