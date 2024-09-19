Менее половины жителей Чехии хотят собственное жилье

Напротив, частота оценки аренды как более выгодного способа проживания в долгосрочной перспективе возросла. Пять лет назад его поддерживали только 3% респондентов, сейчас — почти 12%.



Из тех, кто еще не определился с проживанием, 56% опрошенных в настоящее время откладывают и оценивают свои деньги на жилье. Чаще всего, в 59% случаев, они используют сберегательные счета или фиксированные депозиты. Строительные сбережения выбирают 39%, а пенсионные планы — 16% людей.



«Для долгосрочного приумножения средств, которые будут использованы для покупки собственного жилья, идеальным вариантом инвестиций сегодня являются качественные фонды акций, которые в долгосрочной перспективе могут обогнать инфляцию», — говорит Ондржей Хатлапатка, финансовый консультант компании Partners.



В то же время расходы на жилье возросли. Чаще всего доля затрат на проживание в доходах домохозяйств составляет от 20 до 30%. Треть респондентов отмечают, что расходы на жилье составляют до 20% их общего дохода. Пять лет назад о такой доле дохода сообщали 40%. «Существует финансовое правило, согласно которому, если расходы на жилье не превышают 30% дохода, бюджет человека или семьи можно считать здоровым», — отметила Хатлапатка.



С другой стороны, 10% респондентов тратят на жилье более половины своего семейного дохода. В основном это люди с начальным образованием, разведенные, люди с самым низким личным доходом или самым низким доходом семьи, домохозяйки и неработающие пенсионеры.



Респонденты старше 43 лет на 78% чаще говорят, что доступность собственного жилья сегодня хуже, чем в 1990-е годы. Более половины респондентов считают, что через пять лет возможности для приобретения жилья будут еще хуже, чем сегодня. За последние пять лет укрепилось мнение, что собственный дом — это утопия для молодежи, а также мнение, что «собственный дом требует таких финансовых затрат, что это пожизненное обязательство, которое, возможно, даже не стоит того». Только 7% чехов верят, что ситуация улучшится.



Главным органом, ответственным за решение жилищной проблемы, 54% респондентов считают правительство, а 16% — муниципалитеты. Как и пять лет назад, около 30% опрошенных считают, что каждый должен сам решать свои жилищные проблемы.



В ближайшие два года 18% респондентов хотят взять ипотечный кредит. 6% людей почти решили это, что составляет около 390 000 чехов. К ним присоединяются еще 12%, которые считают вероятным получение ипотечного кредита в течение двух лет. В абсолютном выражении это еще 780 000 человек.