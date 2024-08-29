Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Комментарий: Забудьте о Праге, квартиры в регионах дешевле и на них можно заработать

Новости 420on
16 сентября 2024
12:00
595
Инвестирование в недвижимость в регионах может быть более выгодным, чем ориентация исключительно на столицу.
Обычные люди и инвесторы в недвижимость, похоже, пока знают только Прагу. Например, в Усти-над-Лабем средняя квартира стоит четыре годовых зарплаты, говорит соучредитель инвестиционной группы Salutem Group Ярослав Тон.

Рынок недвижимости в Чехии за последние годы существенно изменился, как в результате макроэкономических влияний, так и специфических условий в отдельных регионах. Хотя Прага традиционно привлекала наибольшее внимание и инвестиции, все больше инвесторов начинают открывать для себя потенциал региональных рынков. Тенденция стала результатом нескольких факторов, которые показывают, что инвестирование в недвижимость в регионах может быть более выгодным, чем ориентация исключительно на столицу.

В последние годы мы стали свидетелями резкого роста цен на недвижимость, что было вызвано главным образом возросшим интересом к жилью во время пандемии ковида-19 и низкими процентными ставками по ипотечным кредитам. Неопределенные времена традиционно привлекают инвестиции, и в долгосрочной перспективе чехи предпочитают недвижимость рынку капитала.

2021 и 2022 годы в основном характеризуются высоким спросом на недвижимость, что привело к значительному росту цен. Однако ситуация изменилась. Более высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, достигшие 6,1% в 2022 году, ограничили доступность финансирования и замедлили темпы роста цен на жилье. Доступность ипотечных кредитов в настоящее время снова улучшается: процентные ставки по ипотечным кредитам упали примерно до 5%, что привело к увеличению объема выданных кредитов.

Многие думают, что инвестиции с наиболее гарантированной отдачей находятся в Праге. Однако данные за последние несколько лет говорят о прямо противоположной тенденции. Инвестиции выросли более существенно в отдельных регионах и региональных городах. Необходимо учитывать тот факт, что цены на квартиры и арендное жилье в столице медленно приближаются к потолку, в то время как за пределами Праги по-прежнему существует большой потенциал роста. Многие люди избегают инвестиций в региональную недвижимость, в первую очередь из-за чрезмерной фиксации на Праге и недостаточного исследования региональных альтернатив.

Инвестиции в недвижимость в регионах предлагают несколько существенных преимуществ по сравнению с инвестициями в Прагу. Одним из главных преимуществ является более низкая цена на недвижимость в регионах, прежде всего с точки зрения соотношения цены к доходу, то есть соотношения заработной платы местных жителей и цены на покупку или аренду недвижимости. Помимо самой рентабельности, важно следить за этими показателями. Для сравнения, аренда квартиры площадью 60 квадратных метров в Праге составляет 43% региональной брутто-зарплаты, а в Брно — даже 48%. Напротив, в других региональных городах, таких как Усти-над-Лабем, соотношение арендной платы к доходу составляет всего 29%. Именно на основе этих показателей можно выбрать подходящий регион для инвестиций.

Приведу пример из практики: в Усти-над-Лабем средняя квартира стоит четыре годовые зарплаты, а в Праге — более 11 годовых зарплат. Хотя зарплаты у пражан выше, по соотношению к ценам на недвижимость в столице они примерно в три раза слабее. В этом примере инвестор в пражскую квартиру, скажем, 3+кк, все равно заработает деньги в течение разумного периода времени. Однако, если мы учтем текущие 5-процентные ставки по ипотеке и стандартную стоимость жизни, мы говорим о завершении покупки в течение десятилетий.

Еще одним неоспоримым преимуществом инвестирования в регионы является более высокая доступность, что позволяет инвесторам с меньшим капиталом участвовать в рынке. Они могут купить более дешевую недвижимость или больше объектов недвижимости за ту же сумму, тем самым увеличивая потенциал дохода. Кроме того, доход от аренды в регионах обычно выше, чем в Праге. Это связано с более низкими входными затратами и более высоким соотношением арендной платы к цене недвижимости.

Еще одним важным аспектом инвестирования в регионы является потенциал роста цен. Недвижимость в таких регионах, как Усти-над-Лабем, по-прежнему остается недооцененной по сравнению с Прагой. Таким образом, существует много возможностей для дальнейшего улучшения. Региональные рынки приближаются к ценам в столице. Кроме того, инвестиции в регионы позволяют легче диверсифицировать портфель. Более низкие цены на недвижимость дают инвесторам возможность приобретать больше объектов недвижимости, тем самым снижая риск и обеспечивая большую гибкость, когда необходима ликвидность. В отличие от ситуации, когда инвестор владеет одной недвижимостью в Праге, он может продать только часть своего портфеля в регионах, что является большим преимуществом в случае непредвиденных финансовых потребностей.

Альтернативой прямой покупке недвижимости является инвестирование в недвижимость с помощью инвестиционных фондов. Прежде всего фонды обеспечивают большую гибкость и ликвидность. Поэтому инвестору не приходится заниматься управлением недвижимостью, что может быть особенно сложно в регионах, если он живет, например, в Праге или другом отдаленном городе. В фондах работают опытные команды, которые берут на себя все аспекты управления недвижимостью, от технического обслуживания до поиска арендаторов, снижая риски и нагрузку для инвесторов.

Во-вторых, фонды предлагают опцию сложных процентов, а это означает, что доходность растет с каждым годом, а после трех лет владения инвестициями в фонде квалифицированных инвесторов доход от продажи акций освобождается от НДФЛ, который является существенным налоговым преимуществом перед прямым владением недвижимостью. Кроме того, фонды предлагают диверсифицированный портфель инвестиций как по типам, так и по регионам, что еще больше снижает риск по сравнению с инвестированием в один конкретный объект недвижимости.

