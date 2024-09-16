Арендная плата за офисы в новых зданиях заметно подорожала

Уровень арендной платы также в значительной степени зависит от местоположения. Наибольший интерес компании проявляют к Праге и Брно, причем лидирует центр города и его ближайшие окрестности.





В последние годы во многих странах мира, в том числе в Чехии, наблюдалась высокая инфляция, которая оказала значительное влияние на цены во многих отраслях. Это, несомненно, коснулось и строительной отрасли, где подорожали все материалы, связанные со стройкой. Это впоследствии отразилось на резком росте цен на жилые, офисные и промышленные здания.



Как показывают последние данные Colliers, ситуация с офисными помещениями, конечно, еще не стабилизировалась. На самом деле, арендная плата в той или иной степени продолжает расти, особенно в новостройках, где за последние два года цены выросли примерно на 11%.



«Средняя запрашиваемая арендная плата в строящихся объектах составляет около 510 крон за квадратный метр, варьируясь от 380 до 750 крон. Год назад средняя арендная плата составляла около 470 крон за квадратный метр, а 24 месяца назад — всего 460 крон за квадратный метр», — описывает ситуацию директор департамента исследований рынка компании Colliers Йозеф Станко.



Другие эксперты описывают текущую ситуацию схожим образом. «Мы видим тенденцию роста арендной платы, особенно в новых планируемых или строящихся зданиях, где отражаются возросшие затраты на производство. Высокая стоимость финансирования строительства отражается на стоимости аренды, поэтому арендодатели вынуждены требовать более высокую арендную плату, иначе они даже не будут реализовывать здания», — добавил Радек Прохазка, управляющий партнер компании Prochazka & Partners, специализирующейся на консалтинге в области коммерческой недвижимости.



Помимо новостроек, арендная плата за офисы растет и в старых зданиях. «Средняя цена предложения на существующие объекты класса В выросла на 4,1% за 24 месяца, а на объекты класса А — на 7,1%. Предлагаемая арендная плата в зданиях класса ААА, самых элитных на рынке, выросла на 7,6% за тот же период», — резюмирует Станко.



По мнению экспертов, наибольший интерес вызывают помещения в привлекательных местоположениях, что, конечно, опять же отражается на росте арендной платы. Например, в таких популярных районах Праги, как центр города и районы Карлин, Андел или Панкрац, арендная плата за последние три года выросла примерно на 15-20%. В других городах наибольший рост был отмечен в Брно, на том же уровне, что и в чешской столице.



«Известные места с современными зданиями, такие как центр Праги и близлежащие районы, всегда будут пользоваться интересом клиентов. Однако в самых востребованных местах также очень мал процент свободных площадей, поэтому клиентам иногда приходится выбирать другие локации или откладывать переезд, чтобы удовлетворить свои требования», — объясняет Йозеф Станко.



Таким образом, доля свободных площадей в местных офисах растет незначительно и находится в диапазоне от 7,5 до 8%, что очень мало по сравнению с европейскими показателями. О большом интересе компаний говорит и тот факт, что вновь построенные помещения часто арендуются задолго до завершения строительства.



Арендные цены могут значительно варьироваться. В любом случае, нехватка новых офисных площадей оказывает реальное влияние на сектор. Как уже говорилось, из-за этого компании все чаще прибегают к различным альтернативам. К ним можно отнести, например, здания, построенные 5-10 лет назад. Они, как правило, оснащены современными технологиями и качественным дизайном, но арендная плата в них ниже, чем в новых зданиях.



Разумеется, рост интереса к недавно построенным зданиям не ускользнул от их владельцев, которые часто пытаются воспользоваться ситуацией. «Некоторые арендодатели реагируют на ситуацию по своему усмотрению и поднимают цены, в то время как другие пытаются удержать существующих арендаторов с помощью стабильных цен или предлагают более выгодные условия, такие как уступки в арендной плате или инвестиции в модернизацию помещений. Таким образом, даже в сопоставимых по площади помещениях арендная плата может отличаться на 20-25%», — говорит Роман Богуминский, старший юрист компании Prochazka & Partners.



По мнению экспертов, развитие цен на аренду в ближайшие месяцы зависит от многих факторов. Станек считает, что главным из них является местоположение, и если здесь большая конкуренция, больше собственников и достаточно свободных площадей, то можно ожидать более стабильного развития и борьбы за арендаторов в виде улучшенных стимулов.



Тем не менее компании не должны затягивать с поиском подходящих офисных помещений. «В настоящее время наибольшее преимущество для арендаторов заключается в том, что на рынке есть ряд зданий, которые запланированы, имеют разрешения и готовы к строительству. Они просто ждут ключевых арендаторов, и именно они получат лучшие условия аренды», — заключил Богуминский.