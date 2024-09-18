К какому сроку арендодатель должен вернуть вам залог по окончании срока аренды?

Залог вносится арендатором при подписании договора аренды. В основном он предназначен для покрытия расходов, связанных с ущербом, причиненным арендатором во время пользования квартирой.



Предполагается, что за время пользования квартирой произойдет нормальный износ имущества. При этом арендатор не обязан оплачивать этот нормальный износ, его стоимость не может быть вычтена из гарантийного депозита.



Страховой депозит также может быть использован для покрытия стоимости арендной платы, которую арендатор не внес, т. е. задолженности по арендной плате. Арендодатель также может вычесть из него сумму задолженности за коммунальные услуги.



Если арендодатель и арендатор согласны, депозит может быть использован для оплаты последней арендной платы. Если арендодатель соглашается на это, он должен быть уверен, что у арендатора не возникнет задолженностей по коммунальным платежам или порчи мебели.



Требовать внесения залога не входит в обязанности арендодателя. Это зависит от того, что предусмотрено договором аренды. Однако сегодня арендаторы практически никогда не отказываются от депозита. Большинство арендодателей, пользуясь этим правом, требуют внесения залога в начале аренды.



Каков максимальный размер страхового депозита, который может взимать арендодатель?

Максимальный размер страхового депозита регулируется Гражданским кодексом. В нем говорится, что размер гарантийного депозита не может превышать трехкратный размер месячной арендной платы. Таким образом, если арендная плата (без учета коммунальных услуг) составляет 19 000 крон в месяц, максимальный размер страхового депозита может составлять 19 000 × 3 = 57 000 крон. До внесения изменений в Гражданский кодекс, а именно до 28 февраля 2017 года, арендодатель мог требовать до шестикратного размера этой суммы.



Арендодатель обязан выплатить страховой депозит в конце срока аренды. Однако стороны могут установить более позднюю дату в договоре аренды. В крайнем случае арендодатель должен выплатить залог к дате, оговоренной в договоре аренды.



Если арендодатель не возвращает арендатору залог, он совершает неосновательное обогащение в соответствии со статьей 2991 Гражданского кодекса. Арендатор имеет право потребовать от арендодателя проценты за просрочку платежа.



В этом случае рекомендуется направить арендодателю предварительное уведомление. Если даже предварительное уведомление не подействует, арендатор может обратиться в суд.



Арендатор имеет право требовать проценты

Арендатор может потребовать проценты на залог с момента уплаты до момента его возврата, как указано во втором пункте статьи 2254 Гражданского кодекса. «Арендатор имеет право на получение процентов на сумму залога с момента его предоставления в размере не ниже установленного законом». Размер процентов должен быть оговорен в договоре аренды, если его нет, арендатор имеет право на проценты не ниже установленной законом ставки.



Проблема заключается в том, что Гражданский кодекс не устанавливает никакой суммы для этого случая. Хотя арендатор имеет право на проценты, большинство арендаторов не обращаются за ними. Часто они даже не знают о таком праве или не хотят тратить усилия из-за нескольких сотен. Однако при долгосрочной аренде проценты могут исчисляться тысячами крон, которые уже стоит требовать.



Составление передаточного акта в конце срока аренды

В конце срока аренды всегда следует составлять акт передачи. Он составляется для того, чтобы оценить состояние квартиры на день окончания срока аренды. Если арендодатель обнаружит какие-либо дефекты, он должен доказать (например, с помощью фотографий), что они возникли в результате использования квартиры последним арендатором. Как мы уже упоминали в начале статьи, нормальный износ не фиксируется в акте передачи, и арендодатель не может потребовать от арендатора оплатить этот «ущерб».