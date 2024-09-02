Томаш Вавржик: «Ставки по ипотечным кредитам никогда уже не упадут ниже 2%».

Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке недвижимости и каковы, по вашему мнению, перспективы на следующий год?





Недвижимость была, есть и всегда будет хорошей инвестицией, но даже эта очень стабильная отрасль не застрахована от случайных взлетов и падений. В прошлом году мы, наверное, пережили самые большие колебания с 2009 года, и сегодня ситуация заметно более позитивная. Мы увидели небольшое восстановление после первого падения процентных ставок по ипотечным кредитам, и с тех пор рынок улучшается.





Ставки по ипотеке по-прежнему относительно высоки, но сегодняшним покупателям просто придется привыкнуть к тому, что ниже 2% они не опустятся еще долгое время, а может быть, и никогда. Цены на материалы и строительные работы, напротив, резко выросли, и этого роста можно ожидать и в ближайшие годы. Отсюда ясно следует, что если у клиента есть достаточные ресурсы и возможность взять ипотечный кредит, он должен сделать это сейчас.





В следующем году мы ожидаем еще более значительного интереса со стороны покупателей, но, с другой стороны, мы должны учитывать тот очевидный факт, что геополитическая ситуация очень нестабильна и опасения людей по поводу дальнейшего развития событий на мировых и финансовых рынках могут иметь большое влияние на их решения.





Какие шаги вы считаете ключевыми для обеспечения доступного жилья?





Долгосрочный спрос превышает предложение, что, к сожалению, является нашей долгосрочной проблемой. Лишь недавно мы увидели поддержку со стороны государства в вопросе строительства доступного жилья, такую ​​как программа субсидированного кредитования «Доступное жилье», в рамках которой к середине 2026 года через Фонд государственной поддержки инвестиций на льготные кредиты для муниципалитетов должно быть выделено до 7 миллиардов крон юридическим лицам, регионам и другим субъектам строительства доступного жилья.





Это, безусловно, хороший шаг, и все, что помогает снизить соотношение между спросом и предложением на рынке недвижимости, заслуживает похвалы, но застройщикам больше всего помогло бы, если бы они могли начать строить свои проекты быстро, а не ждать десять и более лет. У нас самих шесть проектов находится в стадии строительства, два проекта выставлены на продажу и еще несколько находятся в стадии подготовки. Мы могли бы реализовать больше проектов, но неопределенность и длительное управление действительно ограничивают нас.





Новый закон о строительстве действует уже два месяца. Есть ли у него шанс упростить и ускорить получение разрешений на строительство или есть обоснованные опасения по поводу обратного? И как вы думаете, каковы следующие шаги по ускорению и повышению эффективности строительства в Чехии?





Основная идея нового закона о строительстве, конечно, благородная, и если все будет работать как надо, это ускорит и упростит весь разрешительный процесс. Но мы можем сами увидеть, какова реальность. Некоторое время назад я был в экспертной группе по вопросу о том, ускорится ли процедура и упростится, он ответил, что ожидаю абсолютного паралича строительных властей, который может продлиться год и более.





Мне бы хотелось ошибаться, но пока ситуация даже хуже, чем я думал. Впрочем, чиновники ни в чем не виноваты, они делают, что могут, но, образно говоря, закрыть то, что работает, и заменить на то, что не проверено, просто не могло получиться хорошо. Когда все заработает как надо, управление строительством пойдет быстрее, но когда это произойдет, никто не знает. И опять же, весь процесс ускоряется только за счет оцифровки и быстрого процесса согласования.





Кроме того, в процедуре строительства сегодня задействовано большое количество субъектов, непропорционально большие сроки для комментариев по всему, а последующие обращения делают получение разрешения на строительство многолетним процессом. Это обходится застройщикам в огромные деньги, что в результате увеличивает цену и затягивает все строительство. И в то же время достаточно было бы поискать вдохновение в окружающих нас странах, где оно работает, а управление строительством обычно занимает вдвое меньше времени или меньше.