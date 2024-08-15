Чехи покупают квартиры у моря, платят наличными и хотят жить подальше от России, говорят эксперты

Среди них выделяется одна страна — Испания. Стоимость квартиры с видом на море там, даже на известных курортах на Солнечном берегу или Тенерифе, будет не выше, чем такая же по размеру недвижимость под Прагой. Не говоря уже о столице. «Если вы можете позволить себе квартиру в Праге или в Крконоше, вы можете позволить себе и недвижимость за границей», — говорит Ян Рейха, владелец агентства Rellox, крупнейшего местного продавца недвижимости за рубежом.





Почему чехи покупают квартиры за границей? Когда начал расти интерес к инвестициям в Хорватию, Испанию или Италию? Как обстоят дела с их рентабельностью? И играют ли какую-то роль знаменитости? Какова жизнь в Испании, которая пользуется наибольшей популярностью у чехов? Ян Рейха из компании Rellox рассказал об этом в подкасте Money Maker вместе с Йиткой Лоуцкой, исполнительным директором Испано-чешской торговой палаты:



О том, как растет интерес к зарубежной недвижимости

Ян Рейха: «Ковид дал толчок этому процессу, и с тех пор он держится, то есть стабилен в течение последних трех-четырех лет. Есть места, которые сильно взлетели после ковида, это Испания, включая Канары, и отчасти Дубай. Также благодаря средствам массовой информации он вошел в определенный мейнстрим. Это означает, что люди, которые хотят купить квартиру для инвестиций или для себя, больше не думают только о Праге или Крконоше, но и о загранице. В то же время это касается и тех, кто не входит в верхнюю группу по уровню доходов. Так что даже те, у кого всего три миллиона, начинают присматриваться к загранице».



Йитка Лоуцка: «Мы видим это каждый день, работая в Торговой палате. К нам обращаются люди, которым нужны сопутствующие услуги. К нам обращаются специалисты по подготовке налоговых деклараций, а также юристы и все остальные сопутствующие услуги. Даже те сервисы, которые уже связаны с управлением недвижимостью, потому что обычно вы не находитесь там круглосуточно... Мы наблюдаем большой рост не только после ковида, но и из-за конфликта в Украине. Есть определенный страх перед тем, что может произойти, поэтому чем дальше (жить), тем лучше. Канарские острова находятся в шести часах полета отсюда, есть прямое авиасообщение, так что они тоже довольно интересное место для покупки недвижимости».



О том, почему люди предпочитают покупать квартиры на берегу моря

Йитка Лоуцка: «Во многих случаях цены в Праге сопоставимы с ценами за границей в очень привлекательных регионах вокруг пляжей. Лично я считаю, что в Испании также есть интересные города, которые находятся в глубине страны, но где кредитоспособность людей относительно высока, у них хорошая покупательная способность и где можно купить квартиру стоимостью 200 000 евро. (...) Это также может быть интересной инвестиционной возможностью. Я имею в виду не только пляжи, потому что в последнее время они начинают сдавать свои позиции».



Ян Рейха: «Я согласен с мнением, что уход вглубь страны — неплохая идея. Но на практике это работает так: 70% того, что мы продаем у моря, люди покупают в пешей доступности от моря, то есть в пределах 500 метров. Это также означает, что они покупают по самым высоким ценам. Чем дальше от моря, тем больше цены снижаются. Конечно, есть исключения в виде эксклюзивных мест и закрытых поселков, но для подавляющего большинства людей море просто необходимо».



О том, с какой целью покупают недвижимость

Ян Рейха: «Большинство людей покупают недвижимость прежде всего для собственного пользования, и эта цель сохраняется в течение трех-четырех лет, пока они не насладятся ею в полной мере. Затем, возможно, наступает момент, когда они начинают сдавать ее в аренду, потому что уже не так часто туда ездят, им не нравится местоположение, и они начинают ездить в другие места. Но основная причина действительно субъективна — это собственное использование. Сдача в аренду — это скорее еще один плюс недвижимости. Конечно, есть клиенты, для которых аренда является основной причиной, — это классические инвесторы, которым, по сути, все равно, Испания это, Италия или Австрия. Но таких, как правило, меньшинство... Но если у вас есть деньги на недвижимость в Праге или Шпиндлерув-Млыне, то у вас есть деньги и на недвижимость за рубежом».



О доходности курортной недвижимости

Ян Рейха: «Доходность в Европе довольно схожа, так, например, в горах Австрии или Северной Италии вы обычно получаете 4,5%, максимум 6%. Если вдаваться в подробности, то вопрос в том, к какому виду инвестиций это относится: только ли к недвижимости, или же это полная инвестиция, потому что вы платите какие-то налоги, сборы и так далее. А что касается моря, то тут все зависит от того, в каком районе оно находится. В основном важно, чтобы сезон там был как можно дольше, поэтому чем южнее вы едете, тем дольше будет сезон. Или вы можете найти район, где работает двойная система, но это в основном горы. Некоторые районы в Австрии становятся интересными в этом плане».



О влиянии знаменитостей на интерес к недвижимости за рубежом

Ян Рейха: «Это касается Канарских островов или Коста-дель-Соль. Для людей, которые хотят купить недвижимость за миллионы или даже десятки миллионов, это интересно. Они почему-то хотят жить рядом с известными людьми — певцами, актерами, актрисами. Они приезжают сюда, потому что, возможно, увидели что-то в Instagram».



О жизни в Испании

Йитка Лоуцка: «Чехи всегда говорят мне, как это возможно, что в Испании в полночь дети разгуливают по улицам. А я им говорю, что надо представить, что там невозможно существовать в течение дня, поэтому ты просто идешь внутрь, отдыхаешь, а после шести часов выходишь и начинаешь нормально жить. Вы идете на пляж, ужинаете в 11, а потом уже два или три часа ночи. С детьми все в порядке, они более приспособлены к жизни, чем мы думаем. Речь идет о преодолении определенных стереотипов. Когда я впервые приехала в Испанию с четырехмесячным сыном и муж сказал мне, что мы идем куда-нибудь выпить и чтобы я взяла малыша с собой, я возразила, что не собираюсь идти в бар с коляской. В итоге я пошла и не смогла туда поместиться, потому что там было еще четыре коляски. Такова жизнь в Испании, и она учит меня ломать свои внутренние чешские установки. И как делать все гибко и приспосабливаться к местным жителям».