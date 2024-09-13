Жить в Чехии будет так же дорого, как в Вене, говорит застройщик

Девелоперско-инвестиционная компания Domoplan была основана в Брно, но за 14 лет своего существования уже давно вышла за пределы не только региона, но и страны.





Компания строит в Хорватии, Сербии и готовится к выходу в Румынию. «На данный момент мы начинаем строить около 100 квартир в Загребе, а в Сербии мы строим квартиры непосредственно в Белграде», — описывает основатель компании Томаш Вавржик, добавляя, что обе страны имеют большой потенциал развития на ближайшие десять лет. «Фактическое строительство и получение разрешений там происходят намного быстрее. У нас в стране самые быстрые проекты мы согласовывали на шесть лет, а кое-где разрешения на строительство выдавали даже на 11 лет. В Хорватии в течение года можно получить разрешение и можно строить», — говорит Вавржик, добавляя, что это также существенно отражается на конечной цене.





2700 новых квартир в Брно





Несмотря на это, у группы по-прежнему есть самые большие планы и самый большой портфель в Моравии, где в настоящее время она готовит инвестиции в миллиарды долларов. «В Брно сейчас строится около 700 квартир и еще две тысячи находятся в стадии подготовки», — говорит Вавржик. Самый крупный проект — многофункциональный район BRIXX на восемьсот квартир в непосредственной близости от кампуса университета Масарика в Брно. Компания уже приняла там решение о зонировании.





«Сейчас мы работаем над тем, чтобы правильно определить, какие магазины там будут, потому что мы фактически закладываем целый новый район на существующей территории. Это один из крупнейших проектов в Брно. Мы также стремимся сделать его самым высоким жилым объектом в Чешской Республике»,— сказал он.





Небоскреб в Брно





В Брно может быть построен небоскреб высотой более 90 метров, то есть примерно 35 этажей. «Мы думаем, что там ему самое место», — добавляет Вавржик. Строительство начнется в первом-втором квартале 2025 года. Весь проект состоит из нескольких этапов: первый должен быть завершен в течение двух лет с момента начала строительства, за ним последуют еще два этапа. «Скажем, в течение шести лет комплекс должен быть закончен», добавляет девелопер.





Общие затраты превышают 4 миллиарда крон. «Проект принадлежит двум фондам квалифицированных инвесторов, поэтому его финансируют владельцы этих фондов, которые вкладывают капитал для начала строительства. Около 40 процентов от общей стоимости. Впоследствии его будет софинансировать консорциум банков. Мы уже об этом договорились», — сказал Вавржик.





По словам Вавржика, рынок недвижимости Чехии сейчас значительно оживляется. Только в вышеупомянутом Брно во втором квартале было продано больше всего квартир за последние три года. «Скорость, с которой все началось, была беспрецедентной. Но мы, конечно, еще не на максимуме, я думаю, что минимум 40 процентов роста все равно будет. Все еще существует определенная группа людей, которые думают, что ставки по ипотечным кредитам снизятся, и которые сейчас постепенно убеждаются, что это не так», — говорит Вавржик, добавляя, что самой большой проблемой сейчас является управление строительством и цифровизация, а также его судьба после ухода министра Ивана Бартоша.





«Думаю, мы вернемся к первоначальным формам. Но правда в том, что на данный момент строительные управления полностью парализованы. Застройщики находятся в ситуации, когда они молятся о том, чтобы получить одобрение на строительство объекта, не говоря уже о получении разрешения. В ситуации, когда в новых правилах совершенно новые органы вступают в выдачу различных документов, необходимых для согласования, чиновники не знают, что делать, а у вас в банке есть четкие сроки...», — описывает он нынешнюю ситуацию на рынке.





«Я думаю, что со стороны застройщиков будет много юридических последствий», — добавляет Вавржик, по мнению которого весь процесс должен быть остановлен и переделан, что представляет собой как минимум 12-24 месяца и другие огромные затраты.





Венские цены — четверть миллиона за метр





Это также повысит цены на квартиры. Но Вавржик напоминает, что цены в Чехии могут быть еще выше. «Я думаю, что теперь всем ясно, что цены особо не снизятся. У нас в группе также есть строительная компания, поэтому мы можем непосредственно видеть суть затрат, и на самом деле затраты на вводные материалы не снизились», — говорит Вавржик, добавляя, что даже в Брно уже превышен ценовой порог в 200 000 крон за квадратный метр.





«Конечно, это зависит от местоположения, от проекта, но сегодня никто не задумывается, что квартира в Брно стоит 160 000 за метр, что три года назад было совершенно немыслимо», — ожидает он и добавляет, что так называемая венская цена станет стандартом и в Чехии.





«Базовая цена там сегодня составляет 10 000 евро за метр, а в зависимости от местоположения мы можем дойти до 15 000–20 000. Действительно, цена в 10 000 евро и здесь будет стандартной. Это стандарт почти во всей Европе, даже в Хорватии», — говорит Вавржик. По его словам, цены в Чехии не такие уж и высокие, как часто говорят, но проблема в покупательной способности и размере внутренней зарплаты, то есть в продолжительности периода погашения.