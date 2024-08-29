Почему чехи стали инвестировать в недвижимость в Грузии

Интерес к недвижимости в Грузии уже давно высок, и чешские компании также выступают посредниками при ее покупке. Наряду с турбизнесом, в Грузию инвестируют и другие крупные чешские компании — к ним относятся Škoda Auto, Energo Pro или MND.



По данным Всемирного банка, Грузия занимает седьмое место в мире по инвестиционной привлекательности. Поэтому неудивительно, что в последние годы эта страна привлекла ряд крупных предпринимателей и компаний, в том числе и чешских представителей. Чехи даже входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Грузии.



Особенно успешны чешские компании в энергетическом секторе. Например, группа Energo Pro, принадлежащая Яромиру Тесару, построила в Грузии несколько гидроэлектростанций и управляет распределительной сетью, охватывающей 85% территории страны. В результате на сегодняшний день это крупнейшая компания по производству и продаже электроэнергии во всем государстве.



Среди других крупных чешских компаний, работающих в Грузии, — группа MND Карела Комарека, которая специализируется на добыче нефти и инвестициях в лотерейный сектор и казино. Škoda Auto, Hamé и Kopos, компания, производящая кабели для энергетического сектора, также ведут здесь бизнес. «Экономика Грузии развивается хорошо: в первой половине 2024 года рост ВВП составит 7,5%, а годовая инфляция — 1,8%», — прокомментировал посол Чехии в Грузии Петр Кубернат.



Цены на квартиры значительно ниже по сравнению с Прагой

Помимо чешских компаний, Грузия становится все более привлекательной для индивидуальных чешских инвесторов, которых особенно привлекает недвижимость. В последние годы в стране растет туризм, особенно в прибрежном регионе Аджарии, где приятный субтропический климат и много песчаных пляжей.



Именно поэтому чешская компания První Investiční, например, уже давно уделяет внимание этому региону, построив роскошный гостиничный комплекс Magnetic Beach Resort Kobuleti недалеко от Батуми. В сотрудничестве с чешской группой Inn Hotels компания управляет отелем Miramare Magnetic Beach со 129 апартаментами на берегу моря, которые она предлагает на продажу инвесторам.



«Наши цены составляют всего 60% от цены за квадратный метр, которую платят те, кто ищет квартиру в Праге. Еще одно большое преимущество заключается в том, что инвестор покупает квартиру и не беспокоится ни о чем. Мы берем на себя все заботы, включая администрирование и налогообложение, а инвесторы получают 90% дохода от отеля. Интерес к инвестициям очень велик, осталось продать только треть апартаментов», — рассказал Петр Заплетал из компании První Investiční.



По его словам, инвестиции в недвижимость в Грузии имеют ряд преимуществ. Одно из них заключается в том, что если Грузия вступит в Евросоюз, то цены на местную недвижимость резко вырастут. Такое уже случалось в прошлом во многих странах, вступивших в ЕС. Еще один существенный плюс — благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения и статусу туристического предприятия, доход от апартаментов First Investment облагается налогом всего в пять процентов.





Другие эксперты также подтверждают, что интерес к инвестированию в зарубежную недвижимость среди чехов есть. Это касается не только Грузии, но и Испании, Италии, Албании и Объединенных Арабских Эмиратов.





«Эта тенденция заметна, и все больше людей заинтересованы в покупке недвижимости за рубежом. Интерес растет в основном потому, что недвижимость за границей у моря может быть более интересной с точки зрения инвестиций, чем недвижимость в Чехии. И особенно с точки зрения общей доходности инвестиций», — сказал Мирослав Маджер, генеральный директор компании hyponamíru.cz.