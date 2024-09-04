Средняя цена квартиры выросла на 3% за квадратный метр, цены на предпродажи также растут

Рынок жилой недвижимости







В середине 2024 года интерес к эксклюзивным квартирам значительно возрос, а недвижимость высочайшего качества по-прежнему представляет собой подходящую инвестиционную возможность. «В период кризиса клиенты все больше осознают, что услуги ведущих брокеров по недвижимости являются решающим фактором успеха на охлажденном рынке», — сказал Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams. Жилая недвижимость становится инвестицией премиум-класса даже для представителей высшего среднего класса.





С пробуждением рынка в первой половине этого года по сравнению со второй половиной 2023 года спрос на продажу квартир увеличился на 36%. Экспансионистская денежно-кредитная политика ЧНБ ускорила развитие ипотечного рынка: объем вновь выданных ипотечных кредитов в июне вырос почти вдвое больше, чем в январе. В компании Svoboda & Williams клиенты, воспользовавшиеся ипотечным кредитом, составили 39% покупателей, что на 4% больше, чем в предыдущем полугодии.





Средняя цена квадратного метра квартиры в Праге выросла на 3%, а цены вторичной продажи выросли на 4,5%. Цены на новые здания, обусловленные выдающимися девелоперскими проектами, в некоторых случаях побили рекорды продаж. Ситуация на рынке аренды остается стабильной, растет число успешных проектов аренды, таких как Lihovar в Праге 5 и Fragment в Праге 8.





Отчет Svoboda & Williams также представил текущие показатели рынка. Покупатели на рынке недвижимости — 78% чехи и 22% иностранцы. Что касается финансирования, 61% использует собственные ресурсы, а 39% используют ипотечный кредит. Самыми продаваемыми оказались квартиры 2+кк (34,1%), за ними следуют 3+кк (24,5%) и 1+кк (19,7%).





48% заинтересованных в аренде недвижимости — чехи и 52% — иностранцы, при этом 35% чешских и 65% иностранных клиентов фактически арендовали недвижимость. Наиболее часто снимаются квартиры 2+кк (36%), за ними следуют 3+кк (32%) и 1+кк (13,4%). Среднемесячная арендная плата за апартаменты премиум-класса в Праге достигла 39 465 крон.





Рынок нежилой недвижимости







Современные тенденции на рынке офисных помещений представил Ярослав Вальдхаузер, руководитель направления аренды офисов компании Svoboda & Williams.





«Рынок аренды офисных площадей в первом полугодии 2024 года формировался под воздействием нескольких факторов: высоких затрат на строительство помещений с отделкой, отсутствия новых административных объектов достаточного размера и параметров, а также низкой активности арендаторов. Все это ослабляет динамику рынка, который в последние месяцы особенно пересматривается (компании предпочитают пересмотр договора аренды возможному переезду). Спрос на субаренду также вырос. Тем не менее, если на ограниченном и недостаточно насыщенном рынке появляется качественный административный проект в хорошем месте, интерес арендаторов высок».





За последние шесть месяцев расширение рынка совместных офисов в Праге значительно замедлилось. За указанный период в Праге было добавлено 4 196 квадратных метров гибких офисных площадей, что представляет собой сокращение почти на две трети по сравнению с предыдущим периодом. Несмотря на это, на рынке появились два новых игрока. В первой половине 2024 года провайдеры OFFY начали свою деятельность в здании Pankrác Prime на Праге 4 и в бизнес-центре Смихов. Кроме того, компания Offices Unlimited расширила свою деятельность новой локацией, которая является пятой по счету. Эксклюзивный бутик-коворкинг Na Zátorca, предлагаемый Svoboda & Williams и расположенный на вилле премиум-класса в стиле модерн в жилом районе Праги 6, был заполнен в течение первых нескольких недель. Worklounge также планирует дальнейшее расширение в 2024 году и планирует открыть общие офисы на Жижкове и в Дейвице.