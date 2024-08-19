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Семь миллиардов крон: правительство утвердило программу поддержки инвестиций в доступное жилье

Новости 420on
2 сентября 2024
22:00
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Интерес к новым квартирам в Праге в этом году растет, несмотря на то, что они продолжают дорожать. В первой половине этого года в столице было продано 3 500 квартир в новостройках, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Это также третий показатель по количеству проданных квартир за последние десять лет.
Цена предложения новых квартир в конце второго квартала составила 156 780 чешских крон за квадратный метр. С начала года цена выросла почти на 3% и в настоящее время является самой высокой за всю историю.

При нынешних ценах на жилье и инфляции жилье стало недоступным для 154 000 жителей. Две трети из них — это семьи с детьми, из которых около 61 000 растут в неудовлетворительных условиях.

В ответ на растущий жилищный кризис правительство утвердило программу поддержки инвестиций муниципалитетов и регионов в доступное арендное жилье. В рамках программы, которая начнет действовать в октябре, до середины 2026 года будет выделено до 7 миллиардов чешских крон на строительство и приобретение муниципального и регионального арендного жилья. Еще 3,5 миллиарда чешских крон, как ожидается, будет предоставлено Национальным банком развития в следующем году.

Министр регионального развития Иван Бартош отметил, что поддержка не будет носить исключительно субсидирующий характер, а будет основана на использовании возвратных финансовых инструментов, таких как льготные кредиты. «Это инвестиционная возможность для муниципалитетов и регионов, которые смогут построить или купить доступные квартиры для сдачи в аренду населению», — сказал Бартош. Программа должна особенно помочь молодым семьям, пожилым людям и другим группам населения, которые рискуют оказаться в затруднительном положении с жильем. Кроме того, она позволит муниципалитетам и графствам удерживать работников важных профессий, таких как медицинские работники, учителя и полицейские.

В таких квартирах арендная плата не должна превышать стоимость строительства или приобретения и эксплуатации квартиры в первый год. В последующие годы арендная плата может увеличиваться только на уровень инфляции, но не более чем на четыре процента в год. Договоры аренды обычно заключаются на два года с возможностью продления.

Программа осуществляется в соответствии с недавно принятой поправкой к закону, определяющему правила предоставления доступного жилья. «Закон о поддержке жилищного строительства — это долгосрочное системное изменение, которое не имеет смысла готовить в течение одного срока. По этой причине нам было важно найти общий язык и заручиться максимально широкой поддержкой различных партнеров. Так, например, мы привлекли к подготовке Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики, Ассоциацию регионов и ряд некоммерческих организаций. В основном муниципалитеты будут использовать инструменты закона, поэтому мы постарались максимально их учесть», — резюмировал Иван Бартош.
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