Не можете инвестировать в целую квартиру? Купите ее часть, начиная с 20 тысяч крон
10 сентября 2024
22:00
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Многие люди хотят иметь инвестиционную квартиру, но не все могут себе это позволить. Сервис Kousek Bytu предлагает возможность инвестировать всего от нескольких тысяч.
В последние годы мир инвестиций значительно открылся для широкой публики. Благодаря всевозможным приложениям стало проще вкладывать деньги в акции или криптовалюты, но неотъемлемой частью инвестиционных портфелей по-прежнему остается недвижимость. Даже в этом случае уже не обязательно покупать целые участки земли, квартиры или дома. Владимир Зузак и Йиржи Патак создали сервис недвижимости под названием Kousek Bytu («Часть квартиры»). Благодаря ему вы можете купить часть квартиры и пользоваться ей так, как если бы вы владели ей целиком. Вы получаете доход от аренды, а также можете спекулировать на росте цен, который в Чехии в последние годы был значительным.
«Цены на недвижимость — это проблема не только для семей, желающих приобрести собственный дом. Они также являются препятствием для всех мелких инвесторов, которые считают, что в неспокойном мире иметь свой уголок — это гарантия сохранения стоимости. Мы с Владимиром Зузаком решили разорвать этот порочный круг. В буквальном смысле. Мы поделили каждую квартиру на кусочки по 20 000, чтобы каждый мог приобрести недвижимость, не лишая покупателя преимуществ владения недвижимостью», — объясняет Йиржи Патак.
43-летний предприниматель уже много лет занимается финансовыми технологиями. Патак привнес в новый проект Kousek Bytu особый опыт в разработке цифровых финансовых продуктов, а соучредитель Владимир Зузак — ноу-хау в сфере недвижимости. Он владеет девелоперской группой Maverick Group, а также является совладельцем агентства недвижимости Maxima Reality.
«Мы продали десятки тысяч квартир через брокеров, а теперь открываем двери инвестиционной недвижимости для всех желающих. И это полностью онлайн», — говорит Владимир Зузак. «В сфере финансовых услуг мы видим огромный толчок к полностью цифровым операциям. Поколение до 30 лет практически не хочет ни с кем встречаться, ходить в отделения или звонить по телефону. Пользователь ожидает, что обо всем позаботится приложение. „Часть квартиры“ — это первая платформа, где можно купить недвижимость или ее часть в несколько кликов. Не только цена, но и способ оформления и полный сервис вокруг него делают инвестирование в недвижимость доступным для широких масс», — добавляет Йиржи Патак.
Как это работает на практике? Пользователь выбирает любое количество частей выбранной квартиры в веб-приложении и покупает. В настоящее время Kousek Bytu ориентируется на недвижимость в местах, расположенных в 30 минутах езды от Праги, которые, по мнению основателей, должны иметь высокий потенциал роста, а также быть пригодными для сдачи в аренду. Первое предложение включает в себя новостройки в Кладно, которые строит девелоперская группа Владимира Зузака. Минимальный размер инвестиций составляет 20 000 крон, но даже эту сумму можно распределить на 10 ежемесячных взносов по 2 000 крон. В этом случае сервис взимает пятипроцентную комиссию.
Основатели проекта Kousek Bytu отмечают то преимущество, что инвесторы покупают непосредственно пай в кооперативе, а не просто виртуальный сертификат, где они фактически не владеют квартирой или ее частью. «Кооперативная собственность — это прочно устоявшийся институт. Защита права собственности закреплена законом. Кооперативный пай прочно связан с конкретной квартирой, устав всегда публичен, а переход в личную собственность не может быть ограничен. Таким образом, эта форма собственности является максимально надежной. Мы выбрали ее именно потому, что ее легче „разбить“. Непрактично регистрировать десятки владельцев. Кроме того, такими акциями гораздо сложнее торговать. Кроме того, чехи привыкли к кооперативам», — объясняет Йиржи Патак.
Владельцы квартир или частей квартир имеют два вида дохода — от стоимости и от арендной платы. «Стоимость, ее рост и снижение определяются рынком. Kousek Bytu выбирает места, которые будут расти в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы выбрали Центральную Богемию, где спрос постепенно перетекает из Праги. После завершения строительства мы сами управляем и сдаем недвижимость в аренду. Каждая квартира и ее часть имеют заранее определенную рентабельность. Независимо от того, занята ли квартира и платит ли арендатор, я в качестве инвестора получаю фиксированную сумму денег каждый месяц», — говорит Патак, добавляя, что проект рассчитывает на рост стоимости от 7 до 11% в год.
Инвесторы также смогут продавать свои доли в кооперативах. «Если я захочу продать часть своей квартиры, то, конечно, смогу. В любое время. Но самой распространенной формой будет торговля на вторичном рынке прямо на сайте „Часть квартиры“. Он будет предлагаться другим инвесторам по рыночной цене. Хотя я не гарантирую, что кто-то купит ее именно за ту цену, на которую я рассчитываю, это часть недвижимости, и я должен принимать это во внимание. Если мне срочно понадобятся деньги, Kousek Bytu гарантирует покупку с небольшой скидкой в течение месяца», — добавляет соучредитель сервиса недвижимости.
Весь проект начинается с Bacherový Viladomy в Кладно, где будет построено 198 квартир. Цены — от 80 000 крон за квадратный метр. Йиржи Патак объясняет, что благодаря тому, что застройщиком выступает Maverick Group, у службы есть уверенность в том, что все будет сделано качественно и в срок. А что произойдет, если квартиры по каким-то причинам не будут сданы?
