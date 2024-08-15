Чехи стали покупать более экономичную недвижимость. В этом случае они могут получить более выгодную ипотеку
29 августа 2024
09:00
390
Даже после того, как энергетический кризис утих, интерес чехов к экономичной недвижимости сохранился. Спрос на низкоэнергетические квартиры и дома сохраняется, как показывает опыт большинства компаний, работающих на рынке. Подобный опыт есть и у банков, предоставляющих субсидированную ипотеку под этот вид недвижимости.
«Рынок недвижимости постоянно развивается в пользу более экологических и энергоэффективных решений», — сказал Михал Вацек, директор аналитической компании CEEC Research.
В последнем опросе три четверти опрошенных компаний подтвердили, что их клиенты чаще, чем раньше, спрашивают их, есть ли в их проектах элементы энергосбережения. Это могут быть солнечные панели или тепловые насосы.
Результаты исследования также подтверждаются опытом непосредственных участников рынка недвижимости. Изменения они заметили уже давно. Поворотным моментом стал, главным образом, резкий рост цен на энергоносители после начала войны на Украине, что заставило некоторые домохозяйства заинтересоваться, например, установкой солнечных батарей в своих домах. Это, в свою очередь, побудило покупателей квартир задаться вопросом о возможной экономии при поиске недвижимости.
«За последние два года заметно увеличился процент людей, которые активно интересуются экологически чистым жильем и спрашивают нас о различных вариантах», — заявила Дана Бартонёва, директор по продажам YIT Stavo.
При этом тенденция проявляется не только в покупке квартир. «Арендаторы также замечают это, когда ищут новое жилье, и продолжают оценивать общую сумму жилищных расходов», — сказал Михал Грбаты, директор UlovDomov.cz.
Подобно застройщикам, говорят и банки. Они зафиксировали большее количество претендентов на ипотеку, используемую специально для покупки или строительства недвижимости с низким энергопотреблением.
Банки дают скидки
Банкиры пытаются поддержать эту тенденцию. Это помогает им соблюдать европейское регулирование, целью которого является сделать бизнес более устойчивым. Именно поэтому вы можете найти льготную ипотеку для зданий с низким энергопотреблением в разделе цен чешских банков.
При оценке заявок финансовые дома ориентируются на так называемый сертификат энергоэффективности здания, проще говоря, энергетическую маркировку. Он классифицирует здания аналогично тому, как люди привыкли к бытовой технике.
Если люди берут ипотечный кредит на недвижимость двух высших категорий A и B, они получают более низкую процентную ставку и некоторые другие преимущества, такие как скидки на страхование. Стандартом на рынке является снижение ставки на 0,1 процентного пункта.
Для средней ипотеки в 3,77 миллиона крон со сроком погашения 25 лет каждая десятая часть означает скидку более 200 крон в месяц.
Однако тем, кто заинтересован в экологически чистой недвижимости, в противном случае придется платить больше, чем за обычные квартиры и дома. Застройщики закладывают в конечные цены рост затрат на энергосберегающие технологии. «В проектах, где они у нас есть, мы отклоняемся от средней цены на 10–15 процентов», — рассказал Марсель Сурал, глава девелоперской группы Trigema.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 АВГУСТА 2024
479
Недавно в деревне Лоучна-над-Десноу была завершена первая фаза проекта Údolí Rejhotice. Его цель — наполнить новой энергией бывшую промышленную зону. Реконструированная вилла Ульриха включает в...
18:00
27 АВГУСТА 2024
511
Франтишек Лукл, председатель Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики, представил предложение по выходу из критической ситуации в области оцифровки управления строительством.
11:30
27 АВГУСТА 2024
3871
ЖАРА В ЧЕХИИ МЕНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ЖИЛЬЮ. КОНДИЦИОНЕР И ЖАЛЮЗИ УЖЕ ВХОДЯТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ КВАРТИР
Людей, заинтересованных в покупке новостроек,все чаще интересует, оборудованы ли они системами кондиционирования и затенения, такими как жалюзи. Из-за аномальной жары последних лет люди требуют...
19:00
26 АВГУСТА 2024
1000
Новые правила досрочного погашения ипотечных кредитов, которые начнут действовать в сентябре, в некоторых случаях не приведут к удорожанию кредита. Базовые процентные ставки, от которых будет...
10:00
26 АВГУСТА 2024
5273
ПРИМЕР ДЛЯ ЧЕХИИ: В ВЕНЕ ЛЮБОЙ, КТО ПОДАСТ ЗАЯВКУ, ПОЛУЧИТ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КВАРТИРУ В СРЕДНЕМ ЗА ПОЛТОРА ГОДА
По словам Кристиана Шантла из муниципальной организации Wiener Wohnen, которая управляет сотнями тысяч городских квартир в Вене, любой человек с ежемесячным доходом менее 95 000 крон в семье,...
12:00
25 АВГУСТА 2024
4664
Высокие цены на квартиры. Дорогая ипотека. Низкая заработная плата. Это сочетание является причиной того, что доступность жилья в Чехии по-прежнему низкая. Чтобы оплатить квартиру в Праге, нужно...
11:00
24 АВГУСТА 2024
2873
За последний год снизились цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Однако за редким исключением владельцы земельных участков под застройку не отреагировали на эту тенденцию. Средние...
10:00
23 АВГУСТА 2024
6408
Даже дорогая ипотека не удерживает людей от покупки нового дома. Число квартир, продаваемых в новостройках Праги, растет шестой квартал подряд. Растет интерес покупке квартир и в Брно. Люди...
10:00
22 АВГУСТА 2024
1696
Всего через несколько дней — с 1 сентября — начнут действовать новые правила досрочного погашения ипотеки. Они могут постепенно коснуться сотен тысяч людей. Например, переход в другой банк может...
19:30
21 АВГУСТА 2024
2211
На чешском рынке недвижимости можно приобрести недвижимость на миллиарды крон. Желающие могут выбрать между популярными торговыми центрами и роскошными отелями.
08:00
19 АВГУСТА 2024
1112
В июле цены на аренду были самыми высокими в истории. По сравнению с прошлым годом они выросли на 4,5%. Наибольший рост зафиксирован в небольших квартирах в очень хорошем состоянии. С точки зрения...
11:00
18 АВГУСТА 2024
3426
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КВАРТИР ПОСТРОЯТ В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ МАЛЕШИЦЕ НА ЗАБРОШЕННОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 70 000 КВ. МЕТРОВ
Жилой комплекс Habitat будет построен в северо-восточной части Праги 10, недалеко от улицы Чернокостелецка. Местоположение имеет большой потенциал благодаря неиспользуемым улицам с высокой...
15:00
17 АВГУСТА 2024
1630
В Чехии люди по-прежнему неохотно нанимают архитектора для строительства собственного дома. Многих из них объединяет мнение, что такой вариант обязательно будет стоить дороже, чем дом из каталога.
16:30
15 АВГУСТА 2024
731
Инвестиционная группа Penta использует потенциал синергии своих подразделений. Строительство нового здания является важной вехой в развитии компании.
10:00
15 АВГУСТА 2024
1970
Институт планирования и развития Праги (IPR) опубликовал новое исследование, в котором анализируется состояние и развитие количества муниципальных квартир в столице. По текущим данным, в столице и...