Инвесторы, решившие инвестировать в недвижимость в регионах через фонды, могут получить выгоду от профессионального управления, более высокой доходности и меньшего риска. Этот подход особенно выгоден для тех, у кого нет времени или опыта управления недвижимостью и кто хочет максимально использовать потенциал региональных рынков. Учитывая, что процентные ставки, как ожидается, снизятся, а цены на недвижимость в регионах продолжают расти, эта форма инвестиций представляет собой привлекательную возможность для увеличения стоимости капитала.
Чехия инвестиции Прага покупка недвижимости

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
4479
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ГОТОВ ПЕРВЫЙ ЖИЛОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОМПЛЕКС В ПРАГЕ. СТОИМОСТЬ КВАРТИР — ОТ 6 МИЛЛИОНОВ КРОН
В этих домах также используются геотермальные скважины и установлены тепловые насосы. Но главное, что дома частично сделаны из дерева. Это заметно и внутри квартир.
16:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
13377
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПОЧЕМУ ЧЕХИ СТАЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРУЗИИ
В последние годы экономика Грузии процветает, что заставляет все больше и больше иностранных инвесторов посещать страну.
09:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
922
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В АВГУСТЕ В ЧЕХИИ БЫЛО ВЫДАНО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ С НАЧАЛА 2022 ГОДА
Банки и строительные общества Чехии в августе предоставили ипотечных кредитов на сумму 32 млрд крон, что на одну треть больше, чем в июле, и является максимальным показателем с января 2022 года. В...
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
876
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЕСРОЧНАЯ АРЕНДА В ПРАГЕ: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК?
В последние годы среднесрочная аренда жилья становится все более популярной, особенно среди корпоративных клиентов и иностранных арендаторов. Этот тренд стал частью концепции гибкого проживания...
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
5001
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕ МОЖЕТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЦЕЛУЮ КВАРТИРУ? КУПИТЕ ЕЕ ЧАСТЬ, НАЧИНАЯ С 20 ТЫСЯЧ КРОН
Многие люди хотят иметь инвестиционную квартиру, но не все могут себе это позволить. Сервис Kousek Bytu предлагает возможность инвестировать всего от нескольких тысяч.
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1394
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКОЕ АРХИЕПИСКОПСТВО КУПИЛО КВАРТИРЫ В СМИХОВЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗА ВЫСОКУЮ ПЛАТУ
Пражское архиепископство приобрело у девелоперской группы Trigema 114 квартир, предназначенных для коммерческой аренды в проекте Lihovar в пражском Смихове. Одновременно здесь открылся детский сад...
09:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1258
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ БРАТЬ ИПОТЕКУ? ОПТИМИЗМ И ЖЕЛАНИЕ БЫСТРО КУПИТЬ, ПОКА ЦЕНА НЕ ВЫРОСЛА
Этот год может стать одним из лучших с точки зрения ипотеки. Почему? Цены на недвижимость растут, и люди стараются купить дом или квартиру побыстрее, прежде чем цена поднимется еще выше. Чехи также...
10:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
3299
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК СДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ В ЧЕХИИ БЫСТРО, ВЫГОДНО И БЕЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ?
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
08:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1213
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ПОКУПКИ СРЕДНЕЙ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ТРЕБУЕТСЯ ПЯТЬ ГОДОВЫХ ДОХОДОВ СЕМЬИ
Для покупки среднестатистической квартиры площадью 60 квадратных метров в Чехии требуется в среднем пять годовых доходов семьи. Однако доступность жилья зависит от места проживания: например, в...
09:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
955
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ REDSTONE ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИАРДЫ В СДЕЛКИ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРАЖСКОМ РЫНКЕ
Группа недвижимости Redstone Real Estate бизнесмена Рихарда Моравека быстро расширяется в Праге. По информации SZ Byznys, планируется подписание двух крупных сделок. Их общая стоимость превышает 7...
22:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
1550
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВЫЙ ДОМ НА 300 КВАРТИР БУДЕТ ПОСТРОЕН В ПРАГЕ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ЗАВОДА ПО ОБЖАРКЕ КОФЕ
Компания Penta заложила фундамент своего нового жилого проекта Mocca в Высочанах. После долгих лет препятствий начинается строительство проекта стоимостью в миллиарды крон. В нем будет 300 квартир...
22:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
996
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ КРОН: ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Интерес к новым квартирам в Праге в этом году растет, несмотря на то, что они продолжают дорожать. В первой половине года в столице было продано 3 500 квартир в новостройках, что более чем в два...
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2024
1712
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НАЙТИ БОЛЕЕ ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ? ЭТО ВОЗМОЖНО ДАЖЕ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
Чешская недвижимость недоступна даже для людей со средним достатком. Более того, средние цены снова начали расти. Тем не менее в Чехии есть места, где квартиры можно купить значительно дешевле, чем...
09:00
1 СЕНТЯБРЯ 2024
5055
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СВЕРХУ — ГОРОД, СНИЗУ — ГЛАВНЫЙ ВОКЗАЛ. В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ПЛАНИРУЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ
Квартиры, офисы, общественные здания, парк и культурный центр. Над Главным железнодорожным вокзалом Праги может вырасти совершенно новый городской район. Началось обсуждение изменения плана...
19:00
29 АВГУСТА 2024
26447
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ ПОКУПАЮТ КВАРТИРЫ У МОРЯ, ПЛАТЯТ НАЛИЧНЫМИ И ХОТЯТ ЖИТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ РОССИИ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Число людей, рассматривающих возможность покупки квартиры, дома или апартаментов за рубежом, растет. Причин для роста интереса несколько. Существует ряд направлений, на которые обращают внимание...