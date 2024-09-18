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В Чехии рост цен на квартиры в этом году может достичь 8%

Новости 420on
3 октября 2024
13:00
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Доходность инвестиций в жилую недвижимость также выросла в сентябре. Это следует из данных UniCredit Bank. Показатель, который представляет собой чистую годовую доходность от аренды за вычетом средней процентной ставки по ипотечным кредитам и государственным облигациям, вырос на 12 процентных пунктов до минус 2,54%. В июле и августе он составлял 20 процентных пунктов.
«Показателю способствовала, главным образом, стабилизация цен на квартиры в сочетании с продолжающимся ростом арендной платы. На этот раз снижение процентных ставок вряд ли способствовало росту показателя», — сказал аналитик UniCredit Bank Иржи Пур.

Ставки по ипотечным кредитам упали на четыре пункта в месячном исчислении, а доходность десятилетних государственных облигаций практически не изменилась. Напротив, эффект дал рост валового дохода от аренды на десять пунктов до 4,04%, что стало самым высоким значением за последние восемь месяцев. Увеличение произошло из-за ежемесячной стагнации цен на квартиры в сочетании с продолжающимся ростом арендной платы на 2,6%. Недвижимость в Усти-над-Лабем имеет самый высокий валовой годовой доход от аренды (6,1%), а самый низкий — в Брно (3,7%). В сентябре доход от аренды увеличился по сравнению с предыдущим месяцем в девяти городах региона — больше всего в Йиглаве, Брно и Злине.

В сентябре Иржи Поур наблюдает определенные признаки смещения баланса между спросом и предложением на жилую недвижимость, однако долгосрочный рост цен на квартиры маловероятен в нынешних условиях относительно высоких процентных ставок. Что касается предложения, то на текущий рост цен на квартиры также повлияла приостановка новых строительных проектов, которые, однако, возобновятся в этом году и вскоре снова увеличат предложение. «По официальной статистике, рост цен на квартиры в этом году может достичь 8%», — подсчитал Пур.
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