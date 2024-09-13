Крупные инвесторы поглощают рынок недвижимости. Они предлагают приобретенные квартиры арендаторам

В Чехии, где проживание в собственной квартире было приоритетом для значительной части населения, рынок недвижимости начинает приобретать новое направление. Арендное жилье занимает все более прочные позиции благодаря интересу крупных инвесторов. Согласно анализу Savills Rental Housing, доля сделок на столичном рынке недвижимости, в которых институциональные инвесторы приобретали арендные квартиры, значительно растет.



В первой половине этого года она достигла примерно восемнадцати процентов. Инвесторы приобрели арендные квартиры на сумму около 4 миллиардов крон.



«Это новый сегмент рынка, который инвесторы открыли для себя совсем недавно. Однако сейчас каждый новый проект в этом сегменте вызывает очень большой интерес со стороны клиентов. Тенденция объясняется изменением предпочтений жителей и недоступностью собственного жилья в крупнейших городах», — объясняет главный экономист Creditas Петр Дуфек.



Средняя продолжительность проживания арендаторов в арендованном жилье в последние годы увеличивается. Эта тенденция следует за долгосрочным ростом цен на недвижимость, из-за которого многие потенциальные покупатели откладывают приобретение собственного жилья.



По словам Фрейзера Уотсона, директора по инвестициям Savills, росту инвестиций в арендное жилье также способствовал период дорогого ипотечного кредитования, который временно вытеснил с рынка многих индивидуальных покупателей.



«Обычные покупатели исчезли с рынка из-за дорогих ипотечных кредитов, и целые кварталы стали продаваться институциональным инвесторам. Последние несколько лет стали катализатором перемен для застройщиков. Хотя продажа целого здания может привести к небольшой потере общей выручки от продажи отдельных квартир, этот вариант проще и выгоднее для застройщиков», — пояснил он.



По словам генерального директора Sekyra Group Леоша Андерле, «скидка» на покупку квартир в больших объемах обусловлена экономией средств застройщика.



«Нам не нужно тратиться на маркетинг, не нужно финансировать отдел продаж, также отпадают расходы на индивидуализацию квартир. Напротив, в этом случае мы можем позволить себе закупать некоторые товары в больших объемах и получать за счет этого некоторую скидку», — пояснил он.



В результате вышеперечисленных факторов результаты этого первого полугодия превышают объемы сделок, проведенных по отдельности за последние четыре. Например, в 2021 году на долю таких покупок приходилось всего 5% рынка жилья. В 2022 году — 4%. Первый значительный рост был отмечен только в прошлом году, когда инвестиции в арендные квартиры составили 14% рынка жилья.



По мнению отраслевых экспертов, в ближайшие годы сегмент арендных квартир, который по-прежнему будет в значительной степени занимать институциональные инвесторы, продолжит крепнуть.



«Арендное жилье имеет потенциал для дальнейшего значительного роста, чему способствуют условия на рынке жилья, занимаемого владельцами. Поэтому арендное жилье как продукт становится все более популярным среди инвесторов, и мы ожидаем, что в следующем году активность в этом секторе будет расти», — добавляет Войтех Вольф, инвестиционный аналитик Savills.



Аппетит девелоперов к строительству такого рода проектов подтверждает и главный экономист Creditas Петр Дуфек.



«Мы видим, как девелоперы анонсируют новые проекты, предназначенные специально для сдачи в аренду, или заявляют о заинтересованности инвесторов в покупке целых портфелей квартир. Это сегмент для долгосрочных инвестиций со стабильной доходностью, поэтому я не вижу причин, по которым он не должен продолжать расширяться», — сказал он.



По словам Эрика Яновского, инвестиционного менеджера жилого фонда Mint, который за последние годы совершил несколько крупных сделок на рынке, Прага и Брно останутся основными фокусами рынка. Фонд планирует инвестировать в эти районы в ближайшие два года.



«Я определенно ожидаю продолжения высокой активности от нас и других институциональных инвесторов. Спрос на аренду жилья в крупных городах неутолим, мы это знаем, и девелоперы тоже», — сказал он.



Это можно увидеть на примере отдельных районов Праги. По данным Savills, в руках институциональных инвесторов уже находится более 4 000 квартир, сдаваемых в аренду. Еще около 1 000 находятся в стадии строительства, и более 3 000 квартир готовятся застройщиками для этих инвесторов.



Самые крупные сделки на рынке аренды в первом полугодии 2024 года:





Vysočanský mlýn

300 квартир в проекте Vysočanský mlýn были куплены жилым фондом Mint у компании Metrostav Development в июне этого года. Фонд приобрел в свой портфель примерно половину всего комплекса Vysočanský mlýn. Mint уже приобрел около 170 квартир в этом месте у компании Finep за 1 миллиард крон в 2023 году.



Проект будет завершен к концу 2026 года, а первые арендаторы могут въехать уже в начале 2027 года.



Стоимость сделки не разглашается. Но, по данным HN, фонд заплатил за объекты около 1,4 миллиарда крон.





Nová Elektra

В июне этого года риелторская группа AFI Europe заключила соглашение с застройщиком Finep, согласно которому компания построит для него более 300 жилых объектов в рамках проекта Nová Elektra в Праге 9.



Стоимость сотрудничества между двумя компаниями составляет от 2 до 3 миллиардов крон.





Резиденция U Šárky

Платформа XPlace, управляемая Пражским архиепископством, договорилась о приобретении с застройщиком Finep в феврале этого года. Она приобрела 57 квартир для сдачи в аренду в проекте U Šárky в Праге 6.



Стоимость сделки составила сотни миллионов крон.





Waltrovka

В первом квартале этого года компания Penta Real Estate также продала 54 арендные квартиры Пражскому архиепископству.



Квартиры построены по соседству с природным парком Vidoule и новым городским районом Waltrovka. Платформа XPlace, принадлежащая Римско-католической церкви, также заключила взаимное партнерство с Penta в сфере аренды жилья.



Цена сделки не разглашается.





Milovice

В этом году Пражское архиепископство также совершило свою первую сделку за пределами столицы с помощью платформы XPlace. Она приобрела около 40 квартир в двух зданиях в Миловице Среднечешского края.