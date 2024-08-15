Чехи стали покупать более экономичную недвижимость. В этом случае они могут получить более выгодную ипотеку

«Рынок недвижимости постоянно развивается в пользу более экологических и энергоэффективных решений», — сказал Михал Вацек, директор аналитической компании CEEC Research.





В последнем опросе три четверти опрошенных компаний подтвердили, что их клиенты чаще, чем раньше, спрашивают их, есть ли в их проектах элементы энергосбережения. Это могут быть солнечные панели или тепловые насосы.





Результаты исследования также подтверждаются опытом непосредственных участников рынка недвижимости. Изменения они заметили уже давно. Поворотным моментом стал, главным образом, резкий рост цен на энергоносители после начала войны на Украине, что заставило некоторые домохозяйства заинтересоваться, например, установкой солнечных батарей в своих домах. Это, в свою очередь, побудило покупателей квартир задаться вопросом о возможной экономии при поиске недвижимости.





«За последние два года заметно увеличился процент людей, которые активно интересуются экологически чистым жильем и спрашивают нас о различных вариантах», — заявила Дана Бартонёва, директор по продажам YIT Stavo.





При этом тенденция проявляется не только в покупке квартир. «Арендаторы также замечают это, когда ищут новое жилье, и продолжают оценивать общую сумму жилищных расходов», — сказал Михал Грбаты, директор UlovDomov.cz.





Подобно застройщикам, говорят и банки. Они зафиксировали большее количество претендентов на ипотеку, используемую специально для покупки или строительства недвижимости с низким энергопотреблением.





Банки дают скидки





Банкиры пытаются поддержать эту тенденцию. Это помогает им соблюдать европейское регулирование, целью которого является сделать бизнес более устойчивым. Именно поэтому вы можете найти льготную ипотеку для зданий с низким энергопотреблением в разделе цен чешских банков.





При оценке заявок финансовые дома ориентируются на так называемый сертификат энергоэффективности здания, проще говоря, энергетическую маркировку. Он классифицирует здания аналогично тому, как люди привыкли к бытовой технике.





Если люди берут ипотечный кредит на недвижимость двух высших категорий A и B, они получают более низкую процентную ставку и некоторые другие преимущества, такие как скидки на страхование. Стандартом на рынке является снижение ставки на 0,1 процентного пункта.





Для средней ипотеки в 3,77 миллиона крон со сроком погашения 25 лет каждая десятая часть означает скидку более 200 крон в месяц.





Однако тем, кто заинтересован в экологически чистой недвижимости, в противном случае придется платить больше, чем за обычные квартиры и дома. Застройщики закладывают в конечные цены рост затрат на энергосберегающие технологии. «В проектах, где они у нас есть, мы отклоняемся от средней цены на 10–15 процентов», — рассказал Марсель Сурал, глава девелоперской группы Trigema.