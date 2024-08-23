Для покупки средней квартиры в Чехии требуется пять годовых доходов семьи
6 сентября 2024
08:00
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Для покупки среднестатистической квартиры площадью 60 квадратных метров в Чехии требуется в среднем пять годовых доходов семьи. Однако доступность жилья зависит от места проживания: например, в Праге семья может купить среднюю квартиру за восемь годовых зарплат, а в Брно — за семь годовых зарплат.
Это следует из данных Министерства регионального развития (MMR) за первый квартал этого года, которые сегодня представили журналистам представители министерства. В среднем в первом квартале арендаторы платили за жилье четверть своего дохода. Число домохозяйств, перегруженных жилищными расходами, то есть тех, кто тратит на жилье более 40 процентов своего дохода, составляет около 13 процентов. Это на 2,6 процентного пункта выше, чем год назад, и на 1,8 процентного пункта ниже, чем десять лет назад.
По данным Deloitte, в первом квартале этого года квадратный метр в квартире стоил в среднем около 99 300 чешских крон. По расчетам аналитиков, квартира площадью 60 квадратных метров стоила бы менее 6 миллионов чешских крон. По данным Чешского статистического управления, в первом квартале среднемесячная брутто-зарплата составляла 43 941 чешскую крону. По этим расчетам, для покупки квартиры потребуется 11,4 годовых зарплат. Однако в то время как Deloitte рассчитывает доступность жилья на основе индивидуальных зарплат, MMR рассчитывает доходы целых домохозяйств.
В 2023 году было начато строительство 35 704 квартир. Было завершено строительство 38 067 квартир, средняя площадь которых составила 49,2 кв. м.
В настоящее время министерство решает вопрос о сокращении бюджетных расходов на программу доступного жилья. Ранее глава MMR Бартош заявил, что будет вести переговоры в правительстве об увеличении инвестиций в строительство муниципальных арендных квартир на 7 миллиардов чешских крон. Согласно первому проекту государственного бюджета, расходы ММР в 2025 году должны составить 13,3 миллиарда чешских крон. По сравнению с нынешним годом они должны сократиться почти на 13 процентов, то есть на два миллиарда крон, что будет самым большим снижением среди всех министерств. Сегодня Бартош вновь заявил, что не ожидает, что правительство выделит деньги на строительство муниципального арендного жилья.
«Жилье — один из моих главных приоритетов. Одна из моих целей — начать инвестиции в доступное жилье. И я осмелюсь сказать, что после примерно двух лет не самой легкой работы и переговоров мы с коллегами выходим на финишную прямую», — сказал Бартош.
Помощь на строительство доступного жилья от SFPI должна быть направлена на строительство арендного жилья и может быть использована для нового строительства, модификации или дополнения зданий. Часть средств может быть использована сразу для оплаты до 40 процентов стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на три процентных пункта, может составлять до 65 процентов стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90 процентов инвестиций. Срок погашения — до 30 лет, досрочное погашение — бесплатно. Подать заявку на участие в программе могут органы местного самоуправления, государственные организации или церковь.
Согласно недавно полученным данным, в рамках программы было построено 4 688 квартир, из которых 1 237 были завершены. Сумма средств, потраченных на субсидии и льготные кредиты для строительства муниципального арендного жилья, достигла 2,44 миллиарда чешских крон. Общая стоимость строительства составила 13 миллиардов чешских крон.
По данным Deloitte, в первом квартале этого года квадратный метр в квартире стоил в среднем около 99 300 чешских крон. По расчетам аналитиков, квартира площадью 60 квадратных метров стоила бы менее 6 миллионов чешских крон. По данным Чешского статистического управления, в первом квартале среднемесячная брутто-зарплата составляла 43 941 чешскую крону. По этим расчетам, для покупки квартиры потребуется 11,4 годовых зарплат. Однако в то время как Deloitte рассчитывает доступность жилья на основе индивидуальных зарплат, MMR рассчитывает доходы целых домохозяйств.
В 2023 году было начато строительство 35 704 квартир. Было завершено строительство 38 067 квартир, средняя площадь которых составила 49,2 кв. м.
В настоящее время министерство решает вопрос о сокращении бюджетных расходов на программу доступного жилья. Ранее глава MMR Бартош заявил, что будет вести переговоры в правительстве об увеличении инвестиций в строительство муниципальных арендных квартир на 7 миллиардов чешских крон. Согласно первому проекту государственного бюджета, расходы ММР в 2025 году должны составить 13,3 миллиарда чешских крон. По сравнению с нынешним годом они должны сократиться почти на 13 процентов, то есть на два миллиарда крон, что будет самым большим снижением среди всех министерств. Сегодня Бартош вновь заявил, что не ожидает, что правительство выделит деньги на строительство муниципального арендного жилья.
«Жилье — один из моих главных приоритетов. Одна из моих целей — начать инвестиции в доступное жилье. И я осмелюсь сказать, что после примерно двух лет не самой легкой работы и переговоров мы с коллегами выходим на финишную прямую», — сказал Бартош.
Помощь на строительство доступного жилья от SFPI должна быть направлена на строительство арендного жилья и может быть использована для нового строительства, модификации или дополнения зданий. Часть средств может быть использована сразу для оплаты до 40 процентов стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на три процентных пункта, может составлять до 65 процентов стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90 процентов инвестиций. Срок погашения — до 30 лет, досрочное погашение — бесплатно. Подать заявку на участие в программе могут органы местного самоуправления, государственные организации или церковь.
Согласно недавно полученным данным, в рамках программы было построено 4 688 квартир, из которых 1 237 были завершены. Сумма средств, потраченных на субсидии и льготные кредиты для строительства муниципального арендного жилья, достигла 2,44 миллиарда чешских крон. Общая стоимость строительства составила 13 миллиардов чешских крон.
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