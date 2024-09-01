Инвестиции в экзотическую недвижимость выгоднее инвестиций в Чехии

«Инвестиции в зарубежную недвижимость на данный момент более доступны и выгодны, чем в Чехии. Цены более привлекательны, и вместо меньшей квартиры в Праге можно купить недвижимость у пляжа в различных направлениях. Помимо традиционных направлений, таких как Хорватия и Испания, на первый план выходят и страны за пределами Европейского Союза», — объясняет Иржи Кучера, директор агентства недвижимости Luxent – ​​Exclusive Properties. По его словам, это зависит от того, чего клиент ожидает от покупки – будь то инвестиция или вторая резиденция у моря, которую можно будет использовать круглый год.



Благодаря политической и экономической стабильности Оман входит в число наиболее быстро развивающихся стран региона Юго-Западной Азии, привлекающих путешественников своими историческими городами и разнообразным ландшафтом. В высокий сезон, то есть с октября по апрель, здесь идеальные условия для купания: температура около 35 градусов. В остальное время года, когда погода более дождливая с муссонами, сюда в большом количестве приезжают жители соседних стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты, которые ищут более приятный климат жарким летом.



Объекты там имеют большой потенциал для круглогодичного проживания, говорит брокер по недвижимости Exclusive Properties Джесика Шоппер. Все больше и больше инвесторов открывают для себя это место, и предложение недвижимости растет. «Местная специфика — 100% собственность, что не всегда может быть само собой разумеющимся за рубежом, поскольку законы некоторых стран ограничивают или запрещают иностранцам полную собственность. При этом при покупке недвижимости в стране платится всего 5% налога, а владелец получает визу на жительство в Омане на 99 лет. Возможна последующая сдача недвижимости в аренду. Владелец может решить использовать недвижимость в определенное время года, а в остальное время роскошную квартиру можно сдавать в аренду», — комментирует Дж. Шоппер.



Еще одним привлекательным местом для инвесторов и тех, кто ищет второй дом в экзотическом раю, являются Сейшельские острова. «Основные преимущества включают политическую стабильность, растущий туризм и потенциал высокой оценки. Экономика Сейшельских островов процветает и, как ожидается, будет продолжать расти ежегодно. Кроме того, острова предлагают сочетание белых пляжей, бирюзовых океанских вод, совершенно свободных от циклонов, и температуры, которая круглый год колеблется около 28 градусов по Цельсию», — объясняет Джесика Шоппер. Сюда прилетают на отдых мобильные люди из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость недвижимости, скорее всего, вырастет в будущем, поскольку, чтобы сохранить красоту островов, Сейшельские острова ограничивают новое строительство.



Объединенные Арабские Эмираты, Бали и Маврикий, известный своими прозрачными законами и экономической стабильностью, неизменно находятся в авангарде интереса инвесторов.