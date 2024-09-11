Неработающая цифровизация строительной отрасли может нанести ущерб на десятки миллиардов крон

Конкретный расчет будет возможен только в ближайшие месяцы. Однако с внедрением скорректированных новых систем выдача разрешений на строительство может быть значительно ускорена, а потери, вызванные первоначальной плохой реализацией, будут ликвидированы примерно за два года. Об этом сообщили аналитики, с которыми связалась ЧТК.



Цифровизация строительных процессов началась 1 июля и с тех пор вызывает сложности у строителей и чиновников. Большинство экспертов сходятся во мнении, что цифровизация в настоящее время наносит определенный финансовый ущерб.



Например, как считает аналитик Радим Донал из Capitalinked, по приблизительным подсчетам, количество разрешенных построек может сократиться на пять процентов во второй половине этого года. В 2025 году на восемь процентов. По его мнению, это повлияет на ВВП на 15 миллиардов чешских крон в этом году и на 40 миллиардов чешских крон в следующем году. По его словам, самой большой проблемой является снижение количества выдаваемых разрешений на строительство. Но он отметил, что это не так важно, как некоторые пытаются интерпретировать. Он заявил, что, согласно июльским данным Чешского статистического управления, количество разрешений сократилось на три процента в годовом исчислении.



Однако, по мнению экономиста UniCredit Павла Собишека, оценивать июль нет смысла, поскольку соискатели разрешения перенесли свои требования на первое полугодие, что отразится на результатах всего третьего квартала. Оценить последствия цифровизации он осмелится только после конца этого года. Даже Петр Дуфек из Banka Creditas не думает, что из июльских цифр можно пока что-то сделать.



Неудачная цифровизация управления строительством создает убытки, которые, по мнению экономиста и советника премьер-министра Штепана Кржечека из BH Securities, растут все быстрее и быстрее. По его словам, наиболее проблемным периодом является период от внедрения нефункциональной оцифровки до момента возврата исходных систем строительному надзору, чтобы новые заявки могли обрабатываться без проблем. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) ранее заявлял, что чиновники смогут использовать оригинальные, лучше функционирующие системы. По мнению Кржечека, такое решение предотвратит дальнейший рост потерь.



«В течение 12–18 месяцев впоследствии будет внедрена новая система цифровизации управления строительством, которая должна сделать все более эффективным, которая начнет нивелировать ранее понесенные потери. По моим оценкам, примерно через 18–24 месяца мы должны достичь точки, когда потери будут компенсированы затратами, и новая цифровизация управления строительством начнет приносить пользу», — сказал Кржечек. Примерно через 18 месяцев цифровизация должна прийти в приемлемое состояние согласно анализу нескольких министерств. Но это будет только после следующих выборов в Палату представителей в 2025 году, после которых правительство может принять иную форму, чем сейчас.