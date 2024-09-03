Тем, у кого нет денег на квартиру, стоит купить гараж. На нем можно хорошо зарабатывать, говорит эксперт

Многие чехи не знают других инвестиций, кроме недвижимости. Они видят в этом лучший способ сохранения и приумножения денег. Однако при нынешних ценах на квартиры и кредиты окупаемость таких инвестиций значительно продлевается.



По данным инвестиционного калькулятора Sreality.cz, вложение в квартиру в деревне Ротава Карловарского края на данный момент является самой быстрой. Благодаря низкой цене покупки (800 тысяч) инвестор вернет свои деньги через восемь лет.



«В селе проживает 3000 жителей, поэтому стоит задаться вопросом, как снять квартиру, здесь есть риски», — предупреждает эксперт по ипотеке Либор Остатек в подкасте Ve váta. В Ческе-Тршебове вложенные деньги вернутся через 15 лет, тогда как в Праге квартира окупится почти через три десятилетия.



Остальное сосредоточено в других местах для жизни. «Это города размером со Свитав, Литомышль и Клаштерце-над-Огржи. Мне рынок интересен. Лично я бы стремился к рынку с долгосрочной доходностью, но менее рискованным. Именно в тех местах, где хорошая аренда, где живут люди. Очень интересная группа — студенты университетских городов», — советует эксперт по ипотечному кредитованию компаний Broker Trust и Golem Finance.



В небольших городах арендную плату по-прежнему можно получить до 10 000 чешских крон. Самая распространенная категория — уровень цен от 15 до 20 тысяч. «Конкретно Прага и Брно, где несколько лет назад говорилось, что средняя арендная плата там будет 1000 евро, и я думаю, что мы очень успешно к этому идем», — говорит Остатек. В будущем можно ожидать увеличения арендной платы на один процент в год.



Как насчет покупки гаража?

Начинающему инвестору следует начинать с малого. «Речь идет о квартирах 1+1 или 2-х комнатных. Те, кто хотел бы начать еще более осторожно, могут купить и арендовать, например, гараж. Доходность может быть даже выше, чем за инвестиционные квартиры. «Это интересная инвестиция. По квартирам ожидаемая доходность составляет где-то от двух до пяти процентов. Имея гараж, эту инвестицию можно приобрести с доходностью около пяти процентов», — резюмирует Остатек.



Месторасположение также является ключевым для гаража, те, что в Праге, продаются по цене небольшой квартиры, например, в Клаштерце-над-Огржи. «Минимальная цена, которую можно найти где-то на периферии в регионах, — это где-то 250–300 тысяч. Самая распространенная цена — от 500 до 800 тысяч. Гараж за 1,5 миллиона в Праге не является чем-то необычным», — говорит Либор Остатек.



Арендная плата колеблется от двух до десяти тысяч, чаще всего 4500 крон. «Тот, кто сделает правильный выбор, сможет добиться доходности в пять и более процентов», — подсчитывает эксперт.



Однако оформить ипотеку на гараж невозможно. «Мы финансируем их более или менее за счет потребительских кредитов или строительных сберегательных кредитов. Но большинство инвесторов покупают их наличными, потому что это самый быстрый способ», — говорит Остатек.



Еще один интересный сегмент — недвижимость за рубежом. За чехов первыми играют Австрия, Испания, Хорватия и Италия. «Некоторые населенные пункты на границе также начинают приобретать смысл, например, Дрезден и часть северной Богемии. Там приобретение недвижимости приобретает больше смысла, чем в Чехии. В Германии люди привыкли арендовать», — сказал Остатек.



Дешевые деньги приходят



В обозримом будущем условия финансирования квартир улучшатся. Мы вновь вступаем в эпоху дешевых длинных денег. Банки покупают их, чтобы им было на что обеспечивать ипотеку с трехлетней и более длительной фиксацией.



«В течение трех лет, то есть с осени 2021 года, деньги будут самыми дешевыми. Тогда цена длинных денег выросла до шести процентов, а сейчас мы приближаемся к периоду, когда деньги на три года и дальше, то есть пятилетние, десятилетние, около трех процентов. Похоже, они будут колебаться около этого предела», — объясняет Остек об изменении тренда.



Объем предоставленных ипотечных кредитов уже растет после спада. «В следующем году мы можем достичь ситуация, когда банки будут оформлять 100 000 ипотечных кредитов, как и до Covid. Я считаю, что это очень подходящее время для инвестиций в недвижимость», — советует Остатек.



Однако при повышении спроса квартиры снова станут дороже. «В первую очередь интерес перерастет в спрос на собственное жилье, которое сильно затянулось, но в этот момент и давление начнет возрастать. Если кто-то захочет купить инвестиционное жилье, цена просто вырастет», — сказал Остатек.