«Если я инвестирую в квартиру сегодня, когда она еще не построена, я покупаю ее по цене 80 000 за метр. Как только она будет достроена, ее цена подскочит почти до 100 тысяч за метр. Как инвестор, я получу прибыль от этого роста. Я рискую, что строительство затянется, но это компенсируется очень приличной прибылью. Деньги клиента лежат на счету кооператива, который выкупит квартиры, когда они будут построены. Если они не будут построены, кооперативу нечего будет покупать. Так что клиент не может потерять деньги», — добавляет Патак.
«Цены на недвижимость — это проблема не только для семей, желающих приобрести собственный дом. Они также являются препятствием для всех мелких инвесторов, которые считают, что в неспокойном мире иметь свой уголок — это гарантия сохранения стоимости. Мы с Владимиром Зузаком решили разорвать этот порочный круг. В буквальном смысле. Мы поделили каждую квартиру на кусочки по 20 000, чтобы каждый мог приобрести недвижимость, не лишая покупателя преимуществ владения недвижимостью», — объясняет Йиржи Патак.
43-летний предприниматель уже много лет занимается финансовыми технологиями. Патак привнес в новый проект Kousek Bytu особый опыт в разработке цифровых финансовых продуктов, а соучредитель Владимир Зузак — ноу-хау в сфере недвижимости. Он владеет девелоперской группой Maverick Group, а также является совладельцем агентства недвижимости Maxima Reality.
«Мы продали десятки тысяч квартир через брокеров, а теперь открываем двери инвестиционной недвижимости для всех желающих. И это полностью онлайн», — говорит Владимир Зузак. «В сфере финансовых услуг мы видим огромный толчок к полностью цифровым операциям. Поколение до 30 лет практически не хочет ни с кем встречаться, ходить в отделения или звонить по телефону. Пользователь ожидает, что обо всем позаботится приложение. „Часть квартиры“ — это первая платформа, где можно купить недвижимость или ее часть в несколько кликов. Не только цена, но и способ оформления и полный сервис вокруг него делают инвестирование в недвижимость доступным для широких масс», — добавляет Йиржи Патак.
Как это работает на практике? Пользователь выбирает любое количество частей выбранной квартиры в веб-приложении и покупает. В настоящее время Kousek Bytu ориентируется на недвижимость в местах, расположенных в 30 минутах езды от Праги, которые, по мнению основателей, должны иметь высокий потенциал роста, а также быть пригодными для сдачи в аренду. Первое предложение включает в себя новостройки в Кладно, которые строит девелоперская группа Владимира Зузака. Минимальный размер инвестиций составляет 20 000 крон, но даже эту сумму можно распределить на 10 ежемесячных взносов по 2 000 крон. В этом случае сервис взимает пятипроцентную комиссию.
Основатели проекта Kousek Bytu отмечают то преимущество, что инвесторы покупают непосредственно пай в кооперативе, а не просто виртуальный сертификат, где они фактически не владеют квартирой или ее частью. «Кооперативная собственность — это прочно устоявшийся институт. Защита права собственности закреплена законом. Кооперативный пай прочно связан с конкретной квартирой, устав всегда публичен, а переход в личную собственность не может быть ограничен. Таким образом, эта форма собственности является максимально надежной. Мы выбрали ее именно потому, что ее легче „разбить“. Непрактично регистрировать десятки владельцев. Кроме того, такими акциями гораздо сложнее торговать. Кроме того, чехи привыкли к кооперативам», — объясняет Йиржи Патак.
Владельцы квартир или частей квартир имеют два вида дохода — от стоимости и от арендной платы. «Стоимость, ее рост и снижение определяются рынком. Kousek Bytu выбирает места, которые будут расти в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы выбрали Центральную Богемию, где спрос постепенно перетекает из Праги. После завершения строительства мы сами управляем и сдаем недвижимость в аренду. Каждая квартира и ее часть имеют заранее определенную рентабельность. Независимо от того, занята ли квартира и платит ли арендатор, я в качестве инвестора получаю фиксированную сумму денег каждый месяц», — говорит Патак, добавляя, что проект рассчитывает на рост стоимости от 7 до 11% в год.
Инвесторы также смогут продавать свои доли в кооперативах. «Если я захочу продать часть своей квартиры, то, конечно, смогу. В любое время. Но самой распространенной формой будет торговля на вторичном рынке прямо на сайте „Часть квартиры“. Он будет предлагаться другим инвесторам по рыночной цене. Хотя я не гарантирую, что кто-то купит ее именно за ту цену, на которую я рассчитываю, это часть недвижимости, и я должен принимать это во внимание. Если мне срочно понадобятся деньги, Kousek Bytu гарантирует покупку с небольшой скидкой в течение месяца», — добавляет соучредитель сервиса недвижимости.
Весь проект начинается с Bacherový Viladomy в Кладно, где будет построено 198 квартир. Цены — от 80 000 крон за квадратный метр. Йиржи Патак объясняет, что благодаря тому, что застройщиком выступает Maverick Group, у службы есть уверенность в том, что все будет сделано качественно и в срок. А что произойдет, если квартиры по каким-то причинам не будут сданы?
«Если я инвестирую в квартиру сегодня, когда она еще не построена, я покупаю ее по цене 80 000 за метр. Как только она будет достроена, ее цена подскочит почти до 100 тысяч за метр. Как инвестор, я получу прибыль от этого роста. Я рискую, что строительство затянется, но это компенсируется очень приличной прибылью. Деньги клиента лежат на счету кооператива, который выкупит квартиры, когда они будут построены. Если они не будут построены, кооперативу нечего будет покупать. Так что клиент не может потерять деньги», — добавляет Патак.
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