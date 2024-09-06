Новый министр вернет старую систему управления строительством

«До 16 октября я представлю правительству предложения о дальнейших шагах», — сказал Купка на пресс-конференции в среду.





Предложение разрешить чиновникам использовать системы, в которых они работали, до конца июня должно быть представлено в ходе обсуждения закона о возобновляемых источниках энергии.





Однако заявки на получение разрешений на строительство следует по-прежнему подавать через новый Портал Строителей. «Это для того, чтобы можно было подавать заявления в цифровом формате и не приходилось возвращаться к стопкам бумаги», — добавил Купка.





Передачу цифровизации команде под руководством Купки в среду одобрило правительство. Однако пока неясно, продолжит ли он исправлять существующие цифровые системы или пойдет по пути разработки совершенно новых. «Я бы предпочел вариант, чтобы мы продолжали развивать существующие системы. Но если окажется, что это невозможно, нам придется вернуться к началу», — сказал Купка.





Помимо вышеупомянутых поправок, министр транспорта также планирует внести поправки в закон, которые облегчат городам и муниципалитетам подготовку изменений в территориальных планах. Им предполагается создать геопортал Национального пространственного планирования. Но он не функционирует даже спустя почти три месяца, и, по словам Купки, неясно, когда он будет введен в эксплуатацию.





Согласно анализу четырех министерств, оставшиеся системы можно будет исправить через 12–18 месяцев. Это также подтвердил один из соавторов анализа Карел Трпкош, который также занимается цифровизацией в Министерстве труда и социальных дел.





Анализ раскритиковал министр регионального развития Иван Бартош (Пираты), которого премьер-министр предложил уволить из-за проблем с управлением строительством. Они не согласны, например, с тем, что цифровизацией мало кто занимается.





«У нас есть десятки людей, которые этим занимаются, и контракты это подтверждают. Мы сами хотели пополнить управленческий состав, как сказано в презентации. Точно так же щедрые 12–18 месяцев на завершение строительства систем не являются реалистичной оценкой», — сказал Бартош в социальной сети X.