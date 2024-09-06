Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Новый министр вернет старую систему управления строительством

Новости 420on
26 сентября 2024
09:00
47
Чиновникам должна быть предоставлена ​​возможность прекратить использование новых цифровых программ в управлении строительством в ближайшие недели. Это позволит новый закон, который хочет подготовить Минтранс под руководством министра Мартина Купки (ODS). Купка вновь будет курировать вопросы цифровизации управления строительством после того, как Минрегион долгое время не мог решить проблемы, связанные с цифровизацией этих процессов.
«До 16 октября я представлю правительству предложения о дальнейших шагах», — сказал Купка на пресс-конференции в среду.

Предложение разрешить чиновникам использовать системы, в которых они работали, до конца июня должно быть представлено в ходе обсуждения закона о возобновляемых источниках энергии.

Однако заявки на получение разрешений на строительство следует по-прежнему подавать через новый Портал Строителей. «Это для того, чтобы можно было подавать заявления в цифровом формате и не приходилось возвращаться к стопкам бумаги», — добавил Купка.

Передачу цифровизации команде под руководством Купки в среду одобрило правительство. Однако пока неясно, продолжит ли он исправлять существующие цифровые системы или пойдет по пути разработки совершенно новых. «Я бы предпочел вариант, чтобы мы продолжали развивать существующие системы. Но если окажется, что это невозможно, нам придется вернуться к началу», — сказал Купка.

Помимо вышеупомянутых поправок, министр транспорта также планирует внести поправки в закон, которые облегчат городам и муниципалитетам подготовку изменений в территориальных планах. Им предполагается создать геопортал Национального пространственного планирования. Но он не функционирует даже спустя почти три месяца, и, по словам Купки, неясно, когда он будет введен в эксплуатацию.

Согласно анализу четырех министерств, оставшиеся системы можно будет исправить  через 12–18 месяцев. Это также подтвердил один из соавторов анализа Карел Трпкош, который также занимается цифровизацией в Министерстве труда и социальных дел.

Анализ раскритиковал министр регионального развития Иван Бартош (Пираты), которого премьер-министр предложил уволить из-за проблем с управлением строительством. Они не согласны, например, с тем, что цифровизацией мало кто занимается.

«У нас есть десятки людей, которые этим занимаются, и контракты это подтверждают. Мы сами хотели пополнить управленческий состав, как сказано в презентации. Точно так же щедрые 12–18 месяцев на завершение строительства систем не являются реалистичной оценкой», — сказал Бартош в социальной сети X.
Чехия строительство технологии чиновники
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
634
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧАЕТ С ВАШЕЙ КВАРТИРЫ? О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
14:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
889
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИРЫ ВЫРОСЛА НА 3% ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР, ЦЕНЫ НА ПРЕДПРОДАЖИ ТАКЖЕ РАСТУТ
10:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
1963
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТЕМ, У КОГО НЕТ ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ, СТОИТ КУПИТЬ ГАРАЖ. НА НЕМ МОЖНО ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
685
НОВОСТРОЙКИ
АНАЛИЗ: ПРОДАЖИ НОВЫХ КВАРТИР В ПРАГЕ ЛЕТОМ БЫЛИ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД
16:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
1133
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТОМАШ ВАВРЖИК: «СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ НИКОГДА УЖЕ НЕ УПАДУТ НИЖЕ 2%».
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
1298
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКЗОТИЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЫГОДНЕЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕХИИ
12:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
7080
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЗАБУДЬТЕ О ПРАГЕ, КВАРТИРЫ В РЕГИОНАХ ДЕШЕВЛЕ И НА НИХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
18:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
5307
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ГОТОВ ПЕРВЫЙ ЖИЛОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОМПЛЕКС В ПРАГЕ. СТОИМОСТЬ КВАРТИР — ОТ 6 МИЛЛИОНОВ КРОН
16:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
15481
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПОЧЕМУ ЧЕХИ СТАЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРУЗИИ
09:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1155
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В АВГУСТЕ В ЧЕХИИ БЫЛО ВЫДАНО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ С НАЧАЛА 2022 ГОДА
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1147
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЕСРОЧНАЯ АРЕНДА В ПРАГЕ: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК?
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
5498
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕ МОЖЕТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЦЕЛУЮ КВАРТИРУ? КУПИТЕ ЕЕ ЧАСТЬ, НАЧИНАЯ С 20 ТЫСЯЧ КРОН
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1587
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКОЕ АРХИЕПИСКОПСТВО КУПИЛО КВАРТИРЫ В СМИХОВЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗА ВЫСОКУЮ ПЛАТУ
09:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1483
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ БРАТЬ ИПОТЕКУ? ОПТИМИЗМ И ЖЕЛАНИЕ БЫСТРО КУПИТЬ, ПОКА ЦЕНА НЕ ВЫРОСЛА
10:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
3621
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК СДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ В ЧЕХИИ БЫСТРО, ВЫГОДНО И БЕЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ?