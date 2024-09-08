Новый закон приведет к удорожанию строительства домов на сотни тысяч крон

Новый закон о строительстве, вступивший в силу в начале июля этого года, меняет ряд правил, по которым граждане могут строить. Новое законодательство вносит важные изменения для индивидуальных строителей, решивших построить семейный дом. Это требует более строгого участия специалистов как при подготовке, так и во время самого строительства.





«Согласно новому закону о строительстве, застройщик теперь обязан обеспечить, чтобы документация на строительство была составлена ​​уполномоченным лицом до начала строительства», — сказала Ева Кузьмова, эксперт по правовым вопросам Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников (ČKAIT). ).





Этот тип документации, определяющий, например, какие строительные материалы, процедуры или технологии будут использоваться при строительстве дома, до сих пор был обязательным только для более масштабных сооружений, таких как строительство автомагистралей.





«С новым законом о строительстве для меня как застройщика снизилась сложность проектной документации, которую я предоставляю при подаче заявления на получение разрешения на строительство. Это хорошая новость, и я полагаю, что это позволит быстрее получить отметку органа управления строительством. Однако последующая документация по осуществлению строительства будет гораздо более обширной. И я предполагаю, что заплачу за это гораздо больше», — говорит строитель Ондржей, строящий семейный дом в Пршибрамском районе.





По оценкам специалистов проектной фирмы Jedelský a Kuběnka, цена документа о выполнении строительства вырастет до сотен тысяч крон.





«В качестве основы застройщик должен быть готов к тому, что за исполнительную документацию семейного дома он заплатит на две трети больше, что может составлять до сотен тысяч крон. Цены могут сильно различаться, но обычно они составляют от трех до пяти процентов от общей суммы, вложенной в строительство объекта», — рассказал ведущий дизайнер Кристофер Ярош.





«По правилам и главным образом из практики старого строительного права не всегда строго требовалась проектная документация на более высоких стадиях обработки. Застройщик все решал индивидуально, напрямую с поставщиками, на основании разрешительной документации. Благодаря новому обязательству шаги застройщика будут более ограниченными», — объясняет Ярош.





Строитель Ондржей опасается такого сценария. На практике новые правила могут затруднить строительство.





«Независимо от того, строю ли я дом для себя и своей семьи или продаю его, мне все равно приходится следовать методам и процедурам, указанным производителем материала. Это единственный способ добиться желаемого результата. Проблема возникнет, если, например, мои друзья, которые знают, как действовать и имеют все необходимое оборудование и материалы, не смогут мне помочь сейчас, потому что они могут не иметь на это полномочий», — сказал он.





С другой стороны, по словам председателя ČKAIT Роберта Шпалека, обязательная исполнительная документация может оказать долгосрочное положительное влияние на здания.





«Профессиональный подход сводит к минимуму необходимость в непредвиденной дополнительной работе. Хорошо подготовленное здание является основной предпосылкой для завершения и эксплуатации качественного здания, в том числе с точки зрения устойчивости и минимального потребления энергии в течение всего срока его службы», — сказал он.





Более контролируемое строительство





По словам юридического эксперта ČKAIT Евы Кузьмовой, строители семейных домов будут чаще встречаться с экспертом во время самого строительства. «Семейный дом можно построить самостоятельно, но застройщик обязан обеспечить профессиональный надзор за строительством уполномоченного лица — руководителя строительства. А при строительстве семейного дома все равно необходимо вести строительный дневник», — сказала Ева Кузьмова.





Да и для самих проектировщиков практика надзора за строительством теперь является вопросом на миллион крон. «Из-за нынешнего состояния цифровизации ни один из наших проектов, представленных по новым правилам, еще не достиг той стадии, когда можно было бы начать строительство. У нас пока нет опыта последующего осмотра здания, и мы сами ждем прецедента, который определит для нас, как нам следует продолжать реализацию наших проектов. Сейчас сложно оценить, будет ли контроль согласно новым правилам ужесточен, что они будут включать и на что реально повлияют», — заключает Томаш Едельски.