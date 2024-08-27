В августе в Чехии было выдано больше всего ипотечных кредитов с начала 2022 года
13 сентября 2024
09:00
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Банки и строительные общества Чехии в августе предоставили ипотечных кредитов на сумму 32 миллиарда чешских крон, что на одну треть больше, чем в июле, и является максимальным показателем с января 2022 года. В годовом исчислении рост ускорился до 130 процентов. Процентные ставки по новым кредитам упали до 4,98 процента с 5,07 процента в июле.
Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. Данные предоставляют все банки и строительные общества, предоставляющие ипотеку на чешском рынке.
“Первая причина увеличения объемов ипотеки — это в целом оживление спроса на жилищное финансирование в этом году, вторая — влияние поправки в Закон о потребительском кредитовании с сентября. Из-за нее некоторые клиенты пытались подписать ипотеку. контрактов до конца августа, чтобы не действовали новые правила досрочного погашения", - сказал Ондржей Шухман, ипотечный менеджер KB banka.
Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования в августе вырос на 31 процент до 25,7 млрд крон. Число новых ипотечных кредитов достигло 6 498, что составляет 25-процентный рост в месячном исчислении и является самым высоким значением с марта 2022 года. Объем рефинансированных кредитов, т.е. внутри страны или в другом учреждении, увеличился в месячном исчислении на 2,6 млрд чешских крон, до 6,7 млрд.
Падение средней ставки отражает развитие рыночных процентных ставок с более длительными сроками погашения, которые снова начали падать с июня. “Последние изменения в рыночных ставках с более длительными сроками погашения снова открывают возможности для будущего снижения ставок по ипотечным кредитам, поскольку ставки достигли самого низкого уровня в этом году и в то же время являются самыми низкими с конца 2021 года. Ставки по ипотечным кредитам всегда реагируют на эти события с задержкой в несколько месяцев, если развитие событий не развернется на рынке, то в ближайшие месяцы должно продолжиться еще одно небольшое снижение ставок по ипотеке", - отметил аналитик ассоциации Якуб Сейдлер.
Средняя сумма по ипотеке продолжала расти в августе с 3,77 млн до 3,95 млн крон. Таким образом, с апреля средняя сумма ипотеки превышает предыдущий рекордный уровень с ноября 2021 года, когда она составляла 3,46 миллиона чешских крон.
Увеличение ставки по ипотеке на один процентный пункт означает увеличение ежемесячного платежа примерно на 2000 чешских крон за средний размер ипотеки. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в предыдущие годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного погашения средней ипотеки примерно на 6000 чешских крон. Платеж по ипотеке в размере одного миллиона крон со сроком погашения 30 лет по текущим процентным ставкам составляет около 5500 чешских крон.
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